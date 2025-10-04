Fáj a torka, nehezen nyel? Mandulakő is okozhatja

Egyszerű vírusfertőzés
A torokfájás igen gyakori tünet, főként az őszi-téli időszakban, és döntő részben az aktuális vírusok okozzák azt. Éppen ezért nem is érdemes antibiotikummal próbálkozni ellene, hiszen a vírusok ellen nem hat, kifejezetten a baktériumokat célozza. (Kis részben természetesen előfordulhat bakteriális felülfertőződés is, de ezt csak fül-orr-gégész tudja diagnosztizálni és a gyógyszerfelírás is orvosi feladat.)
Tüszős mandulagyulladás
A torokfájás lehet a tüszős mandulagyulladás tünete is, amely mindig bakteriális eredetű. Ám ennek az ismert betegségnek a képét néhány vírus fertőzés okozta megbetegedés is utánozhatja. Sokszor már a tünetek is utalhatnak a betegség eredetére, ugyanis a vírusfertőzés általában fáradékonysággal, hőemelkedéssel vagy nem túl magas lázzal járó, néhány napig tartó állapot, míg a bakteriális eredetű megbetegedés esetén több napig is tarthat a magas láz, levertséggel, étvágytalansággal. Az erős torokfájás a fülbe is kisugározhat és nyelési nehézséget okozhat, amely nemcsak az étkezést, de súlyos esetekben a folyadékfogyasztást is megnehezíti. A tüszős mandulagyulladás legjellemzőbb tünete mindezeken túl a mandulák jelentős duzzanata és a rajtuk látható lerakódások. Ezek lehetnek fehéres, sárgás pontok, de akár nagyobb foltok is, akár az egész mandulát befedheti a fehéres lepedék. A vírus fertőzés esetén ez a lepedék inkább piszkos szürke színű.
További betegségek, állapotok
Ha a vezető tünet a gombócérzés, annak már komplexebb lehet a kivizsgálása, ugyanis ilyen panasz mögött állhat allergia miatti hátsó garatfali csorgás, amelyet allergológusnak kell vizsgálni, kezelni. Okozhat ilyen panaszt a reflux, amelyet gasztroenterológussal karöltve kezelhet a fül-orr-gégész. Emellett a gombócérzés akár pajzsmirigy- vagy szívbetegségre is utalhat, vagyis más szakorvosi vizsgálatokra is szükség lehet, és a fizikai ok kizárása után szükség lehet pszichológusra is, az esetlegesen kezeletlen stressz feldolgozásához.
Mandulakő
A mandulák felülete egyenetlen, mélyedésekkel tagolt. Ezekben a mélyedésekben könnyen megtelepednek a kórokozók, az elhalt sejtek, a nyák és egyéb anyagok, amelyek apró fehér, látható foltokat hoznak létre a mandulákon. Ha pedig az összegyűlt anyag összeáll és elmeszesedik, úgynevezett mandulakövek jönnek létre. Ez rendszerint akkor következik be, ha a páciensnél a mandulák krónikus gyulladása alakult ki, bár a mandulakövek nem jelentenek minden esetben krónikusan gyulladt, azaz gócos mandulákat. A kialakulásban szerepe lehet a nem megfelelő szájhigiénének, de ez sem minden esetben érhető tetten.
Mindenképpen érdemes utánajárni, nem mandulakő okozza-e a tüneteket, ha az alábbiakat tapasztaljuk:
Hogyan lehet eltávolítani a mandulakövet?
Amennyiben a kivizsgálás során megállapítjuk, hogy mandulakő okozza a panaszokat, azt is látjuk, van-e krónikus mandulagyulladásra utaló anamnesztikus adat a kórelőzményekben. Ha nincs és a kövek kisebbek, érdemes megpróbálkozni a rendszeres sós vizes gargarizálással, a bő folyadékbevitellel és a gondos fogápolással, probiotikummal – ismerteti dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gége Központ – Prima Medica orvosa. – Ez azonban nagyobb köveknél nem mindig elég. Ilyen esetben speciális orvosi eszközökkel óvatosan eltávolítjuk a követ. Ezt senkinek sem ajánlott otthon megpróbálnia, mert nagyon könnyen megsérülhet a mandula.
Ha pedig a mandulakövek gyakran kiújulnak, komolyabb panaszokat okoznak, esetleg a mandulagyulladás évente legalább hatszor visszatér, vagyis már gócot jelent a szervezetben, mandulaműtétre is szükség lehet.
(Forrás: Fül-orr-gége Központ – Prima Medica (www.fulorrgegekozpont.hu))