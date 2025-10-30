Egészségesek a fogai? Ha nem, azonnal vizsgáltassa meg, súlyos következményei lehetnek!

Hírlevél

A megfelelő szájhigiénia nem csupán a szép mosolyt szolgálja. Egy friss kutatás szerint az ínybetegség akár csendben károsíthatja az agyat, és növelheti az idegrendszeri elváltozások kockázatát.
Egy friss kutatás szerint azoknál, akik ínybetegségben szenvednek, nagyobb lehet az agyi fehérállomány károsodásának kockázata. Kutatók szerint a krónikus szájüregi gyulladás lassan befolyásolhatja az agyat, különösen az idősebb felnőtteknél – írja a Science Daily

Meglepő felfedezés: az ínybetegség az agyat is károsíthatja
Fotó: Unsplash

A tanulmány 1 143, átlagosan 77 éves felnőttet vizsgált. Mindegyik résztvevő fogászati vizsgálaton esett át az íny egészségének felmérésére: 800 résztvevőnél diagnosztizáltak ínybetegséget, míg 343 főnek egészséges volt az ínye. Ezenkívül agyi vizsgálatot is végeztek, hogy feltérképezzék a kis agyi erek károsodását. 

A fehérállomány az agy idegrost-kötegeiből áll, amelyek lehetővé teszik az agy különböző részei közötti kommunikációt. Amikor ez a szövet károsodik, memóriaproblémák, gondolkodási nehézségek, egyensúly- és koordinációs zavarok jelentkezhetnek, és megnőhet a stroke kockázata is. 

Mérhető agyi változásokat mértek az ínybetegségben szenvedőknél 

A kutatók szerint az ínybetegségben szenvedők átlagosan nagyobb mennyiségű fehérállományi hiperintenzitással rendelkeztek (a teljes agy 2,83 százaléka), míg az egészséges ínyűeknél ez 2,52 százalékot tett ki. A résztvevőket a károsodás mértéke alapján csoportosították: a legmagasabb kategóriába tartozóknak több mint 21,36 köbcentiméter volt az érintett szövetet mutattak, míg a legalacsonyabb kategóriába tartozó csoportnak kevesebb mint 6,41 köbcentiméter. 

Az ínybetegséggel élők 28 százaléka tartozott a legmagasabb csoportba, míg az egészségesek 19 százaléka. A többi tényezőt – például életkort, nemet, vérnyomást, cukorbetegséget és dohányzást – figyelembe véve a kutatók 56 százalékkal nagyobb esélyt találtak az ínybetegséggel élőknél a kiterjedt fehérállományi károsodásra. 

„A tanulmány összefüggést mutat az ínybetegség és a fehérállományi elváltozások között, ami arra utal, hogy a száj egészsége szerepet játszhat az agy egészségében. Bár további kutatások szükségesek, az eredmények azt sugallják, hogy a megfelelő szájápolás támogathatja az agy hosszú távú egészségét” – mondta Souvik Sen, a Dél-Karolinai Egyetem kutatója. 

