Kopogás az éjszakában: babona vagy a közelgő halál jele?

Az igazság egyszerre prózai és lenyűgöző: nem szellemek dobolnak, hanem rovarok udvarolnak. És miközben a történeti félelmek makacsul élnek, a tudomány pontosan megmutatja, milyen kifinomult viselkedés rejtőzik a fa „szívverése” mögött. Íme a kopogóbogár rejtélye.

A kopogóbogárhoz ijesztő babona fűződik

Fotó: Oxford Scientific / Photodisc

A kopogóbogár, amely „életre dobolja” a házat

A magyarul kopogóbogárnak nevezett faj (tudományos nevén Xestobium rufovillosum), amelyet angolul deathwatch beetle (virrasztó bogár vagy halálbogár) néven ismernek, közismert a recsegő-ropogó, történelmi épületek lakójaként. A lárvák gombásan károsodott, öreg lombos faanyagban fejlődnek, sokszor évig is rejtve maradva. Közben apránként rágják a rostokat, és láthatatlanul gyengítik a szerkezetet.

A hangos, jellegzetes kopogás azonban főleg a kifejlett hímek műve. A hím a fejével és előtorával ritmusosan üti a fa felületét, s így rezgéseket küld a sűrű anyagon át.

A nőstény a fa belsejében ülve érzékeli ezeket a jeleket, és – ha vonzónak találja a „dobszólót” – válaszol. Így indul a párkeresés és a párzás.

Mit üzen a fa rezonanciája?

Első hallásra a periodikus, hol sűrűbb, hol ritkább kopogás komor rítusként hat. Ám a valóság az, hogy ez egy szabályos udvarlási dialógus. A fa kiválóan vezeti a rezgéseket, a szerkezet pedig felerősítheti a sorozatos ütéseket, ezért tűnhet úgy, mintha a kopogás a szoba minden szegletéből szólna.

Ráadásul a kopogóbogár többféle mintázatban „kommunikál”. A sorozatok hossza, a szünetek ritmusa és a hang intenzitása mind információt hordoznak. A hím ezzel jelzi jelenlétét, vitalitását és helyzetét, a nőstény pedig finom válaszjelekkel „irányítja” a találkozást. Nem baljós üzenet ez, hanem precíz, természetes nyelv.

Hogyan lett a szerelemből halál?

A deathwatch beetle név eredete a haldokló melletti virrasztások (death watch) idejéhez kapcsolódik.

Amikor egy házban beteget ápoltak, minden zaj elhalkult, és hirtelen hallhatóvá váltak azok a háttérhangok, amelyeknek máskor senki nem szentelt figyelmet.

Így vált a kopogás a halál intim közelségének akusztikus kísérőjévé.