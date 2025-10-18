Riasztó jelentés: ez a betegség valósággal letarolta a világot

Az Amerikai Kardiológiai Kollégium folyóirata, a Journal of the American College of Cardiology által megjelentetett közlemény, amely a legfrissebb az évente publikált világszintű betegségstatisztikai tanulmányok (Global Burden of Disease Study) sorában, megállapította: továbbra is a keringési betegségek vezetik a világ halálozási statisztikáit. „Kutatásunk világos képet nyújt minden országnak arról, mely területeken történik előrelépés, és mely területek igényelnek sürgős beavatkozást – foglalta össze Gregory A. Roth, a Washingtoni Egyetem egészségügyi mérésekkel és azok értékelésével foglalkozó intézetének szív- és érrendszeri programigazgatója és a cikk rangidős szerzője. – A legfontosabb megelőzhető kockázati tényezők csökkentésével, célzott egészségpolitikai intézkedésekkel és bizonyítottan eredményes, költséghatékony kezelésekkel képesek lehetünk visszaszorítani a nem-fertőző betegségek okozta idő előtti halálozást. Jelentésünkben a világ minden országának döntéshozói megtalálhatják azokat a megbízható adatokat és egészségpolitikai ajánlásokat, amelyekkel javíthatják saját népességük szív- és érrendszeri egészségét.”

A keringési betegségek szedik a legtöbb áldozatot.

Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA

Keringési betegségek: mit állapított meg a kutatás?

A friss jelentés jelentős globális, regionális és nemzeti szintű különbségeket mutat a szív- és érrendszeri megbetegedések terén, ami olykor még a hasonló gazdasági helyzetű országok között is számottevően eltér. A kutatók 376 betegség előfordulását becsülték meg a világ 204 országában 1990 és 2023 között valamennyi elérhető adat, valamint statisztikai modellek alapján.

A keringési betegségek gyakorisága mögött olyan tényezőket azonosítottak, mint a népességnövekedés, a népesség elöregedése, illetve a különböző rizikófaktoroknak való kitettség.

A szív- és érrendszeri betegségek továbbra is vezetik a betegségben töltött életévek és a halálozási okok listáját. 2023-ban 437 millió keringési betegségben töltött életévet regisztráltak, és e téren 16-szoros eltérés mutatkozott a legalacsonyabb és a legmagasabb keringési betegségteherrel bíró országok között. A globális számok 1.4-szeres növekedést mutatnak az 1990-es 320 millió keringési betegségben töltött életévhez képest. A szív- és érrendszer betegségei 19.2 millió halálesetért feleltek 2023-ban, ami szintén meghaladja az 1990-ben regisztrált 13.1 milliós értéket.