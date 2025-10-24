Tényleg megéri légtisztítót venni allergia ellen? A szakértő válaszolt

A légtisztítók működése pofonegyszerű: beszívják a szoba levegőjét, kiszűrik a szennyező részecskéket, majd a megtisztított levegőt visszajuttatják. A cél, hogy eltávolítsák azokat az apró anyagokat – pollent, állatszőrt, penészspórát –, amelyek az allergiás reakciók fő okozói. A gyakorlatban azonban a hatásuk változó.

A légtisztító nem fogja varázsütésre megszüntetni az allergiát.

Fotó: JOAN CROS / NurPhoto

A légtisztítók képesek csökkenteni az allergiás panaszokat, de önmagukban nem elegendőek”

– mondta dr. Payel Gupta, az Amerikai Tüdőszövetség szakértője.

Mit mond a tudomány a légtisztítókról?

A birminghami kórház gyermekallergológiai szakápolója, Aneta Ivanova szerint a tudományos bizonyíték még mindig korlátozott. Bár több tanulmány kimutatta, hogy a légtisztítás enyhítheti a szénanátha tüneteit, nem bizonyított, hogy javítaná a tüdő működését vagy csökkentené a gyógyszerigényt. Egy 2024-es kutatás szerint a légtisztítók mérsékelhetik a tüsszögést, az orrfolyást és a könnyezést, de az összesített életminőségre gyakorolt hatásuk csekély.

Nem mindegy, milyen szűrőt használunk

A légtisztítók hatékonyságát leginkább a szűrő típusa határozza meg.

A HEPA-szűrők a leghatékonyabbak, akár 99,97%-os szűrési arányt is elérhetnek, eltávolítva a legkisebb, 0,3 mikronos részecskéket is.

Egy 2025-ben publikált kutatásban 99 tantermet szereltek fel HEPA-szűrős légtisztítókkal, és az ottani levegő átlagosan 40%-kal tisztábbnak bizonyult, mint azokban a termekben, ahol hagyományos légkondicionálást használtak.

A jó levegő titka: nem csak a gép számít

A szakértők szerint a legjobb eredmény akkor érhető el, ha a légtisztítót rendszeres takarítással, megfelelő szellőztetéssel és páraszabályozással kombináljuk.

A légtisztító hasznos eszköz, de nem csodaszer”

– hangsúlyozza dr. Gupta. –

A jó levegőminőség fenntartása egy komplex folyamat, amelyhez tudatos életmód és tiszta környezet is kell.”

A légtisztító tehát segíthet az allergiásoknak, de nem helyettesíti az orvosi kezelést és a rendszeres takarítást. A megfelelően karbantartott, HEPA-szűrős készülék valóban csökkentheti a tüneteket, de csodát nem ígér – inkább egy hasznos kiegészítő eszköz.