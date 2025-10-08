Hírlevél

Rendkívüli

Itt a vég? Nagyon rossz hír jött Oroszországról és az USA-ról

anyag

Világrengető felfedezés: olyan anyagot találtak, ami megmentheti az emberiséget

27 perce
Olvasási idő: 6 perc
Új, forradalmi szerkezetű anyagokat hozott létre három kutató. A 2025-ös kémiai Nobel-díjat három kiemelkedő tudós, Susumu Kitagawa, Richard Robson és Omar Yaghi kapta, akik új, rendkívül porózus anyagokat fejlesztettek ki. A fémorganikus vázaknak nevezett szerkezetek forradalmasították a modern kémiát, és kulcsszerepet játszhatnak a víz- és levegőtisztításában, valamint a szén-dioxid-megkötésben.
A Svéd Királyi Tudományos Akadémia döntése értelmében a 2025-ös kémiai Nobel-díjat három kutató, Susumu Kitagawa (Kiotói Egyetem), Richard Robson (Melbourne-i Egyetem) és Omar Yaghi (Kaliforniai Egyetem, Berkeley) kapta a fémorganikus vázak (MOF-ok) fejlesztéséért. Ezek az anyagok olyan molekuláris architektúrák, amelyek hatalmas belső tereket tartalmaznak, és lehetővé teszik, hogy gázok és vegyi anyagok áramoljanak át rajtuk.

A kémiai Nobel-díjat érő felfedezést a klímaváltozás megfékezésére is használhatják.
Fotó: OpenAI DALL-E

A MOF-ok különlegessége, hogy fémionok és szénalapú molekulák kapcsolódásával kristályos, szivacsszerű szerkezetet képeznek. Ezek a kristályok nagy belső üregeket rejtenek, amelyekkel többek között vízpára, szén-dioxid vagy akár mérgező gázok köthetők meg.

A kémikusok a MOF-ok „építőelemeit” tetszés szerint módosíthatják, így olyan anyagokat hozhatnak létre, amelyek adott célra optimalizálhatók: például víz nyerhető ki velük a sivatagi levegőből vagy alkalmasak lehetnek a környezetszennyező gyógyszermaradványok lebontására. 

A kémiai Nobel-díjat érő felfedezéshez vezető út

Heiner Linke, a Nobel-bizottság elnöke szerint óriási lehetőségek rejlenek a fémorganikus vázakban, amelyek „új funkciójú, testre szabott anyagok” létrehozását teszik lehetővé. 

A díjazott kutatások valódi áttörést jelentenek a molekuláris építészetben, hiszen korábban nem léteztek ilyen méretű és stabil üreges kristályok.

A fémorganikus vázak előzménye 1989-re vezethető vissza, amikor Richard Robson először próbálta ki a rézionok és szerves molekulák kombinálását, hogy térbeli kristályszerkezetet hozzon létre. Az első kísérlet sikeres volt, de az anyag instabilnak bizonyult. A japán Susumu Kitagawa 1992-ben bebizonyította, hogy ezek a szerkezetek gázokat képesek tárolni és kiengedni, míg az amerikai-jordán származású Omar Yaghi a 2000-es évek elején megalkotta az első rendkívül stabil MOF-ot. Yaghi munkája tette lehetővé, hogy a szerkezetek célzottan módosíthatók legyenek. 

Ez utóbbi indította el a kutatások lavináját, amely mára több tízezer különféle MOF létrejöttéhez vezetett.

A felfedezés gyakorlati haszna

Ezek a fejlesztések nemcsak a laboratóriumokban fontosak. A MOF-anyagokat világszerte vizsgálják a klímaváltozás elleni harcban: képesek elnyelni a szén-dioxidot, sőt egyes típusok már a levegőből képesek vizet kinyerni. Más változataikat mérgező gázok megkötésére vagy környezeti katalizátorként is alkalmazzák. 

A szakértők szerint a technológia segíthet olyan globális kihívások megoldásában, mint 

  • a vízhiány, 
  • a légszennyezés 
  • vagy az ipari hulladékok kezelése.
(LtoR) Heiner Linke, Chair of the Nobel Committee for Chemistry, Hans Ellegren, Secretary General of The Royal Swedish Academy of Sciences, and Olof Ramstroem, Member of the Nobel Committe for Chemistry, address a press conference to announce Japan's Susumu Kitagawa, UK-born Richard Robson and American-Jordanian Omar M. Yaghi as the winners of the 2025 Nobel Prize in Chemistry at the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm, Sweden, on October 8, 2025. Japan's Susumu Kitagawa, UK-born Richard Robson and American-Jordanian Omar M. Yaghi won the Nobel Prize in Chemistry for developing so-called metalorganic frameworks, the Nobel jury said on October 8, 2025. (Photo by Jonathan Nackstrand / AFP)
A 2025-ös kémiai Nobel-díj nyertesei.
Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

A Nobel-bizottság a 11 millió svéd koronás díját egyenlő arányban osztja meg a három tudós között. 

A bizottság szerint a díjazottak kutatásai új korszakot nyitottak a kémiai anyagtervezésben – egy olyan jövő felé, ahol a molekulákból szó szerint „építkezni” lehet.

 

