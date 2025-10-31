Tudja-e, miért kaparja el a macska a piszkát, illetve miért nem kaparja el?

A macskák általában elkaparják piszkukat. Az alomtálca etikettet anyjuktól tanulják meg. Ha az anyamacska alomtálcát használ, akkor a kölyke megtanulja tőle. De ha a kiscicát korán elválasztják anyjától, vagy ha az anyamacska nem használ alomtálcát, ha a kölyökmacska kint nevelkedett, akkor a kicsi nem tanulja meg. Ilyenkor a gazdinak kell megtanítania az alomtálca etikettet. Az ürülék befedése normális macskaviselkedés, de nem szükségszerűen. A vadmacskák azért fedik be ürüléküket, hogy elrejtsék szagukat a lehetséges predátorok elől, és, hogy mutassák, hogy nem jelentenek kihívást a dominánsabb macskák számára. A domináns macskák ritkán temetik be ürüléküket, sőt, buckára vagy egyéb magaslati pontra helyezik, hogy mindenki jól lássa, és ahonnan messze szaglik. A házi macskák általában betemetik ürüléküket, mert a gazdi a domináns egyed.
Az emberek úgy ösztökélik a házi macskákat arra, hogy elkaparják piszkukat, hogy szelektíven kiválasztják a „tisztákat” és azokat tenyésztik. De semmi baj azokkal a cicákkal, akik nem fedik be a piszkukat, csak macskák. Ugyanakkor problémát is jelezhet. Ha a cica mindig elfedi az ürülékét, aztán egyszer csak nem, akkor gondoljuk át, mi változott?
Macskaterritórium
A természetben a domináns macskák (köztük a jaguárok, leopárdok, oroszlánok, tigrisek) fedetlen ürülékükkel tudatják, hogy ez a territórium az övék. Házi macska esetében is lehet szó erről, ha például több cica van a háztartásban, vagy kint, az ablakon kívül cica kószál, de az is lehet, hogy a gazdival akarja tudatni, hogy „itt vagyok”.
Még ha egy ideje ugyanazon a helyen is él a macska, nem biztos, hogy territóriumának érzi azt. Ürüléke szaga bizonyos macska jelenlétét mutatja.
Természetes hajlam
Azok a macskák, aki nem fedik be ürüléküket, vagy az alomtálca mellé végzik dolgukat, lehet, hogy egyszerűen csak azt teszik, ami természetesen jön. Bár az ürülék betemetése az anyamacskáról mintázott viselkedés, vannak, akik ezt sosem tanulják meg. Az elválasztott cicák jelölésként is használhatják kóborlásuk során.
Alomtálca-probléma
Ha a cicának nem tetszik az alom, akkor nem fog belemenni. Előfordulhat, hogy az alomtálca helyett a virágcserépbe végzi a dolgát. Ezt úgy akadályozhatjuk meg, hogy alufóliát helyezünk a cserép földjére. Ha almot váltottunk és nem megy bele, akkor is lehet ez a probléma. Fontos az alom megfelelő mérete, elég nagy legyen, hogy meg tudjon fordulni benne, mert ha nem tud, akkor nem tudja elkaparni a piszkot.
A cicák nem szeretik, ha piszkos az alom. Ez is lehet oka, hogy nem megy bele, vagy nem kaparja el. Javallott, hogy ha több cica van a háztartásban, eggyel több alomtálca legyen, mint ahány cica van. Van, hogy az egyik cica befedi a másik piszkát.
A cicák nem szeretik akárhol elvégezni a dolgukat. Elszigetelt, biztonságos, nyugodt helyre tegyük a tálcát és ne az étkezőhely, fekvőhely mellé. A bevált módszeren lehetőleg ne változtassunk, mert a legkisebb változás azt eredményezheti, hogy a cica nem az alomtálcába végzi el a szükségét.
Egészségügyi problémák
Nincs olyan konkrét diagnózis, ami azt okozza, hogy a cica nem fedi be a piszkát, de ha valami fájdalma, vagy diszkomfort érzete van, akkor igyekszik minél kevesebb időt tölteni a tálcában. Bármilyen körülmény, ami fájdalmat okozhat, vagy olyan fájdalom, ami az alomtálcához társul, mint például a húgyvezeték probléma, okozhatja, hogy a cica nem akar az alomtálcában időzni. Az is lehet, hogy valami kellemetlen élményt társít az alomtálcához, akkor is kerülheti, ilyenkor pozitív asszociációt kell kialakítanunk nála.