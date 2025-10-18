Hírlevél

Az egész világ Zelenszkijn röhög – csúnyán pofára esett

Sokkoló tömegbalesetek az amerikai sprintfutamon, hatalmasat buktak a McLarenek – videó

Ne repüljön velük, ha kedves az élete – bemutatjuk a világ legveszélyesebb légitársaságát

32 perce
Olvasási idő: 10 perc
A kolumbiai Aerosucre légitársaság 11 katasztrófát szenvedett 1969 és 2024 között. A vállalatra jellemző, hogy amikor 1991-ben is lezuhant egy teherszállító gépe, kiderült: titokban 19 utas is volt a fedélzeten. Ők a padlón ültek a rakomány mellett, mert üléseket nem szereltek a gépbe. Az utasok kézzel rajzolt jegyeket kaptak az útra. Az Aerosucre legismertebb tragédiája 2016-ban történt, ekkor felszállás közben átszakított egy kerítést a cég Boeing 727-es repülőgépe, majd lezuhant. Bemutatjuk a katasztrófa hátterét.
Boeingrakománykolumbiaihátszélgépkapitánybalesetlégitársaság

2016. december 20-án túlfutott a felszállópályán az Aerosucre légitársaság 157-es járata a kolumbiai El Carrenóban. A gép nagy nehezen végül a levegőbe emelkedett, de a pilóták 7 kilométerrel távolabb végleg elveszítették az uralmukat a gép felett, és az lezuhant. A fedélzetén négy ember azonnal meghalt, egy pedig a kórházban veszítette az életét. Az öt halálos áldozat egyike nem szerepelt semmilyen dokumentumban, így nem tudni, hogyan került a fedélzetre. Az egyetlen túlélő, a szerelő életveszélyesen megsérült. Hogyan történhetett a katasztrófa?

Az amatőr, gyenge minőségű fotón a katasztrófa utáni pillanatok egyike látszik
Az amatőr, gyenge minőségű fotón a katasztrófa utáni pillanatok egyike látszik
Fotó: BAAA

 

Játék a halállal – a katasztrófa háttere

A légitársaság dolgozói tudatában voltak annak, hogy a vállalatot nem érdeklik a szabályok. Ezért a pilóták között is kialakult az a szemlélet, hogy nem kell betartani az előírásokat. Ennek egy példája ez a hajmeresztő felszállás, amelyen az látható, hogy a személyzet megszeg minden nemzetközi repülési szabályt, ráadásul lakott terület felett.

Ezen a másik felvételen pedig az látszik, hogy a pilóták ismét mintha légibemutatón lennének, nem emelkednek a futóművek behúzása után, hanem néhány méterrel repülnek a pálya fölött.

Le sem szállhattak volna a repülőtéren

A vizsgálat rávilágított, hogy Puerto Carreno repülőterén a leszállópálya nem csak rövid, de a felülete is csak kisebb gépek fogadására alkalmas, így a kolumbiai légügyi hatóság megtiltotta a Boeing 727 méretű repülőgépek leszállását. A hatósági ellenőrzés komolyságát azonban mutatja, hogy a hivatalosan bejelentett repülési tervekben világosan ott állt a tiltott repülőtér neve, de ez senkit nem zavart.

Itt ezt a repülőteret láthatják, a katasztrófát szenvedett Boeing egy korábbi felszállásával. Ekkor sikerült időben elemelkedni a betontól, de a felvételen látszik, mennyire közel került a kerítéshez a gép.

Teljes káosz a számításoknál

A személyzet több mint 9 tonna élelmiszert rakodott be Puerto Carrenóban. Mivel nem vezették a terhelési dokumentációt, ami pedig kötelező minden repülésnél, a pilóták nem tudták, milyen nehéz a rakomány. Emiatt a felszállási sebességet sem számíthatták ki megfelelően, de ehhez nem is álltak rendelkezésükre a megfelelő táblázatok. 

Mivel minden úton túlterheléssel repültek, ami természetesen tilos, most is úgy számoltak, hogy a gép nehezebb a megengedettnél, de vajon mennyivel? 

Azt hitték, hogy csak a felszállópálya utolsó méterein szabad megemelniük a gép orrát. Később kiderült, hogy bár valóban túl nehéz volt a Boeing, kb. 100 métert tévedtek így, és épp erre a 100 méterre lett volna szükségük ahhoz, hogy elkerüljék a katasztrófát.

A végzetes felszállás

Ez a gép zuhant le 2016-ban
Fotó: Adrian Urrejola / Airliners.net

17 órakor a gép kigurult a pályára. A személyzet nem hívta fel a meteorológiai szolgálatot, hogy információt kapjon az időjárásról. A kapitány ezt mondta az elsőtisztnek:

Fogalmam sincs, mi a szél iránya.

Majd ezt kérdezte:

Szerinted enyhe szél van?

A rakomány súlya mellett épp a hátszél bizonyult egy másik kritikus tényezőnek. A négy csomós hátszél enyhének számít, de a baleseti vizsgálók kiszámították, hogy ez 146 métert hozzátett a felszállás úthosszhoz.

A harmadik végzetes tényező pedig az volt, hogy a kapitány nem dinamikusan emelte meg a gép orrát, hanem érthetetlen okból nagyon lassan.

Az ütközés

A Boeing mindezek miatt felszállás közben átszakította a repülőtéri körüli kerítést, majd egy fának és katonai őrbódénak ütközött. Ezeknek sem lett volna szabad ott lenniük, ha a légügyi hatóság betartatja a nemzetközi szabályokat, és akadálymentes terepet alakíttat ki a felszállópálya két végén.

  • A tragikus felszállást több repülésrajongó, spotter is felvette.

A szárnyról leszakadt fémdarabok belerepültek a 3-as számú hajtóműbe. A jobb futómű teljes egészében leszakadt, és ami még rosszabb, eltépte a hidraulika-vezetékeket, emiatt szinte alig lehetett kormányozni a gépet. Leszakadt a jobb oldali fékszárny is, így a Boeing jobb szárnyán drámaian csökkent a felhajtóerő.

Elvesztettük a hidraulikát! Állítsd le a hármast!

Az elsőtiszt behúzta a futóműveket, majd valószínűleg a pánik miatt újra kiengedte azokat. Ezzel megnövelte a gép légellenállását, pedig most sebességre és magasságra lett volna szükség. A kapitány észrevette, hogy ezzel csak rontották a saját helyzetüket, de az elfolyt hidraulika-olaj miatt már nem lehetett újra visszahúzni a szerkezetet.

Ó ne… Nem hajlandó gyorsulni! Nincs sebesség, átesünk!

Elfogyott az idő. A Boeing 240 méter magasságig emelkedett, majd lassan jobbra dőlt és süllyedni kezdett. A gép egy darabig néhány méterrel a fák fölött repült, majd annyira lelassult, hogy lezuhant. A repülés mindössze 2 perc 23 másodpercig tartott. A pilótafülkében ezt kiáltotta valaki:

Ezen a másik videón egy másik nézőpontból lehet látni a balesetet.

A hatóság azonnal betiltotta az Aerosucre repüléseit? Nem! 

Olvasóink joggal hihetnék, hogy egy ilyen céget örökre eltiltanak a repüléstől, de ez tévedés lenne. A vállalat ma is működik, a honlapja bemutatja a jelenlegi flottát is. A cég nem lett biztonságosabb, ahogy az alábbi videó is mutatja, amelynek az első részében látszik, hogy pontosan ugyanúgy szakította át a kerítést a cég egy másik gépe 2024-ben, ahogy a balesetet szenvedett Boeing 8 évvel korábban. De legalább ez nem végződött katasztrófával.

Máskor kinyílt rakodóajtóval száll le egy Boeing 737 típusú gépük.

 


 


 

 

