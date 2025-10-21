Magyarországról is megfigyelhetjük! Ma ezer éve nem látott jelenség tűnik fel az égen

A Lemmon-üstökös 2025. október 21-én halad el legközelebb a Földhöz; 0,60 csillagászati egységre (azaz körülbelül 90 millió kilométerre) lesz tőlünk, majd november 8-án éri el a Naphoz legközelebbi pontját, mindössze 0,53 CSE távolságra jár majd központi csillagunktól – olvasható a csillagaszat.hu szakportál cikkében.
Ez a pálya különösen kedvező helyzetet biztosít a megfigyeléshez: a Lemmon nemcsak közel kerül hozzánk, hanem kedvező szögben is látszik az esti égbolton. A szakemberek szerint október végén–november elején a +3,5–4 magnitúdós fényességet is elérheti, vagyis derült, sötét vidéki égen már puszta szemmel is kivehető lesz.
Zöld fényben izzik a Lemmon-üstökös
A csillagászok hónapok óta figyelemmel kísérik a C/2025 A6 (Lemmon) útját. Már az első felvételek alapján is sejtették, hogy különösen látványos égitesttel van dolgunk: gázkómája – a mag körüli fényes burka – feltűnően zöldes színű, ami a benne lévő szén- és cianogénmolekulák napfény hatására történő fénykibocsátásának köszönhető. Ez a zöld ragyogás az üstökösök egyik legszebb, de ritkán megfigyelhető jelensége, és a Lemmon esetében kivételesen erősen jelentkezik.
A csóva szerkezete sem mindennapi.
A Napból kiáramló napszél, vagyis az elektromosan töltött részecskék árama, folyamatosan formálja a csóvát, amely így nem mindig sima és egyenes, hanem gyakran „V” alakú, fodros vagy szálas szerkezetet vesz fel.
Ezt a látványos jelenséget több amatőr csillagász is megörökítette.
Lenyűgöző fotó készült az olasz távcsőhálózattal
Október 5-én az olasz amatőrcsillagász, Rolando Ligustri a világ egyik legszebb felvételét készítette az üstökösről. Az Astrottica.it olasz távcsőhálózat 30 cm-es Newton-asztrográfját használta, amely Új-Mexikóban, az Egyesült Államokban működik. Az üstökös ekkor a Leo Minor (Kis Oroszlán) csillagképben járt, a Naptól 0,929 CSE-re, a Földtől pedig 0,916 CSE-re.
A több színtartományban készült felvételek alapján kirajzolódott az üstökös plazmacsóvájának részletes, sok szálból álló szerkezete, és a „V” alakban elágazó plazmaszálak is jól kivehetők.
- Ezek a szálak a mágneses napszélplazma és az üstökösből kiáramló plazma kölcsönhatásának következményei: a töltött részecskék a mágneses térben kanyargó, sodródó alakzatokat hoznak létre, amelyek akár el is szakadhatnak az üstökös fő csóvájától.
A plazma elektromosan töltött, ionizált gáz; a napszél fő alkotóeleme. A plazmacsóva mindig a Nappal ellentétes irányba mutat.
A napszél alakította mozgó plazmacsomók
A kölcsönhatás nem csupán látványos, de dinamikus is. Október 14-én az amerikai Rick Albrecht amatőrcsillagász 15 percenként felvételeket készített, amelyeken az üstökös plazmacsóvájában egy anyagcsomó távolodik a kómától – vagyis az üstökös központi részétől. Ezt a mozgást a bolygóközi mágneses tér és a napszél lökéshullámai okozzák. Az üstökös ekkor a Vadászebek (Canis Venatici) csillagképben tartózkodott, 0,784 CSE-re a Földtől és 0,673 CSE-re a Naptól. A képeken jól látható volt a porcsóva is, amely a plazmacsóvától eltérően a Nap gravitációja által meghatározott ívben húzódik.
Hogyan és mikor figyelhető meg Magyarországról?
A Lemmon-üstökös október végén–november elején lesz a legjobb helyzetben az esti órákban. Napnyugta után nyugati irányban, alacsonyan a horizont felett érdemes keresni.
A legjobb megfigyelési körülményeket fényszennyezéstől távoli, sötét égbolt biztosítja.
Kisebb távcsővel vagy binokulárral már most is jól kivehető a csóva és a zöldes kóma, de a csillagászok szerint akár szabad szemmel is megpillantható lehet a hónap végére, ha az időjárás kedvezően alakul.
Egy égi látványosság, amely a Naprendszer múltjáról mesél
Az üstökösök a Naprendszer legrégebbi, érintetlen jég- és poranyagát őrzik. A Lemmon-üstökös megfigyelése így nemcsak látványos távcsöves élmény, hanem fontos tudományos lehetőség is: a kutatók a gáz- és porkibocsátás vizsgálatával a Naprendszer korai történetére is következtethetnek.
A C/2025 A6-t eredetileg az arizonai Lemmon-hegyről működő égboltfelmérő program során fedezték fel 2025 elején. A számítások szerint legutóbb 1396 éve, a 7. században járt a Naprendszer belső részén, és legközelebb csak 3421-ben tér vissza. Így ha most elszalasztjuk, a mi életünkben már nem lesz látható.
1 csillagászati egység – röviden CSE – a Föld és a Nap átlagos távolsága, nagyjából 150 millió km.