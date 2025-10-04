Hírlevél

jane goodall

Műsorváltozással tiszteleg a Viasat Nature Dame Jane Goodall emléke előtt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Világszerte gyászolják a 2025. október 1-jén, 91 éves korában elhunyt Dame Jane Goodall brit etológust és antropológust. Természetvédelmi ikon volt, akinek élete és munkássága örökre megváltoztatta az ember és az állatvilág kapcsolatáról alkotott képünket.
Londonból indulva már fiatalon Afrikába utazott, ahol 1960-tól Tanzániában, a Gombe Nemzeti Parkban kezdte tanulmányozni a vadon élő csimpánzokat. Munkája során úttörő felfedezéseket tett, amelyek alapjaiban formálták át a tudomány ember és állat közötti képességekről alkotott képét. Rámutatott például arra, hogy a csimpánzok képesek eszközöket használni, összetett szociális kapcsolatokat fenntartani, valamint érzelmeket is kifejezni.

A világhírű kutató maga is többször járt Magyarországon, ennek emlékét őrzi a fővárosban kialakított Jane Goodall Tanösvény.
Tudományos eredményei mellett létrehozta a Jane Goodall Intézetet és annak berkein belül Roots & Shoots ifjúsági programot, amelyek világszerte milliókat inspiráltak a természetvédelemben való aktív részvételre, hazánkban is. A világhírű kutató maga is többször járt Magyarországon, ennek emlékét őrzi a fővárosban kialakított Jane Goodall Tanösvény.

A Viasat Nature természetcsatorna rendkívüli műsorváltozással tiszteleg Jane Goodall kivételes élete előtt. Október 5-én, vasárnap műsorra tűzi a Jane Goodall, a csimpánzok megmentője című sorozatot, amelynek hat epizódját egymás után, 10:20 és 15:30 között láthatják a magyar nézők. A program felidézi Goodall életművének központi üzenetét is: “Minden egyes apró cselekedet számít. Minden egyes ember, minden egyes nap, minden egyes percében tehet azért, hogy jobb legyen a világ.”

(Forrás: Viasat World)

 

