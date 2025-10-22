Túl erős menstruáció? Ilyen okai lehetnek

Mikortól túl erős a menstruáció?
A menstruáció jellegének megítélése nem is olyan könnyű kérdés. Túl erősnek nevezhető, ha átázik a betét vagy ha nagyobb darabokat is látunk a vérben? Vagy ha nagy fájdalommal jár a menzesz?
– Ez egy összetett jelenség, amelyet érdemes részleteiben megismerni. Az erős fájdalom például nem ugyanaz, mint az erős vérzés. Előbbit dismenorrheának nevezzük és a kisebb feszüléssel ellentétben nem tekinthető természetesnek, különösen, ha olyan további panaszokkal jár, mint például hányinger, hasmenés vagy épp székrekedés, puffadás. Menorrhagiáról, vagyis erős vérzésről pedig akkor lehet beszélni, ha a vérveszteség meghaladja a 80 millilitert, és/vagy túl sokáig tart. A mennyiséget persze nehéz megítélni, de vannak jelek, amelyeket észre kell venni – ismerteti dr. Józan Gyöngyi, (https://www.nogyogyaszatikozpont.hu/munkatarsak/nogyogyasz/dr-jozan-gyongyi) a Nőgyógyászati Központ – Prima Medica nőgyógyásza, sebész.
Ilyen tünetekkel érdemes nőgyógyászhoz fordulni:
- Jóval gyakrabban kell cserélni a betétet/tampont, mint a szokásos.
- Dupla védelem szükséges, például a tampon mellett betét is.
- A vér mennyisége néhány nap után sem csökken.
- A vérben megjelenő rögök nagyobbak, mint 2,5 centi.
- Arra ébred az páciens, hogy átázott a bugyija, éjszakai ruházata.
- Mivel pedig a túl erős vérzés nem csak kényelmetlenséget jelent, de megnöveli a vérszegénység kockázatát is, olyan tünetek is kialakulhatnak, mint a fáradtság, a zavartság, az erős, esetleg szabálytalan szívdobogás, a légszomj.
Ilyen gyakoribb okai lehetnek a túl erős menstruációnak
Hormonális okok
- Hormonális egyensúlyzavarok, például magas ösztrogénszint
Az ösztrogén nevű nemi hormonnak összetett feladatot kell ellátnia, egyik szerepe, hogy részt vesz a menstruációs ciklus szabályozásában. Ezért, ha túl magas a szintje, az valószínűleg változást fog hozni a menstruációban is, ami nem csak a mennyiségben, de a ciklus szabálytalanságában is megmutatkozhat.
- Perimenopauza (a menopauza előtti átmeneti időszak)
A perimenopauza alatt a hormonális változások (csökkent ösztrogén és progeszteron termelés) miatt a menstruációs ciklusok kiszámíthatatlanná válnak, ami rendszertelen és erős vérzéshez vezethet.
Méh-eredetű problémák
- Mióma
A méh izomszövetéből kiinduló, jóindulatú daganat, vagyis a mióma egy hormonfüggő daganattípus, mely nagymértékben reagál a szervezet ösztrogénszintjére, ugyanis megjelenéséhez és növekedéséhez ösztrogén-hatásra van szükség. Éppen ezért a fogamzókorú nők a leginkább veszélyeztetettek – főleg, ha ösztrogéndominanciával küzdenek. A vérzési rendellenességek mellett olyan panaszok vethetik fel a mióma meglétének gyanúját, mint a fájdalom a szexuális együttlét alatt, a tartós hüvelyi folyás, a kismedencei fájdalom, a fájdalmas vizelés, akár a meddőség, vetélés.
- Polipok
Főként 40 felett nő meg ezeknek a sejtburjánzások a valószínűsége, amelyek a méhben és a méhnyak nyálkahártyájában is megjelenhetnek.
- Méh- vagy méhnyakrák
A korai stádiumú méhnyakrák általában nem okoz tüneteket, de ha mégis, az legtöbbször szabálytalan vagy enyhe vérzés a menstruációk között (termékeny korban lévő nőknél), menopauza után jelentkező pecsételő vagy erősebb vérzés, vérzés a nemi aktus után (esetleg közben érzett fájdalom) és ritkábban hüvelyi folyás, amit esetenként kellemetlen szag is kísér.
- Fertőzések a kismedencei régióban
Akár nemi úton terjedő betegség, akár húgyúti fertőzés áll a háttérben, az más panaszok mellett a menstruációra is hathat.
Nőgyógyászati kórképek
- Policisztás ovárium szindróma (PCOS)
A policisztás ovárium szindróma elnevezés a petefészek (ovárium) betegségére utal, mégis számos egyéb eltérés is áll hátterében. PCOS-ben gyakran megfigyelhető az ösztrogén-progeszteron egyensúly felborulását, a petefészkekben pedig elsősorban a kéreg alatt számos apró ciszta jelenik meg. Ez az összetett kórkép számos tünetet okozhat, a legjellegzetesebbek a szabálytalan, időnként erős vagy elmaradó menstruáció, a teherbe esés nehézsége (a szabálytalan vagy elmaradó peteérés miatt), az erőteljes szőrnövekedés, főként az arcon, a mellkason, a háton és a tomporon, az elvékonyodó haj, hajhullás, a hízás, a zsíros, aknés bőr.
- Terhességgel kapcsolatos problémák (például vetélés, méhen kívüli terhesség)
Ilyen súlyos, akut esetben az erős vérzés is olyan jel, amely miatt haladéktalanul orvoshoz kell menni.
Gyógyszerek, fogamzásgátlók
Bizonyos gyógyszerek, például vérhígítók vagy hormonális terápiák, illetve egyes fogamzásgátló eszközök vagy módszerek is okozhatnak túl erős menstruációt. A fogamzásgátlók számos formájánál használt progeszteron és/vagy ösztrogén hormonok megakadályozzák a petesejtet tartalmazó tüsző érését és az ovulációt, illetve gátolják a petesejt beágyazódását a méhnyálkahártyába. Többek közt a méhnyálkahártyára gyakorolt hatás az, ami befolyásolhatja a menstruációt is. A fogamzásgátló eszközök, tehát többek közt a tabletták, a hüvelygyűrű, és a méhen belüli eszközök is hatással lehetnek a menstruációra. A vérzés lehet hosszabb és erősebb, bár a tapasztalat szerint inkább rövidebbé és/vagy gyengébbé válik.
Életmódbeli és egyéb tényezők
A kezeletlen stressz, a hirtelen fogyás vagy hízás, a túlzásba vitt testmozgás is okozhat erős menstruációt, illetve a szoptatás alatt is előfordulhat.
(Forrás: Nőgyógyászati Központ – Prima Medica (www.nogyogyaszatikozpont.hu))