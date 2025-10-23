A legendás amerikai mesterlövész végzett a kommunisták kínzómesterével

Carlos Hathcock élete álma az volt, hogy tengerészgyalogos lehessen. Amikor 1959-ben, 17 évesen jelentkezett katonáknak, már jól lőtt. Autodidakta módon tanulta meg a mesterlövészetet, így 1965-ben megnyerte a legjobb lövészek Winchester-kupáját.

Carlos Hathcock mesterlövész

Fotó: Encyclopedia of Arkansas

A következő évben Vietnámba került katonai rendőrként, harci beosztást kért, így áthelyezték az 1. tengerészgyalogos hadosztály mesterlövész szakaszába. Itt kapta a Fehér Toll becenevet, mert fehér madártollat tűzött az álcaszínű trópusi sapkájába, hogy az észak-vietnámi katonák biztosan meglássák. A tengerészgyalogságnál ő szerelt először távcsövet a puskájára.

Hathcock szerint a reggelek és az esték voltak a legkedvezőbbek a mesterlövészek számára.

Az északiak reggel kiálltak cigarettázni a bunkerek és kunyhók elé. Olyankor könnyű volt lelőni őket. Este pedig fáradtan értek vissza a bázisukra, az egész napi harc után. A táborukon belül már nem érezték veszélyben magukat.

Hathcock az egyik legfontosabb bevetésén is alkalmazhatta ezt a reggeli szabályt.

Négy napig vadászott a tábornokra

Az őrmester alkalmazhatta a reggeli szabályt az egyik legfontosabb küldetésekor, amelyre önként jelentkezett: egy kommunista tábornokit kellett kiiktatni.

Attól tartottam, hogy ez a küldetés a mesterlövészünk halálával fog járni, mert nyílt terepen kellett megközelíteni az ellenséget. Mivel én képeztem ki a srácokat a szakaszban, arra gondoltam, ez azt jelenti, hogy jobb vagyok, mint ők, és akkor nekem kell mennem.

Amerikai mesterlövész a vietnámi háborúban

Fotó: War History Online

Ez volt az egyetlen alkalom, amikor Hathcock kivette a madártollat a sapkájából. Az őrmester négy nap és három éjszaka, centiről centire közelítette meg egy kommunista tábornok kunyhóját egy észak-vietnámi táborban. A négy nap alatt nem aludt, és csak nagyon keveset evett, nehogy észrevegyék. Végül 700 méterre jutott. Ez olyan közelinek számított, hogy attól tartott, a tábor körül járkáló kommunista katonák rálépnek.

A tábornok a negyedik nap reggelén kilépett az ajtón a tornácra és ásított. Amint a segédtisztje arrébb lépett, az őrmester tüzelt. A következő három napot a lassú távolodással töltötte. Az ellenség tűvé tette érte a dzsungelt, de nem találták meg.