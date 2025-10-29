22 000 halott, elsöprő szélvihar és romba dőlt városok – a jövő hurrikánjai még ennél is erősebbek lesznek

Ezek a természeti katasztrófák azonban értékes tanulságokat is nyújtanak az emberiségnek. A múlt hurrikánjainak tanulmányozása segít felkészülni a jövő viharaira. Ezért fontos megismerni azokat a hurrikánokat, amelyek a legnagyobb pusztítást végezték a bolygónkon.

A Dennis hurrikán felülnézetből

Fotó: NOAA / AFP

A régmúlt legnagyobb gyilkosa: Nagy hurrikán

A történelem egyik legtöbb áldozatot szedő hurrikánja az 1780-as Nagy hurrikán volt, amely októberben söpört végig a Karib-térségen. A szél sebessége elérhette a 320 km/órát. Ez a szörnyű vihar körülbelül 22 000 ember életét oltotta ki, ezzel minden idők leghalálosabb atlanti hurrikánjává vált. Elsősorban Martinique, Saint Eustatius és Barbados szigetei szenvedték el a legnagyobb veszteségeket.

Ráadásul, ez a hurrikán teljesen elpusztította a térség mezőgazdaságát és infrastruktúráját. Sőt mi több, a vihar olyan erős volt, hogy még a kőből épült erődítményeket is lerombolta. Ennek következtében a szigetek évekig tartó újjáépítési folyamaton mentek keresztül, amely megváltoztatta a régió gazdasági szerkezetét.

A modern idők rémálma: Katrina és Mitch hurrikánok pusztítása

A 2005-ös Katrina hurrikán minden kétséget kizáróan a modern Amerika egyik legnagyobb természeti katasztrófája volt.

A 225 km/órás sebességgel tomboló szél 3-6 méteres hullámokat keltett. New Orleans városát gyakorlatilag elpusztította, amikor a védőgátak átszakadtak és víz alá került a város 80%-a.

Továbbá, több mint 1800 ember vesztette életét, miközben százezer család vált hajléktalanná egyetlen nap alatt. Az anyagi károk tekintetében a Katrina volt eddig a legköltségesebb hurrikán.

A Katrina hurrikánt követő áradás rengeteg embert tett hajléktalanná

Fotó: JAMES NIELSEN / AFP

Hasonlóképpen tragikus volt Mitch hurrikán 1998-ban, amely Közép-Amerikát sújtotta példátlan erővel. Ez a pusztító vihar több mint 11 000 halálos áldozatot követelt Honduras és Nicaragua területén.

Különösen Honduras szenvedett súlyos károkat, ahol a hurrikán teljes falvakat törölt el a térképről. A régió gazdasága évtizedekre visszaesett.

Az eddigi legerősebb széllel járó hurrikán a 2015-ös Patricia volt. A Mexikó egyes részein tomboló vihar sebessége megközelítette a 350 km/órát.