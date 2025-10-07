Új korszak küszöbén az emberiség: megkezdődhet a tartós holdi jelenlét kora

Felícián tervezőként olyan holdbázis koncepciójának megalkotásával foglalkozik, amely nemcsak technológiai, hanem emberi szempontból is élhető környezetet teremt az űrhajósok számára, szem előtt tartva az ember-gép kapcsolat jelentőségét. Koncepciója szerint a bázis moduláris felépítésű, önfenntartó rendszerekkel működne, és célja, hogy hosszú távon is biztonságos, kényelmes és inspiráló otthont nyújtson a Holdon dolgozó kutatóknak.
Felicián korábban egy korszerű csillagvizsgáló épület tervezését és megvalósítását végezte el, ahol az éjszakai égbolt megfigyeléséhez teremtett ideális feltételeket. A holdbázis-projekt ennek természetes folytatása: a tekintet immár a világűr mélyére irányul, de az elv ugyanaz, a tudomány, a felfedezés és az emberi kíváncsiság szolgálata.
A Holdbázis koncepció nem önmagában álló projekt, hanem szorosan illeszkedik az Artemis-program céljaihoz, amely az emberiség visszatérését és tartós jelenlétét készíti elő a Holdon. Az Artemis nem csupán űrrepülési küldetés, hanem egy komplex, többnemzetű együttműködés, ami új alapokra helyezi a Földön kívüli élet és munka feltételeit. A tervezési koncepció e vízió részeként született meg: egy olyan bázis, amely képes lehet kiszolgálni a tudományos kutatásokat, az erőforrás-felderítést, és akár előkészíteni az emberes Mars-utazásokat. A Hold felszínén létrehozott élő- és munkaterek nemcsak technológiai próbatételek, hanem egyben az emberi alkalmazkodóképesség határainak újradefiniálásai is.
A lávaalagutakba épített holdbázis ötlete talán az egyik legizgalmasabb és legpraktikusabb megoldás, amit a holdi környezet kihívásaira tekinthetünk – hangsúlyozta Felícián. A Hold nem barátságos hely: extrém hőingadozások, kozmikus sugárzás, és teljes légkörhiány jellemzik. A lávaalagút viszont természetes menedéket kínál mindezek ellen.
A lávaalagutak számos tekintetben előnyösek, a Holdon nincs mágneses tér, így a Napból és a galaxisból érkező részecskesugárzás akadálytalanul éri a felszínt. Egy több tíz méter vastag kőzetboltozat alatt azonban a sugárzási szint akár a földihez közeli értékre csökkenhet. A felszínen a nappali és éjszakai hőmérséklet között akár 250 °C-os különbség is lehet. Az alagutak mélyén viszont közel állandó, kellemesen mérsékelt hőmérséklet uralkodik, ami drasztikusan csökkenti az energiaigényt.
Továbbá a Holdon nincs légkör, ami lassítaná a becsapódó apró meteoritokat. Egy lávaalagút természetes pajzsként viselkedik, megóvva a bázist a csapódásoktól. Ezen túlmenően az alagutak falai stabil szerkezetet adhatnak, így kevesebb mesterséges védelmi réteget kell kialakítani. A belső terek levegőztetése, szigetelése és energiaellátása technikailag egyszerűbben megoldható, mint a nyílt felszínen, hiszen a hőingadozásoktól is védett a terület.
Egy ilyen „barlangbázis” tehát nemcsak biztonságosabb lehet, hanem esztétikailag is különös: a geológiai múlt által formált terekben élni és dolgozni pszichológiailag is inspiráló lehet az űrhajósok számára. Emlékezzünk arra, hogy az ősember is így kezdte! Visszatérni az alapokhoz nem szégyen, hanem a kulcs lehet, a lávaalagút tehát nem csak menedék, hanem a Holdon való hosszú távú jelenlét kulcsa is lehet egyben – vélekedett Felicián.
Az Artemis küldetés és a holdbázis terve ugyanazt az üzenetet hordozzák: az emberiség nem csupán látogató a világűrben, hanem egyre inkább otthonra talál benne. Ahogyan egykor a földi barlangok védték meg őseinket, úgy most az új világok megteremtése felé vezető úton is adhatnak szilárd alapokat, ezúttal a lávaalagutak.
