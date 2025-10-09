Csendes járvány söpör végig a nőknél – a menorexia életveszélyes is lehet

A jelenségre riportok és szakértői cikkek hívták fel a figyelmet: a HuffPost a „midlife eating disorder” arcait mutatta be, a Psychology Today azt elemezte, hogyan találkozik a változókor a diétakultúrával, míg a The Conversation rámutatott, hogy étkezési zavar nem csak tinédzsereket érint – a kockázat a terhesség és a menopauza környékén még nőhet is. Ezért lényeges, hogy a menorexia kifejezés mentén észrevegyük azokat a mintázatokat, amelyek időben történő segítségkéréssel megelőzhetik a súlyosabb táplálkozási zavar kialakulását.

Menorexia: testképzavar a változókorban

A perimenopauza és a posztmenopauza időszakában az ösztrogéncsökkenés több fronton alakítja át a szervezet működését. Nemcsak a hőhullámok és egyéb változókori tünetek jelentkezhetnek, hanem megváltozik a zsír- és izomarány is, lassulhat az anyagcsere, és gyakran átrendeződik a testsúly, különösen a has tájékán.

Ezek a természetes változások azonban a diétakultúra torzító tükrében könnyen „hibává” minősülnek, ami a szigorú fogyókúra és kényszeres diéta irányába tolhatja a viselkedést.

Eközben a középkorú nők életében gyakran több életesemény sűrűsödik: munkahelyi terhek, családi szerepek változása, szülők gondozása, vagy az életközepi válság érzése. Mindez növelheti a szorongás kockázatát és azt a késztetést, hogy legalább a „kalória” és a „kilók” felett maradjon kontroll.

Nem véletlen, hogy ebben az időszakban nemcsak a menorexia jellegű megszorítások jelenhetnek meg, hanem a falási roham epizódok, sőt a bulimia és az anorexia is felerősödhet vagy visszatérhet. A lényeg: a változókor önmagában nem okoz étkezési zavart, de biológiai és pszichoszociális okokból sérülékenyebb időszak.

Diétakultúra

A diétakultúra a klimax környékén is hangos – „menopauza hasról”, „csodadiéta”, „detox a változókorra” üzenetekkel bombáz. A közösségi média algoritmusai könnyen normalizálják a szélsőséges étrend megszorításait, a túlzott kardiót, a „minden áron fogyás” narratívát. Ezzel szemben a bizonyítékok szerint nincs egyetlen csodarecept a változókori étkezés optimalizálására, és a tartós egészség nem a zéró szénhidráton vagy a napi kétórás edzésen múlik.

Fontos különbséget tenni az egészséges étrend és a kényszeres magatartás között. A változókori táplálkozás hangsúlya eltolódhat a fehérjebevitel, a rostok, a mikrotápanyagok, valamint az erőnléti edzés és a pihenés irányába – mindezt rugalmas, élhető életmód keretében.

Ha viszont az étrend és a diéta merevvé, büntetővé válik, ha a társas programokat az „engedélyezett ételek” diktálják, vagy ha a mérleg száma uralja a napot, akkor már közelebb járunk a táplálkozási zavar kialakulásához semmint az egészséghez.