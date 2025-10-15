Döbbenetes dolog derült ki a K-vitaminról

A K-vitaminról legtöbben úgy tudjuk, hogy a véralvadásban és a csontok egészségében játszik szerepet. Az utóbbi években azonban a kutatók rájöttek, hogy ez a zsírban oldódó vitamin az agyműködésben is fontos szerepet kaphat. Japán tudósok most továbbfejlesztették a molekulát, és létrehoztak egy olyan új K-vitamin-analógot, amely az idegsejtek növekedését és regenerálódását is képes fokozni - olvasható a Science Daily cikkében.

A K-vitamin módosított változata védheti az agyat az Alzheimer-kór ellen.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Hogyan működik a K-vitamin az agyban?

Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. Ez a folyamat azonban az életkor előrehaladtával, illetve neurodegeneratív betegségek, például Alzheimer-kór esetében lelassul vagy leáll. A természetes K-vitamin bizonyos formái, mint az MK-4, védelmet nyújthatnak az utóbbi ellen, de hatásuk korlátozott.

Egy új, mesterségesen létrehozott K-vitamin-típus született

A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói 12 különböző, „hibrid” K-vitamin-változatot hoztak létre, amelyeket retinsavval — az A-vitamin aktív formájával — kombináltak.

Az egyik ilyen vegyület háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agy gáton, ami kulcsfeltétel bármilyen agyi terápia esetében.

Ezt az új vegyületet Novel VK-nek nevezték el.

Miért jelent ez áttörést az Alzheimer-kutatásban?

A vizsgálatok kimutatták, hogy a Novel VK az mGluR1 receptoron keresztül serkenti az idegsejtek képződését és védi az idegsejteket a pusztulástól. Ez a receptor az agyi kommunikáció egyik kulcseleme, és működése zavart szenved az Alzheimer-kórban is.

Mivel a Novel VK nemcsak serkenti az idegsejtképződést, hanem stabil marad az élő szervezetben és könnyen eljut az agyba, hosszú távon regeneratív terápiák alapjául szolgálhat.

A jövő gyógyszere lehet

A kutatók szerint a felfedezés egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethet, amelyek képesek lassítani vagy akár visszafordítani az Alzheimer-kórt. Dr. Hirota szerint ez nemcsak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem csökkentené az idősellátás egyre növekvő társadalmi költségeit is.