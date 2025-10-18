Ne repüljön velük, ha kedves az élete – bemutatjuk a világ legveszélyesebb légitársaságát

2016. december 20-án túlfutott a felszállópályán az Aerosucre légitársaság 157-es járata a kolumbiai El Carrenóban. A gép nagy nehezen végül a levegőbe emelkedett, de a pilóták 7 kilométerrel távolabb végleg elveszítették az uralmukat a gép felett, és az lezuhant. A fedélzetén négy ember azonnal meghalt, egy pedig a kórházban veszítette az életét. Az öt halálos áldozat egyike nem szerepelt semmilyen dokumentumban, így nem tudni, hogyan került a fedélzetre. Az egyetlen túlélő, a szerelő életveszélyesen megsérült. Hogyan történhetett a katasztrófa?
Játék a halállal – a katasztrófa háttere
A légitársaság dolgozói tudatában voltak annak, hogy a vállalatot nem érdeklik a szabályok. Ezért a pilóták között is kialakult az a szemlélet, hogy nem kell betartani az előírásokat. Ennek egy példája ez a hajmeresztő felszállás, amelyen az látható, hogy a személyzet megszeg minden nemzetközi repülési szabályt, ráadásul lakott terület felett.
Ezen a másik felvételen pedig az látszik, hogy a pilóták ismét mintha légibemutatón lennének, nem emelkednek a futóművek behúzása után, hanem néhány méterrel repülnek a pálya fölött.
Le sem szállhattak volna a repülőtéren
A vizsgálat rávilágított, hogy Puerto Carreno repülőterén a leszállópálya nem csak rövid, de a felülete is csak kisebb gépek fogadására alkalmas, így a kolumbiai légügyi hatóság megtiltotta a Boeing 727 méretű repülőgépek leszállását. A hatósági ellenőrzés komolyságát azonban mutatja, hogy a hivatalosan bejelentett repülési tervekben világosan ott állt a tiltott repülőtér neve, de ez senkit nem zavart.
Itt ezt a repülőteret láthatják, a katasztrófát szenvedett Boeing egy korábbi felszállásával. Ekkor sikerült időben elemelkedni a betontól, de a felvételen látszik, mennyire közel került a kerítéshez a gép.
Teljes káosz a számításoknál
A személyzet több mint 9 tonna élelmiszert rakodott be Puerto Carrenóban. Mivel nem vezették a terhelési dokumentációt, ami pedig kötelező minden repülésnél, a pilóták nem tudták, milyen nehéz a rakomány. Emiatt a felszállási sebességet sem számíthatták ki megfelelően, de ehhez nem is álltak rendelkezésükre a megfelelő táblázatok.
Mivel minden úton túlterheléssel repültek, ami természetesen tilos, most is úgy számoltak, hogy a gép nehezebb a megengedettnél, de vajon mennyivel?
Azt hitték, hogy csak a felszállópálya utolsó méterein szabad megemelniük a gép orrát. Később kiderült, hogy bár valóban túl nehéz volt a Boeing, kb. 100 métert tévedtek így, és épp erre a 100 méterre lett volna szükségük ahhoz, hogy elkerüljék a katasztrófát.
A végzetes felszállás
17 órakor a gép kigurult a pályára. A személyzet nem hívta fel a meteorológiai szolgálatot, hogy információt kapjon az időjárásról. A kapitány ezt mondta az elsőtisztnek:
Fogalmam sincs, mi a szél iránya.
Majd ezt kérdezte:
Szerinted enyhe szél van?
A rakomány súlya mellett épp a hátszél bizonyult egy másik kritikus tényezőnek. A négy csomós hátszél enyhének számít, de a baleseti vizsgálók kiszámították, hogy ez 146 métert hozzátett a felszállás úthosszhoz.
A harmadik végzetes tényező pedig az volt, hogy a kapitány nem dinamikusan emelte meg a gép orrát, hanem érthetetlen okból nagyon lassan.
Az ütközés
A Boeing mindezek miatt felszállás közben átszakította a repülőtéri körüli kerítést, majd egy fának és katonai őrbódénak ütközött. Ezeknek sem lett volna szabad ott lenniük, ha a légügyi hatóság betartatja a nemzetközi szabályokat, és akadálymentes terepet alakíttat ki a felszállópálya két végén.
- A tragikus felszállást több repülésrajongó, spotter is felvette.
A szárnyról leszakadt fémdarabok belerepültek a 3-as számú hajtóműbe. A jobb futómű teljes egészében leszakadt, és ami még rosszabb, eltépte a hidraulika-vezetékeket, emiatt szinte alig lehetett kormányozni a gépet. Leszakadt a jobb oldali fékszárny is, így a Boeing jobb szárnyán drámaian csökkent a felhajtóerő.
Elvesztettük a hidraulikát! Állítsd le a hármast!
Az elsőtiszt behúzta a futóműveket, majd valószínűleg a pánik miatt újra kiengedte azokat. Ezzel megnövelte a gép légellenállását, pedig most sebességre és magasságra lett volna szükség. A kapitány észrevette, hogy ezzel csak rontották a saját helyzetüket, de az elfolyt hidraulika-olaj miatt már nem lehetett újra visszahúzni a szerkezetet.
Ó ne… Nem hajlandó gyorsulni! Nincs sebesség, átesünk!
Elfogyott az idő. A Boeing 240 méter magasságig emelkedett, majd lassan jobbra dőlt és süllyedni kezdett. A gép egy darabig néhány méterrel a fák fölött repült, majd annyira lelassult, hogy lezuhant. A repülés mindössze 2 perc 23 másodpercig tartott. A pilótafülkében ezt kiáltotta valaki:
Ezen a másik videón egy másik nézőpontból lehet látni a balesetet.
A hatóság azonnal betiltotta az Aerosucre repüléseit? Nem!
Olvasóink joggal hihetnék, hogy egy ilyen céget örökre eltiltanak a repüléstől, de ez tévedés lenne. A vállalat ma is működik, a honlapja bemutatja a jelenlegi flottát is. A cég nem lett biztonságosabb, ahogy az alábbi videó is mutatja, amelynek az első részében látszik, hogy pontosan ugyanúgy szakította át a kerítést a cég egy másik gépe 2024-ben, ahogy a balesetet szenvedett Boeing 8 évvel korábban. De legalább ez nem végződött katasztrófával.
Máskor kinyílt rakodóajtóval száll le egy Boeing 737 típusú gépük.