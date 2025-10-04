Műsorváltozással tiszteleg a Viasat Nature Dame Jane Goodall emléke előtt

Londonból indulva már fiatalon Afrikába utazott, ahol 1960-tól Tanzániában, a Gombe Nemzeti Parkban kezdte tanulmányozni a vadon élő csimpánzokat. Munkája során úttörő felfedezéseket tett, amelyek alapjaiban formálták át a tudomány ember és állat közötti képességekről alkotott képét. Rámutatott például arra, hogy a csimpánzok képesek eszközöket használni, összetett szociális kapcsolatokat fenntartani, valamint érzelmeket is kifejezni.

A világhírű kutató maga is többször járt Magyarországon, ennek emlékét őrzi a fővárosban kialakított Jane Goodall Tanösvény. Fotó: Viasat World

Tudományos eredményei mellett létrehozta a Jane Goodall Intézetet és annak berkein belül Roots & Shoots ifjúsági programot, amelyek világszerte milliókat inspiráltak a természetvédelemben való aktív részvételre, hazánkban is. A világhírű kutató maga is többször járt Magyarországon, ennek emlékét őrzi a fővárosban kialakított Jane Goodall Tanösvény.

A Viasat Nature természetcsatorna rendkívüli műsorváltozással tiszteleg Jane Goodall kivételes élete előtt. Október 5-én, vasárnap műsorra tűzi a Jane Goodall, a csimpánzok megmentője című sorozatot, amelynek hat epizódját egymás után, 10:20 és 15:30 között láthatják a magyar nézők. A program felidézi Goodall életművének központi üzenetét is: “Minden egyes apró cselekedet számít. Minden egyes ember, minden egyes nap, minden egyes percében tehet azért, hogy jobb legyen a világ.”

