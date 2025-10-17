Tényleg megfékezheti a rákot a közismert fájdalomcsillapító?

Az ibuprofen a nem-szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID-ok) csoportjába tartozik, amelyek vény nélkül is világszerte elérhetők. A legtöbben fejfájás, izomfájdalom, menstruációs görcs vagy láz esetén szedik. Az NSAID-ok hatásmechanizmusa azon alapul, hogy gátolják a COX-1 és COX-2 nevű enzimeket, amelyek a szervezet gyulladásos válaszáért és fájdalomérzetéért felelősek.
Mivel a COX-2 enzim blokkolása csökkenti a gyulladást, e készítményeknek a daganatos folyamatok akadályozásában is szerepük lehet.
Miért gondolják, hogy rákellenes hatása van az ibuprofennek?
A kutatók már az 1980-as években felfigyeltek arra, hogy bizonyos gyulladáscsökkentők – például a szulindak – csökkentették a vastagbélrák előfordulását. Azóta az ibuprofen is a figyelem középpontjába került, mivel hatásosan csökkenti azokat a prosztaglandin nevű kémiai anyagokat, amelyek fokozzák a rák mozgatórugójának számító gyulladást és sejtosztódást. A gyulladás ma már a rák egyik alapvető jellemzőjeként ismert.
- Ha egy szer képes ezt mérsékelni, az elméletileg lassíthatja a tumorfejlődést, sőt, egyes esetekben gátolhatja is azt.
Milyen kutatások igazolják a daganatellenes hatást?
Egy 2025-ös, több mint 42 ezer nőt vizsgáló amerikai kutatás szerint azoknál, akik havonta legalább 30 ibuprofen tablettát szedtek, 25 százalékkal kisebb volt a méhtestrák kialakulásának kockázata. A védőhatás különösen erősnek bizonyult szívbeteg nők esetében. A szintén az NSAID-ok közé sorolható aszpirinnál viszont nem mutattak ki hasonló összefüggést, ami arra utal, hogy az ibuprofen hatásmechanizmusa egyedibb lehet.
További tanulmányok szerint az ibuprofen csökkentheti a vastagbél-, emlő-, tüdő- és prosztatarák kockázatát is, különösen azoknál, akik korábban daganatos megbetegedésen estek át.
Állatkísérletekben a gyógyszer lassította a daganatnövekedést, és növelte a sejtek érzékenységét a kemoterápiára.
Milyen rákkal kapcsolatos génekre hat az ibuprofen?
Az ibuprofen nemcsak a gyulladást csökkenti, hanem befolyásolhatja a daganatokhoz kapcsolódó gének működését is. A kutatások szerint hat a HIF-1α, NFκB és STAT3 génre, amelyek segítik a daganatsejteket abban, hogy oxigénhiányos környezetben is életben maradjanak, illetve ellenálljanak a kezeléseknek. Az ibuprofen visszafogja ezek aktivitását, így a rákos sejtek sebezhetőbbé válhatnak, és könnyebben elpusztíthatók kemoterápiával.
Nem minden kutatás ért egyet
Bár az eredmények biztatóak, nem minden tanulmány erősíti meg a rákellenes hatást. Egy nagyobb vizsgálat például azt találta, hogy az aszpirin szedése méhtestrákos betegekben ront a helyzeten, és növelheti a halálozási kockázatot, különösen azoknál, akik korábban is rendszeresen szedték. Más elemzések arra hívták fel a figyelmet, hogy a hosszú távú ibuprofen-használat növelheti a vesekárosodás és a veserák kockázatát.
A tudományos közösség tehát megosztott:
egyes eredmények szerint az NSAID-ok védőhatásúak lehetnek, mások szerint viszont túl kockázatos hosszú távon szedni őket.
Milyen más egészségügyi hatásai vannak még?
Az ibuprofen csökkenti a lázat, enyhíti az ízületi és izomfájdalmat, valamint a menstruációs görcsöket is. Rövid távon biztonságos, de hosszú távon gyomorfekélyt, bélvérzést, vesekárosodást vagy szívproblémákat is okozhat, ha orvosi ellenőrzés nélkül szedik.
A szakértők ezért hangsúlyozzák:
nem szabad öngyógyításként ibuprofent használni a rák megelőzésére. A valódi megelőzés kulcsa továbbra is az életmódban rejlik: az egészséges étrendben, a testsúlykontrollban, a mozgásban és a rendszeres orvosi vizsgálatban.
Az ibuprofen rákellenes hatása tehát egyelőre nem bizonyított egyértelműen, de a kutatások alapján kétségtelenül érdemes vizsgálni. A tudósok szerint a szer a jövőben akár komplex rákmegelőzési stratégia része is lehet, különösen azoknál, akiknél fokozott kockázat áll fenn.