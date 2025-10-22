Túl erős menstruáció? Ilyen okai lehetnek

Gyógyszerek, fogamzásgátlók

Bizonyos gyógyszerek, például vérhígítók vagy hormonális terápiák, illetve egyes fogamzásgátló eszközök vagy módszerek is okozhatnak túl erős menstruációt. A fogamzásgátlók számos formájánál használt progeszteron és/vagy ösztrogén hormonok megakadályozzák a petesejtet tartalmazó tüsző érését és az ovulációt, illetve gátolják a petesejt beágyazódását a méhnyálkahártyába. Többek közt a méhnyálkahártyára gyakorolt hatás az, ami befolyásolhatja a menstruációt is. A fogamzásgátló eszközök, tehát többek közt a tabletták, a hüvelygyűrű, és a méhen belüli eszközök is hatással lehetnek a menstruációra. A vérzés lehet hosszabb és erősebb, bár a tapasztalat szerint inkább rövidebbé és/vagy gyengébbé válik.

Életmódbeli és egyéb tényezők

A kezeletlen stressz, a hirtelen fogyás vagy hízás, a túlzásba vitt testmozgás is okozhat erős menstruációt, illetve a szoptatás alatt is előfordulhat.

