Nincs visszaút: a tudósok szerint megkezdődött a Föld végjátéka

Elérkezett a pillanat, amitől a kutatók évtizedek óta tartottak. A 2025-ös Global Tipping Points jelentés szerint a Föld óceánjainak hőmérséklete már olyan magas, hogy a korallok nem képesek életben maradni. A korallzátonyok pusztulása az ember okozta globális felmelegedés egyik leglátványosabb következménye.
A Nagy-korallzátony és a világ trópusi tengerei a klímaváltozás áldozatai. A tudósok szerint a korallok tömeges kifehéredése 1,2 Celsius fokos globális felmelegedésnél kezdődött, és a folyamat immár visszafordíthatatlanná vált. A zátonyok eltűnése több mint félmilliárd ember megélhetését sodorja veszélybe, és figyelmeztet arra, hogy közeledünk más klímarendszerek összeomlásához is.

A korallzátonyok nem képesek elviselni az óceánok felmelegedését.
A korallzátonyok nem képesek elviselni az óceánok felmelegedését.
Fotó: OpenAI DALL-E

Elkéstünk: a korallzátonyok már nem tudnak regenerálódni

A 23 ország 160 tudósának közreműködésével készült jelentés szerint a Föld már túllépte azt a küszöböt, amelynél a korallzátonyok még képesek lehettek volna életben maradni. Az Exeteri Egyetem klímakutatója, Tim Lenton szerint az elmúlt két év átlagosan 1,5 °C-kal volt melegebb az ipari forradalom előtti szintnél, és ez elegendő volt ahhoz, hogy a világ korallzátonyainak 80 százaléka kifehéredjen.

A korallzátonyok csak akkor térhetnek magukhoz, ha sikerül lehűteni a bolygót”

 – figyelmeztet Lenton.

Rengeteg ember megélhetése forog kockán

A zátonyok eltűnésének nemcsak ökológiai, hanem gazdasági ára is van: évente több mint 2 billió dollárnyi ökoszisztéma-szolgáltatás – a halászat, a partvédelem, a turizmus – tűnhet el.

Világszerte félmilliárd ember megélhetése függ közvetlenül a korallzátonyoktól.

A korallok csak az első dominó

A jelentés szerint a korallok pusztulása csupán az első jel: ha a Föld tovább melegszik, összeomolhat a Nyugat-Antarktiszi vagy a grönlandi jégtakaró, ami több méteres tengerszint-emelkedést indíthat el.

Ha most nem cselekszünk, elveszíthetjük az Amazonas esőerdejét és a létfontosságú óceáni áramlatokat is”

– mondta Mike Barrett, a WWF-UK vezető tudósa.

 

