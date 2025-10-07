Hírlevél

Putyinnak üzent a német kancellár, de bárcsak ne tette volna

Új korszak küszöbén az emberiség: megkezdődhet a tartós holdi jelenlét kora

Az Artemis-program célja, hogy az ember újra a Holdra lépjen és tartós jelenlétet alakítson ki ott. Ennek részeként már 2026-ban elindulna egy csapat, akik megkerülik a Holdat, a későbbi missziók tagjai pedig le is szállnának a felszínre. A hazai űrkutatókat is foglalkoztatja a téma, amellyel kapcsolatban Nagy Felícián űrmérnök, tudományos nagykövet osztotta meg velünk holdbázis koncepcióját.
Felícián tervezőként olyan holdbázis koncepciójának megalkotásával foglalkozik, amely nemcsak technológiai, hanem emberi szempontból is élhető környezetet teremt az űrhajósok számára, szem előtt tartva az ember-gép kapcsolat jelentőségét. Koncepciója szerint a bázis moduláris felépítésű, önfenntartó rendszerekkel működne, és célja, hogy hosszú távon is biztonságos, kényelmes és inspiráló otthont nyújtson a Holdon dolgozó kutatóknak. 

holdbázis
A NASA és az ICON magáncég közös holdbázistervének koncepciórajza. Az ilyen bázisokat atomerőművek láthatják el energiával
Fotó: ICON / BIG-Bjarke Ingels Grouphe Moon and Mars / NASA

Holdbázis és az Artemis-program

Felicián korábban egy korszerű csillagvizsgáló épület tervezését és megvalósítását végezte el, ahol az éjszakai égbolt megfigyeléséhez teremtett ideális feltételeket. A holdbázis-projekt ennek természetes folytatása: a tekintet immár a világűr mélyére irányul, de az elv ugyanaz, a tudomány, a felfedezés és az emberi kíváncsiság szolgálata. 

A Holdbázis koncepció nem önmagában álló projekt, hanem szorosan illeszkedik az Artemis-program céljaihoz, amely az emberiség visszatérését és tartós jelenlétét készíti elő a Holdon. Az Artemis nem csupán űrrepülési küldetés, hanem egy komplex, többnemzetű együttműködés, ami új alapokra helyezi a Földön kívüli élet és munka feltételeit. A tervezési koncepció e vízió részeként született meg: egy olyan bázis, amely képes lehet kiszolgálni a tudományos kutatásokat, az erőforrás-felderítést, és akár előkészíteni az emberes Mars-utazásokat. A Hold felszínén létrehozott élő- és munkaterek nemcsak technológiai próbatételek, hanem egyben az emberi alkalmazkodóképesség határainak újradefiniálásai is. 

A lávaalagutak felhasználása

A lávaalagutakba épített holdbázis ötlete talán az egyik legizgalmasabb és legpraktikusabb megoldás, amit a holdi környezet kihívásaira tekinthetünk – hangsúlyozta Felícián. A Hold nem barátságos hely: extrém hőingadozások, kozmikus sugárzás, és teljes légkörhiány jellemzik. A lávaalagút viszont természetes menedéket kínál mindezek ellen. 

A lávaalagutak számos tekintetben előnyösek, a Holdon nincs mágneses tér, így a Napból és a galaxisból érkező részecskesugárzás akadálytalanul éri a felszínt. Egy több tíz méter vastag kőzetboltozat alatt azonban a sugárzási szint akár a földihez közeli értékre csökkenhet. A felszínen a nappali és éjszakai hőmérséklet között akár 250 °C-os különbség is lehet. Az alagutak mélyén viszont közel állandó, kellemesen mérsékelt hőmérséklet uralkodik, ami drasztikusan csökkenti az energiaigényt.

Továbbá a Holdon nincs légkör, ami lassítaná a becsapódó apró meteoritokat. Egy lávaalagút természetes pajzsként viselkedik, megóvva a bázist a csapódásoktól. Ezen túlmenően az alagutak falai stabil szerkezetet adhatnak, így kevesebb mesterséges védelmi réteget kell kialakítani. A belső terek levegőztetése, szigetelése és energiaellátása technikailag egyszerűbben megoldható, mint a nyílt felszínen, hiszen a hőingadozásoktól is védett a terület. 

Egy ilyen „barlangbázis” tehát nemcsak biztonságosabb lehet, hanem esztétikailag is különös: a geológiai múlt által formált terekben élni és dolgozni pszichológiailag is inspiráló lehet az űrhajósok számára. Emlékezzünk arra, hogy az ősember is így kezdte! Visszatérni az alapokhoz nem szégyen, hanem a kulcs lehet, a lávaalagút tehát nem csak menedék, hanem a Holdon való hosszú távú jelenlét kulcsa is lehet egyben – vélekedett Felicián. 

Az Artemis küldetés és a holdbázis terve ugyanazt az üzenetet hordozzák: az emberiség nem csupán látogató a világűrben, hanem egyre inkább otthonra talál benne. Ahogyan egykor a földi barlangok védték meg őseinket, úgy most az új világok megteremtése felé vezető úton is adhatnak szilárd alapokat, ezúttal a lávaalagutak.

 

