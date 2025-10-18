Ilyen nincs! Szobahőmérsékleten fagyott meg a víz

A jég számunkra ismerős formája valójában csak egy a sok közül. A tudósok már több mint húszféle jégfázist ismernek, attól függően, hogy a víz milyen hőmérsékleten és nyomáson szilárdul meg.

A XXI-es jég szobahőmérsékleten is létrejöhet kellően nagy nyomás mellett.

Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Most azonban egy teljesen új típust azonosítottak:

a XXI-es jeget, amely még a kutatókat is meglepte.

Mitől különleges a XXI-es jég?

Az új jég szokatlan tetragonális kristályszerkezettel bír, amelyben minden egység 152 vízmolekulából áll – ez a felépítés egyedülálló, és jelentősen különbözik az eddig ismert formáktól. Mindez arra utal, hogy a víz viselkedése sokkal bonyolultabb, mint azt korábban hittük.

A felfedezés a Németországban működő Európai XFEL lézerlaborban történt, ahol a tudósok ún. gyémántüllő cellával sűrítették a vizet nagyjából 2 gigapascal nyomásra – ez 20 000-szer nagyobb, mint a Föld légköri nyomása. A kísérlet mindössze néhány ezredmásodperc alatt zajlott, miközben a röntgensugarak másodpercenként egymillió képet készítettek a szerkezeti változásokról.

A nyomás fokozatos csökkentése során a víz több átmeneti állapoton ment keresztül – ezek egyike volt a XXI-es jég.

A kutatók szerint ez az állapot a víz átalakulásának köztes fázisa, mielőtt egy még különlegesebb formává, az úgynevezett VI-os jéggé válna.

„Több mint ezerszer sűrítettük és engedtük fel újra a vizet, hogy feltárjuk, milyen úton kristályosodik a H₂O extrém körülmények között” – mondta Geun Woo Lee, a Koreai Méréstani és Tudományos Kutatóintézet fizikusa.

Mire lehet jó a felfedezés a gyakorlatban?

A felfedezés nemcsak a laboratóriumi fizika, hanem a bolygókutatás szempontjából is izgalmas. A kutatók szerint a XXI-es jéghez hasonló anyagok előfordulhatnak a Naprendszer jeges holdjain és bolygóin, például a Neptunuszon vagy az Uránuszon. Az ilyen különleges jégformák segíthetnek megérteni, hogyan viselkedik a víz extrém körülmények között.

A tanulmány a Nature Materials folyóiratban jelent meg.