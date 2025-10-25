Hírlevél

Rendkívüli

Közel a háború vége? Zelenszkij hátrálni kezdett

Hold

Sokkoló felfedezést tett Kína a Holdon; átírhatja a földi élet történetét

A Hold túlsó oldaláról származó porszemek páratlan kozmikus anyagot rejtettek. Kínai kutatók a Csang’e–6 űrszonda által gyűjtött mintákban víztartalmú meteoritpor nyomaira bukkantak. Ez az anyag a Föld légkörében már nem maradna meg. A Holdon tett felfedezés segíthet jobban megismerni bolygónk korai történetét.
HoldKínameteorit

A Kínai Tudományos Akadémia kutatói hét porszemnyi idegen anyagot azonosítottak, amelyek a vízben rendkívül gazdag ritka Ivuna-típusú szeneskondrit-meteoritokból származnak.  „Ezek az anyagok olyan törékenyek, hogy a Földre érkezve egyszerűen elporladnának – a Hold viszont megőrizte őket” – mondta Jintuan Wang, a kutatás vezetője.

A holdpor anyaga a földi élet keletkezéséről is új információkat árul el.
Fotó: IZHAR KHAN / AFP

A Hold lehet a Naprendszer „időkapszulája”

A mintákat a Hold túlsó oldalán, az Apollo-medencében gyűjtötték, amely a déli pólus közelében található, és több milliárd éves becsapódási nyomokat rejt. A vizsgálatok kimutatták, hogy a szemcsék kémiai összetétele nem holdi eredetű, hanem egykor olyan aszteroidákból származott, amelyek vizet és illékony elemeket szállítottak a belső Naprendszerbe.

A Hold környezete – légkör hiányában és a geológiai aktivitás szinte teljes megszűnésével – ideális körülményeket teremtett ezen ősi anyagok megőrzésére.

Meglepő párhuzam a Földdel

A kutatók szerint a felfedezés azt bizonyítja, hogy ugyanezek az aszteroidák hozhatták a vizet a Földre több mint négy milliárd évvel ezelőtt.

A Hold porában megtalált anyag gyakorlatilag a Föld ősi vizének testvére”

 – fogalmazott Zhiming Chen társszerző.

A tudósok becslése szerint a Hold meteoritjainak akár 30 százaléka is tartalmazhat ilyen eredetű maradványokat.

A Hold pora őrizheti az élet eredetének kulcsát

A CI kondritok nemcsak vizet, hanem szerves molekulákat és illékony vegyületeket is hordoznak, amelyek az élet kialakulásához szükségesek lehettek. A Hold felszínén fennmaradt porszemek ezért kozmikus időkapszulaként segíthetnek feltárni, hogyan vált a Föld életre alkalmas bolygóvá.

A tudósok szerint a jövőbeli küldetések – köztük a Csang’e–7 és NASA Artemis programjai – további mintákkal megerősíthetik vagy finomíthatják ezt a feltételezést.

 

