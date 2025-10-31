Tudja-e, miért kaparja el a macska a piszkát, illetve miért nem kaparja el?

A macskák általában elkaparják piszkukat. Az alomtálca etikettet anyjuktól tanulják meg. Ha az anyamacska alomtálcát használ, akkor a kölyke megtanulja tőle. De ha a kiscicát korán elválasztják anyjától, vagy ha az anyamacska nem használ alomtálcát, ha a kölyökmacska kint nevelkedett, akkor a kicsi nem tanulja meg. Ilyenkor a gazdinak kell megtanítania az alomtálca etikettet. Az ürülék befedése normális macskaviselkedés, de nem szükségszerűen. A vadmacskák azért fedik be ürüléküket, hogy elrejtsék szagukat a lehetséges predátorok elől, és, hogy mutassák, hogy nem jelentenek kihívást a dominánsabb macskák számára. A domináns macskák ritkán temetik be ürüléküket, sőt, buckára vagy egyéb magaslati pontra helyezik, hogy mindenki jól lássa, és ahonnan messze szaglik. A házi macskák általában betemetik ürüléküket, mert a gazdi a domináns egyed.

A macska általában elkaparja a piszkát Fotó: Szomor Anikó / Szomor Anikó

Az emberek úgy ösztökélik a házi macskákat arra, hogy elkaparják piszkukat, hogy szelektíven kiválasztják a „tisztákat” és azokat tenyésztik. De semmi baj azokkal a cicákkal, akik nem fedik be a piszkukat, csak macskák. Ugyanakkor problémát is jelezhet. Ha a cica mindig elfedi az ürülékét, aztán egyszer csak nem, akkor gondoljuk át, mi változott?

Macskaterritórium

A természetben a domináns macskák (köztük a jaguárok, leopárdok, oroszlánok, tigrisek) fedetlen ürülékükkel tudatják, hogy ez a territórium az övék. Házi macska esetében is lehet szó erről, ha például több cica van a háztartásban, vagy kint, az ablakon kívül cica kószál, de az is lehet, hogy a gazdival akarja tudatni, hogy „itt vagyok”.

Még ha egy ideje ugyanazon a helyen is él a macska, nem biztos, hogy territóriumának érzi azt. Ürüléke szaga bizonyos macska jelenlétét mutatja.

Fotó: Szomor Anikó / Szomor Anikó

Természetes hajlam

Azok a macskák, aki nem fedik be ürüléküket, vagy az alomtálca mellé végzik dolgukat, lehet, hogy egyszerűen csak azt teszik, ami természetesen jön. Bár az ürülék betemetése az anyamacskáról mintázott viselkedés, vannak, akik ezt sosem tanulják meg. Az elválasztott cicák jelölésként is használhatják kóborlásuk során.