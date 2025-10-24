Tényleg megéri légtisztítót venni allergia ellen? A szakértő válaszolt

A légtisztítók működése pofonegyszerű: beszívják a szoba levegőjét, kiszűrik a szennyező részecskéket, majd a megtisztított levegőt visszajuttatják. A cél, hogy eltávolítsák azokat az apró anyagokat – pollent, állatszőrt, penészspórát –, amelyek az allergiás reakciók fő okozói. A gyakorlatban azonban a hatásuk változó.
A légtisztítók képesek csökkenteni az allergiás panaszokat, de önmagukban nem elegendőek”
– mondta dr. Payel Gupta, az Amerikai Tüdőszövetség szakértője.
Mit mond a tudomány a légtisztítókról?
A birminghami kórház gyermekallergológiai szakápolója, Aneta Ivanova szerint a tudományos bizonyíték még mindig korlátozott. Bár több tanulmány kimutatta, hogy a légtisztítás enyhítheti a szénanátha tüneteit, nem bizonyított, hogy javítaná a tüdő működését vagy csökkentené a gyógyszerigényt. Egy 2024-es kutatás szerint a légtisztítók mérsékelhetik a tüsszögést, az orrfolyást és a könnyezést, de az összesített életminőségre gyakorolt hatásuk csekély.
Nem mindegy, milyen szűrőt használunk
A légtisztítók hatékonyságát leginkább a szűrő típusa határozza meg.
A HEPA-szűrők a leghatékonyabbak, akár 99,97%-os szűrési arányt is elérhetnek, eltávolítva a legkisebb, 0,3 mikronos részecskéket is.
Egy 2025-ben publikált kutatásban 99 tantermet szereltek fel HEPA-szűrős légtisztítókkal, és az ottani levegő átlagosan 40%-kal tisztábbnak bizonyult, mint azokban a termekben, ahol hagyományos légkondicionálást használtak.
A jó levegő titka: nem csak a gép számít
A szakértők szerint a legjobb eredmény akkor érhető el, ha a légtisztítót rendszeres takarítással, megfelelő szellőztetéssel és páraszabályozással kombináljuk.
A légtisztító hasznos eszköz, de nem csodaszer”
– hangsúlyozza dr. Gupta. –
A jó levegőminőség fenntartása egy komplex folyamat, amelyhez tudatos életmód és tiszta környezet is kell.”
A légtisztító tehát segíthet az allergiásoknak, de nem helyettesíti az orvosi kezelést és a rendszeres takarítást. A megfelelően karbantartott, HEPA-szűrős készülék valóban csökkentheti a tüneteket, de csodát nem ígér – inkább egy hasznos kiegészítő eszköz.