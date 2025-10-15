Ezt senki sem látta jönni: óriási repedés jelent meg a Föld mágneses terén

A Föld mágneses mezeje olyan, mint egy óriási védőburok, amely megakadályozza, hogy a Nap töltött részecskéi és a kozmikus sugárzás elérjék a felszínt. E láthatatlan erőteret a külső magban keringő olvadt vas és nikkel mozgása hozza létre. A mozgás — hasonlóan egy hatalmas generátorhoz — elektromos áramot, és ezzel együtt mágneses mezőt generál. A folyamatot geodinámónak nevezik: ez a Föld „belső motorja”, amely állandóan működésben tartja a bolygó mágneses pajzsát. A mágneses mezőnek köszönhető, hogy a légkör nem bomlik le, és az élővilágot sem éri halálos sugárzás.

A mágneses mező gyenge pontjaként ismert Dél-atlanti Anomália rohamosan növekszik, és egyre inkább kikezdi a Föld természetes védelmi rendszerét.

Fotó: OpenAI DALL-E

A Mars példája jól mutatja, mi történik, ha egy bolygó elveszíti ezt a védelmet: a mágneses mező hiányában a napszél szó szerint „elfújta” a légkörét.

A Dél-atlanti Anomália: a Föld mágneses mezőjének gyenge pontja

A Föld mágneses mezeje nem egyenletes, azaz bizonyos helyeken erősebb, máshol gyengébb. Az egyik legkülönösebb ilyen terület a Dél-atlanti Anomália (South Atlantic Anomaly, SAA), amely Afrika déli része és Dél-Amerika között terül el az Atlanti-óceán felett. A Európai Űrügynökség (ESA) három műholdból álló Swarm missziója 2013 óta követi nyomon a jelenséget.

Az adatok szerint az anomália 2014 óta Európa felének megfelelő területtel nőtt, miközben mágneses intenzitása fokozatosan csökken.

A Dél-atlanti Anomália térségében a mágneses erővonalak eltérnek a megszokott iránytól, így itt a védőpajzs gyengébb. Ennek következtében a térség felett áthaladó műholdak, például a Hubble űrteleszkóp vagy a Nemzetközi Űrállomás fokozott sugárterhelésnek vannak kitéve, és gyakran biztonsági üzemmódba kapcsolnak, amíg elhagyják a területet.

Miért éppen itt gyengül a mágneses pajzs?

A Dán Műszaki Egyetem kutatója, Chris Finlay szerint a Dél-atlanti Anomália nem egyetlen homogén terület. Afrikához közelebb másképp változik, mint Dél-Amerika térségében.

Valami különös történik itt a mélyben, ami miatt a mező ebben a régióban erősebben gyengül”

– mondta Finlay.

A Swarm adatai szerint a Föld belsejében, az anomália alatt, helyenként megfordul a mágneses fluxus iránya: az erővonalak nem kifelé, hanem visszafelé, a mag irányába mutatnak. Ez ellentétes a normális viselkedéssel, és úgy tűnik, ez az egyik oka annak, hogy a mező itt „megroppan”.