Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor egy mondattal földbe döngölte Magyar Péter háborús menetét

Fontos

Itt a leleplezés! Ennyien voltak valójában Magyar Péter háborús menetén

tengerészgyalogos

A legendás amerikai mesterlövész végzett a kommunisták kínzómesterével

59 perce
Olvasási idő: 12 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Carlos Hatchock tengerészgyalogos őrmester a vietnámi háborúban volt legendává. 93 találatát igazolták, a valóságban azonban 400 fölött lehet a skalpjai száma, mert amikor egyedül harcolt, nem volt szemtanúja a sikeres lövéseinek. Hathchock távolsági rekordja 2249 méter volt, amelyet több mint három évtizedig senki nem tudott túlszárnyalni. A kommunista hadsereg 30 ezer dollár vérdíjat tűzött ki a mesterlövész fejére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tengerészgyalogosmesterlövésztábornokőrmestervérdíjellenségkatona

Carlos Hathcock élete álma az volt, hogy tengerészgyalogos lehessen. Amikor 1959-ben, 17 évesen jelentkezett katonáknak, már jól lőtt. Autodidakta módon tanulta meg a mesterlövészetet, így 1965-ben megnyerte a legjobb lövészek Winchester-kupáját. 

Carlos Hathcock mesterlövész
Carlos Hathcock mesterlövész 
Fotó: Encyclopedia of Arkansas

A következő évben Vietnámba került katonai rendőrként, harci beosztást kért, így áthelyezték az 1. tengerészgyalogos hadosztály mesterlövész szakaszába. Itt kapta a Fehér Toll becenevet, mert fehér madártollat tűzött az álcaszínű trópusi sapkájába, hogy az észak-vietnámi katonák biztosan meglássák. A tengerészgyalogságnál ő szerelt először távcsövet a puskájára. 

Hathcock szerint a reggelek és az esték voltak a legkedvezőbbek a mesterlövészek számára. 

Az északiak reggel kiálltak cigarettázni a bunkerek és kunyhók elé. Olyankor könnyű volt lelőni őket. Este pedig fáradtan értek vissza a bázisukra, az egész napi harc után. A táborukon belül már nem érezték veszélyben magukat. 

Hathcock az egyik legfontosabb bevetésén is alkalmazhatta ezt a reggeli szabályt. 

Négy napig vadászott a tábornokra 

Az őrmester alkalmazhatta a reggeli szabályt az egyik legfontosabb küldetésekor, amelyre önként jelentkezett: egy kommunista tábornokit kellett kiiktatni. 

Attól tartottam, hogy ez a küldetés a mesterlövészünk halálával fog járni, mert nyílt terepen kellett megközelíteni az ellenséget. Mivel én képeztem ki a srácokat a szakaszban, arra gondoltam, ez azt jelenti, hogy jobb vagyok, mint ők, és akkor nekem kell mennem. 

Amerikai mesterlövész a vietnámi háborúban
Fotó: War History Online

Ez volt az egyetlen alkalom, amikor Hathcock kivette a madártollat a sapkájából. Az őrmester négy nap és három éjszaka, centiről centire közelítette meg egy kommunista tábornok kunyhóját egy észak-vietnámi táborban. A négy nap alatt nem aludt, és csak nagyon keveset evett, nehogy észrevegyék. Végül 700 méterre jutott. Ez olyan közelinek számított, hogy attól tartott, a tábor körül járkáló kommunista katonák rálépnek.

A tábornok a negyedik nap reggelén kilépett az ajtón a tornácra és ásított. Amint a segédtisztje arrébb lépett, az őrmester tüzelt. A következő három napot a lassú távolodással töltötte. Az ellenség tűvé tette érte a dzsungelt, de nem találták meg. 

A párbaj 

Ha nem kapom el, megölt volna.

A kommunista hadsereg vérdíjat fizetett az amerikai mesterlövészekért. Az összeg 1-2 ezer dollár körül mozgott, de Hathcocknak olyan félelmetes volt a híre, hogy az észak-vietnámiak 30 ezer dollárra emelték a fejéért járó jutalmat. Végül, épp úgy, mint az Ellenség a kapuk előtt c. filmben, a legjobb mesterlövészüket küldték ellene. Ezt a katonát Kobrának hívták az amerikaiak. 

Tudtuk, hogy itt van. Ronda dolgokat művelt ez a fickó. Lelőtte az egyik őrmesterünket a sátram mellett, miközben rám vadászott. Direkt összelövöldözte a táborunkat az 55-ös hegyen, hogy utána menjek. Hát utána mentem. 

Hathcock (balra) és a megfigyelője, John Burke
Fotó: Reddit

Az őrmester a társával, John Burke-kel elhagyta a tengerészgyalogos bázist, hogy becserkéssze a Kobrát a dzsungelben. Órákon át haladtak a sűrű aljnövényzetben, de bármennyire is figyeltek, nem vették észre az ellenséges mesterlövészt. 

Át kellett másznom egy kidőlt fa törzsén, de megcsúsztam, és elestem. Ez hiba volt, a Kobra észrevette az esés gyors mozgását és azonnal ránk lőtt. Burke azt mondta, eltalálta, és meleg folyadékot érez a testén. Összeszorult a szívem. Odakúsztam, megvizsgáltam. Kiderült, hogy a kulacsát találta el a lövés, a meleg folyadék pedig nem vér volt, hanem a kulacsban megmelegedett víz. 

Az amerikaiak folytatták a keresést. Ismét órák teltek el, amikor Hatchock rájött, hogy tulajdonképpen helyet cseréltek a Kobrával. 

Megtaláltuk azt a helyet, ahol rejtőzött. A nyomokból ez egyértelmű volt. Azt nem tudtuk, hogy ő ugyanekkor megtalálta a mi első rejtekhelyünket, ahonnan megkezdtük a kutatást. 

A Kobra ekkor hátrányba került, mert a nap időközben tovább vonult az égen, és most épp az kommunista mesterlövész szemébe sütött. Ez okozta a katona vesztét, a puskatávcsövének üvege megcsillant ugyanis a napsütésben. 

Azonnal meghúztam a ravaszt. Szerencsém volt, eltaláltam. Utána megvizsgáltuk a holttestét. Hihetetlen, de a lövésem egyenesen átment a távcsövén, és a szemén keresztül hatolt a fejébe. 

A mesterlövész végez a kommunisták kínzómesterével

Az őrmester így beszélt arról, hogy míg a legtöbb katona nem látja az ellenséget, akit elpusztít, a mesterlövész a távcsövén keresztül szinte „megismerkedik” az áldozatával:

Nem voltam oda azért, hogy emberek arcát nézzem, aztán megöljem őket. Aki ezt élvezi, az őrült. A célpontjaim viszont amerikai katonák halálát akarták okozni, én pedig megvédtem a társaimat azzal, hogy lelőttem az észak-vietnámiakat. 

Hathcock egy alkalommal azonban jól esően húzta meg a ravaszt. A célpont ekkor egy kommunista katonanő volt, akit az amerikaiak Apacsnak neveztek el. 

Nagyon gonosz, szadista ember volt. Az északiak jellemzően azonnal lelőtték a foglyul ejtett tengerészgyalogosokat, de ez a nő megkínozta őket a kivégzés előtt. 

Az Apacs 1966-ban egy elfogott amerikait a társaitól hallótávolságra kínozott halálra. A nő lenyúzta a katona bőrét, letépte a körmeit, levágta a szemhéját és a nemi szervét. 

Innentől fogva személyessé vált az ügy. Bosszút akartam állni. 

Carlos Hatchcock a vietnámi háború idején, az egyik amerikai bázison
Fotó: Facebook

Néhány héttel később Hathcock megfigyelője, spottere észrevette, hogy egy észak-vietnámi csoport mozog a dzsungelben, egy ösvényen. 

Az első öt katonát láttam. 700 méterre voltak tőlünk. Az egyikük leguggolt vizelni. Ebből tudtam, hogy nőről van szó. Mivel láthatóan ő volt a szakasz parancsnoka, csak az Apacs lehetett. A környéken nem volt más női tiszt a kommunistáknál. Guggolás közben eltaláltam, és amikor eldőlt, a biztonság kedvéért még egyet beleeresztettem. Megérdemelte. 

A leszerelés 

Carlos Hancock 35 évig vezette a mesterlövészek ranglistáját a majdnem 2,300 méteres találatával. A rekordját csak 2002-ben tudta megdönteni egy kanadai katona. A fotón jobbra a fia látható, aki szintén mesterlövész lett
Fotó: Military.com

Hathcock teherautója 1969-ben aknára futott. Az őrmester több társát kihúzta az égő roncsból, de közben megégett a testfelületének 40 százaléka. 

  • A mentőakcióért megkapta a harmadik legmagasabb amerikai kitüntetést, az Ezüstcsillagot. 

A leszerelése után létrehozta a tengerészgyalogság mesterlövész kiképzőközpontját Quanticóban. 

Hathcock 1999-ben halt meg. A fia, akit szintén Carlosnak hívnak, az apja nyomdokaiba lépett, és mesterlövész lett a tengerészgyalogságnál. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!