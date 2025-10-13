Hírlevél

Rájöttek, mi az a láthatatlan erő, ami felpörgetheti a gazdaságot

59 perce
Olvasási idő: 4 perc
Joel Mokyr, Philippe Aghion és Peter Howitt munkája új megvilágításba helyezi a gazdasági fejlődés mozgatórugóit. A közgazdasági Nobel-díj idei nyertesei azt vizsgálták, miként képes a technológiai fejlődés és az innováció tartós növekedést fenntartani egy folyamatosan változó világban.
innovációközgazdasági Nobel-emlékdíjközgazdasági Nobel-díj

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia 2025-ben a közgazdasági Nobel-díjat Joel Mokyr, Philippe Aghion és Peter Howitt kutatóknak ítélte oda "a technológiai fejlődésen alapuló tartós növekedés elméletéért".

A 2025-ös közgazdasági Nobel-díj birtokosai azt kutatták, mi kell a tartós gazdasági növekedéshez.
Fotó: OpenAI DALL-E

Joel Mokyr, a Northwestern Egyetem professzora történeti források segítségével mutatta be, hogyan vált a gazdasági növekedés a modern kor állandó jelenségévé. Azt is kimutatta, hogy az ipari forradalom előtti időszakban a fejlődést gyakran akadályozta a tudományos magyarázatok hiánya, vagyis az emberek tudták, mi az, ami működik, de nem értették, miért. Mokyr szerint a tartós innovációhoz az ötletekre nyitott társadalomra és a tudás folyamatos bővülésére van szükség.

Közgazdasági Nobel-díj a teremtő rombolás modelljéért

Philippe Aghion és Peter Howitt ezzel párhuzamosan kidolgozták a „teremtő rombolás” matematikai modelljét. 

Ez azt írja le, hogyan váltja fel az új technológia a régit: miközben a fejlődés új lehetőségeket teremt, egyes vállalatokat kiszorít a piacról.

A kutatók hangsúlyozták, hogy a gazdasági előrehaladás nem magától értetődő – a társadalomnak meg kell őriznie azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik az újításokat, még akkor is, ha azok átmeneti veszteségeket okoznak.

John Hassler, a bizottság elnöke szerint a díjazottak munkája emlékeztet arra, hogy „a gazdasági növekedést nem vehetjük természetesnek: fenn kell tartani azokat a folyamatokat, amelyek az innovációt életben tartják”.

A díj összege 11 millió svéd korona, amelynek felét Mokyr kapja, a másik felét pedig Aghion és Howitt között osztják el.

  • Joel Mokyr a Northwestern Egyetem professzora az Egyesült Államokban, 
  • Philippe Aghion a párizsi Collège de France és az INSEAD, valamint a londoni London School of Economics oktatója,
  • míg Peter Howitt a Brown Egyetem professzora.

 

