Új remény a kopaszoknak: felfedezték a hajat őrző fehérjét

Először is, érdemes áttekinteni a hajciklust. A hajhagymák aktív növekedési (anagén), visszafejlődési (katagén) és nyugalmi (telogén) fázisok között váltakoznak. Eközben a hajhagyma-őssejtek (bulge őssejtek) döntik el, hogy mikor induljon új szál növekedése. A friss eredmények szerint az MCL-1 fehérje olyan, mintha biztosítékként működne: ha jelen van és aktív, az őssejtek túlélnek és készek maradnak a hajszál termelésére; ha viszont csökken a szintje, a sejtek sérülékennyé válnak és megindulhat a hajhullás és a kopaszodás.

Egy fehérje mentheti meg a férfiak haját

Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

A kopaszodás elleni kutatói együttműködés

A felfedezés mögött két vezető intézmény áll: az ausztrál Walter and Eliza Hall Institute of Medical Reesearch (WEHI) és a singapore-i Duke-NUS Medical School kutatói, akik közösen tárták fel a mechanizmust. Nemcsak állatmodelleken, hanem humán mintákon is végeztek vizsgálatokat, így a megfigyelések közelebb kerültek a klinikai valósághoz.

A kutatás egyik fontos pillére az úgynevezett HSFC (Human Scalp Follicle Cells, azaz emberi fejbőr-hajhagyma sejtek) elemzése volt, amelyek lehetővé tették, hogy a tudósok közvetlenül figyeljék meg az MCL-1 szerepét a humán környezetben.

A laboratóriumi eredmények alapján az MCL-1 nem csupán „jelen van” a hajhagymákban, hanem funkcionálisan nélkülözhetetlen. Ugyanis amikor csökken az MCL-1 aktivitása, a hajhagyma-őssejtek hajlamosabbak az elhalásra, ami végső soron fokozott hajhulláshoz és tartós kopaszodáshoz vezethet.

Fordítva, ha a sejt megkapja a megfelelő túlélési jelet, a hajciklus újraindulása valószínűbbé válik. Ebből következően a célzott MCL-1 moduláció – például helyi, fejbőrre irányuló terápiákkal – logikus és ígéretes stratégia lehet.

A laborból a mindennapokba

Természetesen az alapkutatás és a klinikai alkalmazás között még több lépés áll. Ugyanakkor az irány világos: a hajhagyma-őssejtek túlélésének támogatása az MCL-1 jelút finomhangolásával segíthet megelőzni a hajhullás kiújulását és lassíthatja a kopaszodás előrehaladását. Ráadásul, mivel az MCL-1 a sejthalál gátlásában központi szerepet játszik, a megközelítés elvben alkalmazható lehet stresszhez, gyulladáshoz vagy bizonyos kezelésekhez (például kemoterápiához) kapcsolódó hajvesztés esetén is. Azonban mindezt klinikai vizsgálatoknak kell igazolniuk.

Eközben fontos megjegyezni, hogy az MCL-1 a szervezet más sejtjeiben is kulcsszereplő, és egyes daganatok túlélését is támogathatja.

Éppen ezért a jövőbeli terápiáknak célzottan, lehetőleg lokálisan kell hatniuk – például fejbőrre alkalmazott készítményekkel vagy mikro- illetve nanorészecskés szállítórendszerekkel –, hogy minimalizálják a szervezetre gyakorolt mellékhatásokat. Végül, a megfelelő dózis, időzítés és betegkiválasztás lesz a siker kulcsa, amelyet gondos, többfázisú klinikai programnak kell megalapoznia.