Tényleg megfékezheti a rákot a közismert fájdalomcsillapító?

Az ibuprofen a nem-szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID-ok) csoportjába tartozik, amelyek vény nélkül is világszerte elérhetők. A legtöbben fejfájás, izomfájdalom, menstruációs görcs vagy láz esetén szedik. Az NSAID-ok hatásmechanizmusa azon alapul, hogy gátolják a COX-1 és COX-2 nevű enzimeket, amelyek a szervezet gyulladásos válaszáért és fájdalomérzetéért felelősek.

Egyes kutatások szerint az ibuprofen a gyulladáscsökkentés révén mérsékli a rák kialakulásának esélyét.

Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

Mivel a COX-2 enzim blokkolása csökkenti a gyulladást, e készítményeknek a daganatos folyamatok akadályozásában is szerepük lehet.

Miért gondolják, hogy rákellenes hatása van az ibuprofennek?

A kutatók már az 1980-as években felfigyeltek arra, hogy bizonyos gyulladáscsökkentők – például a szulindak – csökkentették a vastagbélrák előfordulását. Azóta az ibuprofen is a figyelem középpontjába került, mivel hatásosan csökkenti azokat a prosztaglandin nevű kémiai anyagokat, amelyek fokozzák a rák mozgatórugójának számító gyulladást és sejtosztódást. A gyulladás ma már a rák egyik alapvető jellemzőjeként ismert.

Ha egy szer képes ezt mérsékelni, az elméletileg lassíthatja a tumorfejlődést, sőt, egyes esetekben gátolhatja is azt.

Milyen kutatások igazolják a daganatellenes hatást?

Egy 2025-ös, több mint 42 ezer nőt vizsgáló amerikai kutatás szerint azoknál, akik havonta legalább 30 ibuprofen tablettát szedtek, 25 százalékkal kisebb volt a méhtestrák kialakulásának kockázata. A védőhatás különösen erősnek bizonyult szívbeteg nők esetében. A szintén az NSAID-ok közé sorolható aszpirinnál viszont nem mutattak ki hasonló összefüggést, ami arra utal, hogy az ibuprofen hatásmechanizmusa egyedibb lehet.

További tanulmányok szerint az ibuprofen csökkentheti a vastagbél-, emlő-, tüdő- és prosztatarák kockázatát is, különösen azoknál, akik korábban daganatos megbetegedésen estek át.

Állatkísérletekben a gyógyszer lassította a daganatnövekedést, és növelte a sejtek érzékenységét a kemoterápiára.

Milyen rákkal kapcsolatos génekre hat az ibuprofen?

Az ibuprofen nemcsak a gyulladást csökkenti, hanem befolyásolhatja a daganatokhoz kapcsolódó gének működését is. A kutatások szerint hat a HIF-1α, NFκB és STAT3 génre, amelyek segítik a daganatsejteket abban, hogy oxigénhiányos környezetben is életben maradjanak, illetve ellenálljanak a kezeléseknek. Az ibuprofen visszafogja ezek aktivitását, így a rákos sejtek sebezhetőbbé válhatnak, és könnyebben elpusztíthatók kemoterápiával.