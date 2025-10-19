Buborékterápia: egy kóla megszüntette a súlyos panaszokat

További vizsgálatok – köztük képalkotás és endoszkópia – egy nagy, tömött masszát mutattak ki a gyomorban. Ezt a képződményt bezoárnak hívják: emészthetetlen rostokból, maghéjakból vagy hajból álló kemény csomó, amely elakad a gyomorban. Nem csoda, hogy a nő hányinger tünetei erősödtek – a tömeg mechanikusan akadályozta a táplálék útját. A megoldás is szokatlan volt: diétás kóla.

A nő gyomorpanaszait kóla itatásával kezelték az orvosok

Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA

Buborékok mentőöve: hogyan segíthet egy kóla?

Meglepő módon a kezelés nem műtéttel kezdődött. Ehelyett az orvosok egy jól dokumentált, bár laikus szemmel szokatlan módszert alkalmaztak: diétás kólát. A szénsavas ital szénsav- és foszforsavtartalma, valamint a buborékok mechanikai hatása fellazíthatja és részben feloldhatja a rostos bezoárokat. Így a massza puhává válik, ami megkönnyíti az endoszkópos eltávolítást.

Kutatások szerint az ilyen italok önmagukban is jelentős arányban képesek csökkenteni a bezoár méretét; ráadásul, ha endoszkópos beavatkozással kombinálják, az eredményesség tovább nő. Mindeközben fontos kiemelni: ez nem házi praktika. A terápia kórházi környezetben, monitorozással történik, mivel a túl gyors oldódás és a darabok elmozdulása ritkán szövődményeket okozhat.

Mit tehetünk a gyomor egészségéért?

A bezoárok gyakrabban fordulnak elő olyanoknál, akiknek lassult a gyomorürülése (például cukorbetegséghez társuló gastroparesis esetén), korábbi gyomorműtétjük volt, vagy rossz a fogazatuk és nem rágnak alaposan. Emellett a nagyon rostos, maghéjakban gazdag étrend – különösen kevés folyadékbevitel mellett – növeli a kockázatot. Így nem csak a „mit eszünk”, hanem a „hogyan” is számít.

A megelőzés kulcsa az egyensúly: egyenletes folyadékpótlás, a rostok fokozatos bevezetése, valamint a lassú, alapos rágás. Ha visszatérő gyomorpanasz jelentkezik – például tartós hányinger, puffadás, korai teltségérzet vagy megmagyarázhatatlan teltség –, érdemes mielőbb gasztroenterológushoz fordulni. Az időben elvégzett endoszkópia nemcsak diagnosztikai, hanem terápiás eszköz is lehet.

Modern medicina kreatív megoldásokkal

Az eset rávilágít arra, hogy a modern orvoslás nem csak a nagy műtétekről szól. Ellenkezőleg: a célzott, kevésbé invazív módszerek – mint egy megfelelően alkalmazott szénsavas ital – gyakran gyorsabb felépülést és kevesebb kockázatot kínálnak. Végső soron az orvosi kreativitás és a bizonyítékokon alapuló gyakorlat találkozása hozta meg a megoldást.