Új korszak küszöbén az emberiség: megkezdődhet a tartós holdi jelenlét kora

Felícián tervezőként olyan holdbázis koncepciójának megalkotásával foglalkozik, amely nemcsak technológiai, hanem emberi szempontból is élhető környezetet teremt az űrhajósok számára, szem előtt tartva az ember-gép kapcsolat jelentőségét. Koncepciója szerint a bázis moduláris felépítésű, önfenntartó rendszerekkel működne, és célja, hogy hosszú távon is biztonságos, kényelmes és inspiráló otthont nyújtson a Holdon dolgozó kutatóknak.

A NASA és az ICON magáncég közös holdbázistervének koncepciórajza. Az ilyen bázisokat atomerőművek láthatják el energiával

Fotó: ICON / BIG-Bjarke Ingels Grouphe Moon and Mars / NASA

Holdbázis és az Artemis-program

Felicián korábban egy korszerű csillagvizsgáló épület tervezését és megvalósítását végezte el, ahol az éjszakai égbolt megfigyeléséhez teremtett ideális feltételeket. A holdbázis-projekt ennek természetes folytatása: a tekintet immár a világűr mélyére irányul, de az elv ugyanaz, a tudomány, a felfedezés és az emberi kíváncsiság szolgálata.

A Holdbázis koncepció nem önmagában álló projekt, hanem szorosan illeszkedik az Artemis-program céljaihoz, amely az emberiség visszatérését és tartós jelenlétét készíti elő a Holdon. Az Artemis nem csupán űrrepülési küldetés, hanem egy komplex, többnemzetű együttműködés, ami új alapokra helyezi a Földön kívüli élet és munka feltételeit. A tervezési koncepció e vízió részeként született meg: egy olyan bázis, amely képes lehet kiszolgálni a tudományos kutatásokat, az erőforrás-felderítést, és akár előkészíteni az emberes Mars-utazásokat. A Hold felszínén létrehozott élő- és munkaterek nemcsak technológiai próbatételek, hanem egyben az emberi alkalmazkodóképesség határainak újradefiniálásai is.

A lávaalagutak felhasználása

A lávaalagutakba épített holdbázis ötlete talán az egyik legizgalmasabb és legpraktikusabb megoldás, amit a holdi környezet kihívásaira tekinthetünk – hangsúlyozta Felícián. A Hold nem barátságos hely: extrém hőingadozások, kozmikus sugárzás, és teljes légkörhiány jellemzik. A lávaalagút viszont természetes menedéket kínál mindezek ellen.

A lávaalagutak számos tekintetben előnyösek, a Holdon nincs mágneses tér, így a Napból és a galaxisból érkező részecskesugárzás akadálytalanul éri a felszínt. Egy több tíz méter vastag kőzetboltozat alatt azonban a sugárzási szint akár a földihez közeli értékre csökkenhet. A felszínen a nappali és éjszakai hőmérséklet között akár 250 °C-os különbség is lehet. Az alagutak mélyén viszont közel állandó, kellemesen mérsékelt hőmérséklet uralkodik, ami drasztikusan csökkenti az energiaigényt.