Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

A Kreml őrjöng: a lengyelek botrányos kijelentése feldühítette Moszkvát

kopaszodás

Új remény a kopaszoknak: felfedezték a hajat őrző fehérjét

59 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hajhullás és a kopaszodás világszerte milliókat érint, miközben a hatékony, tartós megoldások ritkák. Egy izgalmas kutatás új fényt vet a hajhagymák biológiájára: a tudósok egy kulcsfontosságú túlélési jelről számoltak be, amely döntő szerepet játszik a hajmegújulásban és a kopaszodás megelőzésében. A fókuszban egy fehérje áll, ez a molekuláris „őr” segít életben tartani a hajhagymák őssejtjeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kopaszodásfehérjeőssejthajhullás

Először is, érdemes áttekinteni a hajciklust. A hajhagymák aktív növekedési (anagén), visszafejlődési (katagén) és nyugalmi (telogén) fázisok között váltakoznak. Eközben a hajhagyma-őssejtek (bulge őssejtek) döntik el, hogy mikor induljon új szál növekedése. A friss eredmények szerint az MCL-1 fehérje olyan, mintha biztosítékként működne: ha jelen van és aktív, az őssejtek túlélnek és készek maradnak a hajszál termelésére; ha viszont csökken a szintje, a sejtek sérülékennyé válnak és megindulhat a hajhullás és a kopaszodás.

kopaszodás ALOPECIA Baldness. CHASSENET / BSIP (Photo by CHASSENET / BSIP via AFP)
Egy fehérje mentheti meg a férfiak haját
Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

A kopaszodás elleni kutatói együttműködés

A felfedezés mögött két vezető intézmény áll: az ausztrál Walter and Eliza Hall Institute of Medical Reesearch (WEHI) és a singapore-i Duke-NUS Medical School kutatói, akik közösen tárták fel a mechanizmust. Nemcsak állatmodelleken, hanem humán mintákon is végeztek vizsgálatokat, így a megfigyelések közelebb kerültek a klinikai valósághoz. 

A kutatás egyik fontos pillére az úgynevezett HSFC (Human Scalp Follicle Cells, azaz emberi fejbőr-hajhagyma sejtek) elemzése volt, amelyek lehetővé tették, hogy a tudósok közvetlenül figyeljék meg az MCL-1 szerepét a humán környezetben.

A laboratóriumi eredmények alapján az MCL-1 nem csupán „jelen van” a hajhagymákban, hanem funkcionálisan nélkülözhetetlen. Ugyanis amikor csökken az MCL-1 aktivitása, a hajhagyma-őssejtek hajlamosabbak az elhalásra, ami végső soron fokozott hajhulláshoz és tartós kopaszodáshoz vezethet.

 Fordítva, ha a sejt megkapja a megfelelő túlélési jelet, a hajciklus újraindulása valószínűbbé válik. Ebből következően a célzott MCL-1 moduláció – például helyi, fejbőrre irányuló terápiákkal – logikus és ígéretes stratégia lehet.

A laborból a mindennapokba

Természetesen az alapkutatás és a klinikai alkalmazás között még több lépés áll. Ugyanakkor az irány világos: a hajhagyma-őssejtek túlélésének támogatása az MCL-1 jelút finomhangolásával segíthet megelőzni a hajhullás kiújulását és lassíthatja a kopaszodás előrehaladását. Ráadásul, mivel az MCL-1 a sejthalál gátlásában központi szerepet játszik, a megközelítés elvben alkalmazható lehet stresszhez, gyulladáshoz vagy bizonyos kezelésekhez (például kemoterápiához) kapcsolódó hajvesztés esetén is. Azonban mindezt klinikai vizsgálatoknak kell igazolniuk. 

Eközben fontos megjegyezni, hogy az MCL-1 a szervezet más sejtjeiben is kulcsszereplő, és egyes daganatok túlélését is támogathatja. 

Éppen ezért a jövőbeli terápiáknak célzottan, lehetőleg lokálisan kell hatniuk – például fejbőrre alkalmazott készítményekkel vagy mikro- illetve nanorészecskés szállítórendszerekkel –, hogy minimalizálják a szervezetre gyakorolt mellékhatásokat. Végül, a megfelelő dózis, időzítés és betegkiválasztás lesz a siker kulcsa, amelyet gondos, többfázisú klinikai programnak kell megalapoznia.

Miért más ez a megközelítés?

Sok hagyományos hajápolási termék a tüneteket kezeli: serkenti a keringést, csökkenti a gyulladást vagy kozmetikai módon dúsítja a hajat. 

Ezzel szemben az MCL-1-központú stratégia a hajhagyma-őssejtek alapvető életképességét célozza. Más szóval, nem csak „jobb környezetet” teremt, hanem a sejt sorsát befolyásolja. 

Ez erősebb kiindulópont lehet, különösen, ha a HSFC-modellek és a humán minták eredményei következetesen alátámasztják. 

kopaszodás Man touching head, looking at camera, partial view, close-up (Photo by Laurence Mouton / AltoPress / PhotoAlto via AFP)
Végre megállítható lesz a kopaszodás
Fotó: LAURENCE MOUTON / AltoPress

Mindazonáltal a haj növekedése komplex, több jelút által szabályozott folyamat. Ezért valószínű, hogy a leghatékonyabb megoldások kombinációs megközelítést alkalmaznak majd, amelyek az MCL-1 fehérje mellett más, a hajciklust és az őssejtek működését szabályozó tényezőket is céloznak. Így lépésről lépésre közelebb kerülhetünk ahhoz a korszakhoz, amikor a hajhullás és a kopaszodás nem végzet, hanem kezelhető állapot lesz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!