Ilyen nincs! Szobahőmérsékleten fagyott meg a víz

A világ legnagyobb röntgenlézerével végzett kísérlet során egy új, bizarr jégfázist fedeztek fel a tudósok, amelyet XXI-es jégnek neveztek el. Ez az anyag szobahőmérsékleten, de extrém nagy nyomás alatt keletkezik, és egészen más szerkezetű, mint bármelyik eddig ismert jégfajta.
A jég számunkra ismerős formája valójában csak egy a sok közül. A tudósok már több mint húszféle jégfázist ismernek, attól függően, hogy a víz milyen hőmérsékleten és nyomáson szilárdul meg. 

Germany, Berlin. Illustration of everyday life. Photograph by Martin Bertrand Allemagne, Berlin. Illustration de vie quotidienne. Photographie de Martin Bertrand (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP)
A XXI-es jég szobahőmérsékleten is létrejöhet kellően nagy nyomás mellett.
Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Most azonban egy teljesen új típust azonosítottak: 

a XXI-es jeget, amely még a kutatókat is meglepte.

Mitől különleges a XXI-es jég?

Az új jég szokatlan tetragonális kristályszerkezettel bír, amelyben minden egység 152 vízmolekulából áll – ez a felépítés egyedülálló, és jelentősen különbözik az eddig ismert formáktól. Mindez arra utal, hogy a víz viselkedése sokkal bonyolultabb, mint azt korábban hittük.

A felfedezés a Németországban működő Európai XFEL lézerlaborban történt, ahol a tudósok ún. gyémántüllő cellával sűrítették a vizet nagyjából 2 gigapascal nyomásra – ez 20 000-szer nagyobb, mint a Föld légköri nyomása. A kísérlet mindössze néhány ezredmásodperc alatt zajlott, miközben a röntgensugarak másodpercenként egymillió képet készítettek a szerkezeti változásokról.

A nyomás fokozatos csökkentése során a víz több átmeneti állapoton ment keresztül – ezek egyike volt a XXI-es jég. 

A kutatók szerint ez az állapot a víz átalakulásának köztes fázisa, mielőtt egy még különlegesebb formává, az úgynevezett VI-os jéggé válna.

„Több mint ezerszer sűrítettük és engedtük fel újra a vizet, hogy feltárjuk, milyen úton kristályosodik a H₂O extrém körülmények között” – mondta Geun Woo Lee, a Koreai Méréstani és Tudományos Kutatóintézet fizikusa.

Mire lehet jó a felfedezés a gyakorlatban?

A felfedezés nemcsak a laboratóriumi fizika, hanem a bolygókutatás szempontjából is izgalmas. A kutatók szerint a XXI-es jéghez hasonló anyagok előfordulhatnak a Naprendszer jeges holdjain és bolygóin, például a Neptunuszon vagy az Uránuszon. Az ilyen különleges jégformák segíthetnek megérteni, hogyan viselkedik a víz extrém körülmények között.

A tanulmány a Nature Materials folyóiratban jelent meg.

 

