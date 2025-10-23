A legendás amerikai mesterlövész végzett a kommunisták kínzómesterével

Carlos Hathcock élete álma az volt, hogy tengerészgyalogos lehessen. Amikor 1959-ben, 17 évesen jelentkezett katonáknak, már jól lőtt. Autodidakta módon tanulta meg a mesterlövészetet, így 1965-ben megnyerte a legjobb lövészek Winchester-kupáját.
A következő évben Vietnámba került katonai rendőrként, harci beosztást kért, így áthelyezték az 1. tengerészgyalogos hadosztály mesterlövész szakaszába. Itt kapta a Fehér Toll becenevet, mert fehér madártollat tűzött az álcaszínű trópusi sapkájába, hogy az észak-vietnámi katonák biztosan meglássák. A tengerészgyalogságnál ő szerelt először távcsövet a puskájára.
Hathcock szerint a reggelek és az esték voltak a legkedvezőbbek a mesterlövészek számára.
Az északiak reggel kiálltak cigarettázni a bunkerek és kunyhók elé. Olyankor könnyű volt lelőni őket. Este pedig fáradtan értek vissza a bázisukra, az egész napi harc után. A táborukon belül már nem érezték veszélyben magukat.
Hathcock az egyik legfontosabb bevetésén is alkalmazhatta ezt a reggeli szabályt.
Négy napig vadászott a tábornokra
Az őrmester alkalmazhatta a reggeli szabályt az egyik legfontosabb küldetésekor, amelyre önként jelentkezett: egy kommunista tábornokit kellett kiiktatni.
Attól tartottam, hogy ez a küldetés a mesterlövészünk halálával fog járni, mert nyílt terepen kellett megközelíteni az ellenséget. Mivel én képeztem ki a srácokat a szakaszban, arra gondoltam, ez azt jelenti, hogy jobb vagyok, mint ők, és akkor nekem kell mennem.
Ez volt az egyetlen alkalom, amikor Hathcock kivette a madártollat a sapkájából. Az őrmester négy nap és három éjszaka, centiről centire közelítette meg egy kommunista tábornok kunyhóját egy észak-vietnámi táborban. A négy nap alatt nem aludt, és csak nagyon keveset evett, nehogy észrevegyék. Végül 700 méterre jutott. Ez olyan közelinek számított, hogy attól tartott, a tábor körül járkáló kommunista katonák rálépnek.
A tábornok a negyedik nap reggelén kilépett az ajtón a tornácra és ásított. Amint a segédtisztje arrébb lépett, az őrmester tüzelt. A következő három napot a lassú távolodással töltötte. Az ellenség tűvé tette érte a dzsungelt, de nem találták meg.
A párbaj
Ha nem kapom el, megölt volna.
A kommunista hadsereg vérdíjat fizetett az amerikai mesterlövészekért. Az összeg 1-2 ezer dollár körül mozgott, de Hathcocknak olyan félelmetes volt a híre, hogy az észak-vietnámiak 30 ezer dollárra emelték a fejéért járó jutalmat. Végül, épp úgy, mint az Ellenség a kapuk előtt c. filmben, a legjobb mesterlövészüket küldték ellene. Ezt a katonát Kobrának hívták az amerikaiak.
Tudtuk, hogy itt van. Ronda dolgokat művelt ez a fickó. Lelőtte az egyik őrmesterünket a sátram mellett, miközben rám vadászott. Direkt összelövöldözte a táborunkat az 55-ös hegyen, hogy utána menjek. Hát utána mentem.
Az őrmester a társával, John Burke-kel elhagyta a tengerészgyalogos bázist, hogy becserkéssze a Kobrát a dzsungelben. Órákon át haladtak a sűrű aljnövényzetben, de bármennyire is figyeltek, nem vették észre az ellenséges mesterlövészt.
Át kellett másznom egy kidőlt fa törzsén, de megcsúsztam, és elestem. Ez hiba volt, a Kobra észrevette az esés gyors mozgását és azonnal ránk lőtt. Burke azt mondta, eltalálta, és meleg folyadékot érez a testén. Összeszorult a szívem. Odakúsztam, megvizsgáltam. Kiderült, hogy a kulacsát találta el a lövés, a meleg folyadék pedig nem vér volt, hanem a kulacsban megmelegedett víz.
Az amerikaiak folytatták a keresést. Ismét órák teltek el, amikor Hatchock rájött, hogy tulajdonképpen helyet cseréltek a Kobrával.
Megtaláltuk azt a helyet, ahol rejtőzött. A nyomokból ez egyértelmű volt. Azt nem tudtuk, hogy ő ugyanekkor megtalálta a mi első rejtekhelyünket, ahonnan megkezdtük a kutatást.
A Kobra ekkor hátrányba került, mert a nap időközben tovább vonult az égen, és most épp az kommunista mesterlövész szemébe sütött. Ez okozta a katona vesztét, a puskatávcsövének üvege megcsillant ugyanis a napsütésben.
Azonnal meghúztam a ravaszt. Szerencsém volt, eltaláltam. Utána megvizsgáltuk a holttestét. Hihetetlen, de a lövésem egyenesen átment a távcsövén, és a szemén keresztül hatolt a fejébe.
A mesterlövész végez a kommunisták kínzómesterével
Az őrmester így beszélt arról, hogy míg a legtöbb katona nem látja az ellenséget, akit elpusztít, a mesterlövész a távcsövén keresztül szinte „megismerkedik” az áldozatával:
Nem voltam oda azért, hogy emberek arcát nézzem, aztán megöljem őket. Aki ezt élvezi, az őrült. A célpontjaim viszont amerikai katonák halálát akarták okozni, én pedig megvédtem a társaimat azzal, hogy lelőttem az észak-vietnámiakat.
Hathcock egy alkalommal azonban jól esően húzta meg a ravaszt. A célpont ekkor egy kommunista katonanő volt, akit az amerikaiak Apacsnak neveztek el.
Nagyon gonosz, szadista ember volt. Az északiak jellemzően azonnal lelőtték a foglyul ejtett tengerészgyalogosokat, de ez a nő megkínozta őket a kivégzés előtt.
Az Apacs 1966-ban egy elfogott amerikait a társaitól hallótávolságra kínozott halálra. A nő lenyúzta a katona bőrét, letépte a körmeit, levágta a szemhéját és a nemi szervét.
Innentől fogva személyessé vált az ügy. Bosszút akartam állni.
Néhány héttel később Hathcock megfigyelője, spottere észrevette, hogy egy észak-vietnámi csoport mozog a dzsungelben, egy ösvényen.
Az első öt katonát láttam. 700 méterre voltak tőlünk. Az egyikük leguggolt vizelni. Ebből tudtam, hogy nőről van szó. Mivel láthatóan ő volt a szakasz parancsnoka, csak az Apacs lehetett. A környéken nem volt más női tiszt a kommunistáknál. Guggolás közben eltaláltam, és amikor eldőlt, a biztonság kedvéért még egyet beleeresztettem. Megérdemelte.
A leszerelés
Hathcock teherautója 1969-ben aknára futott. Az őrmester több társát kihúzta az égő roncsból, de közben megégett a testfelületének 40 százaléka.
- A mentőakcióért megkapta a harmadik legmagasabb amerikai kitüntetést, az Ezüstcsillagot.
A leszerelése után létrehozta a tengerészgyalogság mesterlövész kiképzőközpontját Quanticóban.
Hathcock 1999-ben halt meg. A fia, akit szintén Carlosnak hívnak, az apja nyomdokaiba lépett, és mesterlövész lett a tengerészgyalogságnál.