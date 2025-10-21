Magyarországról is megfigyelhetjük! Ma ezer éve nem látott jelenség tűnik fel az égen

A Lemmon-üstökös 2025. október 21-én halad el legközelebb a Földhöz; 0,60 csillagászati egységre (azaz körülbelül 90 millió kilométerre) lesz tőlünk, majd november 8-án éri el a Naphoz legközelebbi pontját, mindössze 0,53 CSE távolságra jár majd központi csillagunktól – olvasható a csillagaszat.hu szakportál cikkében.

A Lemmon-üstökös zölden ragyog az égbolton

Fotó: Thomas Roell / Shutterstock

Ez a pálya különösen kedvező helyzetet biztosít a megfigyeléshez: a Lemmon nemcsak közel kerül hozzánk, hanem kedvező szögben is látszik az esti égbolton. A szakemberek szerint október végén–november elején a +3,5–4 magnitúdós fényességet is elérheti, vagyis derült, sötét vidéki égen már puszta szemmel is kivehető lesz.

Zöld fényben izzik a Lemmon-üstökös

A csillagászok hónapok óta figyelemmel kísérik a C/2025 A6 (Lemmon) útját. Már az első felvételek alapján is sejtették, hogy különösen látványos égitesttel van dolgunk: gázkómája – a mag körüli fényes burka – feltűnően zöldes színű, ami a benne lévő szén- és cianogénmolekulák napfény hatására történő fénykibocsátásának köszönhető. Ez a zöld ragyogás az üstökösök egyik legszebb, de ritkán megfigyelhető jelensége, és a Lemmon esetében kivételesen erősen jelentkezik.

A csóva szerkezete sem mindennapi.

A Napból kiáramló napszél, vagyis az elektromosan töltött részecskék árama, folyamatosan formálja a csóvát, amely így nem mindig sima és egyenes, hanem gyakran „V” alakú, fodros vagy szálas szerkezetet vesz fel.

Ezt a látványos jelenséget több amatőr csillagász is megörökítette.

A Lemmon-üstökös Csehország felett október 20-án

Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

Lenyűgöző fotó készült az olasz távcsőhálózattal

Október 5-én az olasz amatőrcsillagász, Rolando Ligustri a világ egyik legszebb felvételét készítette az üstökösről. Az Astrottica.it olasz távcsőhálózat 30 cm-es Newton-asztrográfját használta, amely Új-Mexikóban, az Egyesült Államokban működik. Az üstökös ekkor a Leo Minor (Kis Oroszlán) csillagképben járt, a Naptól 0,929 CSE-re, a Földtől pedig 0,916 CSE-re.

A több színtartományban készült felvételek alapján kirajzolódott az üstökös plazmacsóvájának részletes, sok szálból álló szerkezete, és a „V” alakban elágazó plazmaszálak is jól kivehetők.

Ezek a szálak a mágneses napszélplazma és az üstökösből kiáramló plazma kölcsönhatásának következményei: a töltött részecskék a mágneses térben kanyargó, sodródó alakzatokat hoznak létre, amelyek akár el is szakadhatnak az üstökös fő csóvájától.

A napszél alakította mozgó plazmacsomók

A kölcsönhatás nem csupán látványos, de dinamikus is. Október 14-én az amerikai Rick Albrecht amatőrcsillagász 15 percenként felvételeket készített, amelyeken az üstökös plazmacsóvájában egy anyagcsomó távolodik a kómától – vagyis az üstökös központi részétől. Ezt a mozgást a bolygóközi mágneses tér és a napszél lökéshullámai okozzák. Az üstökös ekkor a Vadászebek (Canis Venatici) csillagképben tartózkodott, 0,784 CSE-re a Földtől és 0,673 CSE-re a Naptól. A képeken jól látható volt a porcsóva is, amely a plazmacsóvától eltérően a Nap gravitációja által meghatározott ívben húzódik.