Ezt az égi csodát életünkben csak egyszer láthatjuk – megismételhetetlen jelenség közeleg!

A C/2025 A6 katalógusjelű Lemmon üstököst 2025. január 3-án fedezte fel az arizonai Mount Lemmon Survey égboltfelmérő program, és kezdetben kisbolygónak hitték. A számítások szerint legutóbb 1396 éve, a 7. században járt a Naprendszer belső részén, és legközelebb csak 3421-ben tér vissza.

A C/2025 A6 katalógusjelű Lemmon üstökös egy október 11-én készített felvételen.

Fotó: DAVIDE PISCHETTOLA / NurPhoto

Ez azt jelenti, hogy ha a mostani megfigyelést elszalasztjuk, többé nem fogjuk látni az objektumot.

Fényes, zöld égi vándor a Göncölszekér közelében - mit kell tudni a Lemmon üstökösről?

Az üstökös október közepén a Göncölszekér közelében lesz látható az északi égbolton.

A csillagászok szerint fényessége akár az 5 magnitúdót is elérheti, ami azt jelenti, hogy sötét vidéki égbolton szabad szemmel is megfigyelhető.

Mivel a Lemmon üstökös az ég cirkumpoláris részén halad – vagyis azon a területen, ahol az égitestek soha nem nyugszanak le, hanem egész éjjel a horizont felett maradnak –, október közepétől a hónap végéig mind reggel, mind este feltűnhet az égen.

A Földet október 21-én közelíti meg, ekkor lesz a legfényesebb is.

A Naphoz való legnagyobb közelségét november 8-án éri el.

Meglepően gyorsan fényesedik

A Lemmon üstökös fényességére vonatkozó előrejelzések az utóbbi időben drámaian megváltoztak. Míg korábban 10 magnitúdós halvány égitestnek gondolták, friss megfigyelések szerint akár 4,5 magnitúdóig is fényesedhet –

ez már szabad szemmel is jól látható.

Az üstökösök azonban kiszámíthatatlanok, így akár a vártnál is ragyogóbb lehet, de az sem kizárható, hogy túl halvány lesz a közvetlen megfigyeléshez.

Amikor legközelebb kerül a Földhöz, mintegy 90 millió kilométerre lesz tőlünk – ez a Föld és a Nap közötti távolság 60%-a.

Hullócsillagok és sarki fény is kísérheti

Az üstökös október 21-i legnagyobb közelsége újholdkor következik be, amikor az égbolt különösen sötét. Ekkor tetőzik az Orionidák meteorraj is, ami óránként akár 20 hullócsillagot eredményezhet. Ha mindehhez még erős geomágneses aktivitás is társul,

a szerencsésebb északi megfigyelők egy időben láthatják az üstököst, a hullócsillagokat és a sarki fényt.

A Lemmon üstökös ráadásul gyorsan mozog, helyzete estéről estére változik, így az asztrofotósoknak és megfigyelőknek érdemes naponta követni az aktuális koordinátáit.