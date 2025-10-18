Ne repüljön velük, ha kedves az élete – bemutatjuk a világ legveszélyesebb légitársaságát

2016. december 20-án túlfutott a felszállópályán az Aerosucre légitársaság 157-es járata a kolumbiai El Carrenóban. A gép nagy nehezen végül a levegőbe emelkedett, de a pilóták 7 kilométerrel távolabb végleg elveszítették az uralmukat a gép felett, és az lezuhant. A fedélzetén négy ember azonnal meghalt, egy pedig a kórházban veszítette az életét. Az öt halálos áldozat egyike nem szerepelt semmilyen dokumentumban, így nem tudni, hogyan került a fedélzetre. Az egyetlen túlélő, a szerelő életveszélyesen megsérült. Hogyan történhetett a katasztrófa?

Az amatőr, gyenge minőségű fotón a katasztrófa utáni pillanatok egyike látszik

Fotó: BAAA

Játék a halállal – a katasztrófa háttere

A légitársaság dolgozói tudatában voltak annak, hogy a vállalatot nem érdeklik a szabályok. Ezért a pilóták között is kialakult az a szemlélet, hogy nem kell betartani az előírásokat. Ennek egy példája ez a hajmeresztő felszállás, amelyen az látható, hogy a személyzet megszeg minden nemzetközi repülési szabályt, ráadásul lakott terület felett.

Ezen a másik felvételen pedig az látszik, hogy a pilóták ismét mintha légibemutatón lennének, nem emelkednek a futóművek behúzása után, hanem néhány méterrel repülnek a pálya fölött.

Le sem szállhattak volna a repülőtéren

A vizsgálat rávilágított, hogy Puerto Carreno repülőterén a leszállópálya nem csak rövid, de a felülete is csak kisebb gépek fogadására alkalmas, így a kolumbiai légügyi hatóság megtiltotta a Boeing 727 méretű repülőgépek leszállását. A hatósági ellenőrzés komolyságát azonban mutatja, hogy a hivatalosan bejelentett repülési tervekben világosan ott állt a tiltott repülőtér neve, de ez senkit nem zavart.

Itt ezt a repülőteret láthatják, a katasztrófát szenvedett Boeing egy korábbi felszállásával. Ekkor sikerült időben elemelkedni a betontól, de a felvételen látszik, mennyire közel került a kerítéshez a gép.

Teljes káosz a számításoknál

A személyzet több mint 9 tonna élelmiszert rakodott be Puerto Carrenóban. Mivel nem vezették a terhelési dokumentációt, ami pedig kötelező minden repülésnél, a pilóták nem tudták, milyen nehéz a rakomány. Emiatt a felszállási sebességet sem számíthatták ki megfelelően, de ehhez nem is álltak rendelkezésükre a megfelelő táblázatok.

Mivel minden úton túlterheléssel repültek, ami természetesen tilos, most is úgy számoltak, hogy a gép nehezebb a megengedettnél, de vajon mennyivel?

Azt hitték, hogy csak a felszállópálya utolsó méterein szabad megemelniük a gép orrát. Később kiderült, hogy bár valóban túl nehéz volt a Boeing, kb. 100 métert tévedtek így, és épp erre a 100 méterre lett volna szükségük ahhoz, hogy elkerüljék a katasztrófát.