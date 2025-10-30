Egészségesek a fogai? Ha nem, azonnal vizsgáltassa meg, súlyos következményei lehetnek!

Egy friss kutatás szerint azoknál, akik ínybetegségben szenvednek, nagyobb lehet az agyi fehérállomány károsodásának kockázata. Kutatók szerint a krónikus szájüregi gyulladás lassan befolyásolhatja az agyat, különösen az idősebb felnőtteknél – írja a Science Daily.

Meglepő felfedezés: az ínybetegség az agyat is károsíthatja

Fotó: Unsplash

A tanulmány 1 143, átlagosan 77 éves felnőttet vizsgált. Mindegyik résztvevő fogászati vizsgálaton esett át az íny egészségének felmérésére: 800 résztvevőnél diagnosztizáltak ínybetegséget, míg 343 főnek egészséges volt az ínye. Ezenkívül agyi vizsgálatot is végeztek, hogy feltérképezzék a kis agyi erek károsodását.

A fehérállomány az agy idegrost-kötegeiből áll, amelyek lehetővé teszik az agy különböző részei közötti kommunikációt. Amikor ez a szövet károsodik, memóriaproblémák, gondolkodási nehézségek, egyensúly- és koordinációs zavarok jelentkezhetnek, és megnőhet a stroke kockázata is.

Mérhető agyi változásokat mértek az ínybetegségben szenvedőknél

A kutatók szerint az ínybetegségben szenvedők átlagosan nagyobb mennyiségű fehérállományi hiperintenzitással rendelkeztek (a teljes agy 2,83 százaléka), míg az egészséges ínyűeknél ez 2,52 százalékot tett ki. A résztvevőket a károsodás mértéke alapján csoportosították: a legmagasabb kategóriába tartozóknak több mint 21,36 köbcentiméter volt az érintett szövetet mutattak, míg a legalacsonyabb kategóriába tartozó csoportnak kevesebb mint 6,41 köbcentiméter.

Az ínybetegséggel élők 28 százaléka tartozott a legmagasabb csoportba, míg az egészségesek 19 százaléka. A többi tényezőt – például életkort, nemet, vérnyomást, cukorbetegséget és dohányzást – figyelembe véve a kutatók 56 százalékkal nagyobb esélyt találtak az ínybetegséggel élőknél a kiterjedt fehérállományi károsodásra.

„A tanulmány összefüggést mutat az ínybetegség és a fehérállományi elváltozások között, ami arra utal, hogy a száj egészsége szerepet játszhat az agy egészségében. Bár további kutatások szükségesek, az eredmények azt sugallják, hogy a megfelelő szájápolás támogathatja az agy hosszú távú egészségét” – mondta Souvik Sen, a Dél-Karolinai Egyetem kutatója.