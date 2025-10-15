Óriási a baj: veszélyes anyag szivárog a Déli-sarkon, az egész bolygóra hatással lesz

A metán a szén-dioxidnál sokkal hatékonyabb üvegházhatású gáz: az első húsz évben mintegy nyolcvanszor több hőt képes megkötni, mint a CO₂. Most kiderült, hogy a Föld egyik legérintetlenebb pontján, az Antarktisz jeges vizeiben egyre több helyen tör fel a mélyből.
A metán, mint mélyből feltörő veszedelem
A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány szerint egy nemzetközi kutatócsoport több mint 40 új helyen azonosított metánszivárgást az Antarktisz mellett fekvő Ross-tenger sekélyebb részein. A kutatók hajóról végzett akusztikus mérésekkel, robot tengeralattjárókkal, valamint búvárokkal vizsgálták a térséget, és olyan zónákban is találtak szivárgást, amelyeket korábban már alaposan átkutattak.
Ami korábban ritka volt, az most ijesztően gyakori”
– mondta Sarah Seabrook, a kutatás egyik vezetője, aki szerint a friss felfedezés egyszerre keltett izgalmat és félelmet a csapatban.
A klímaváltozás rejtett hajtóereje?
A metánbuborékok felszínre jutása azért különösen aggasztó, mert ha a gáz eléri a légkört, az felgyorsíthatja a globális felmelegedést. A jelenség ráadásul egy veszélyes visszacsatolási mechanizmust indíthat el:
a felmelegedés több metánt szabadít fel, a metán pedig tovább melegíti a bolygót.
Az északi féltekén, az Arktiszon már kimutatták, hogy a klímaváltozás hatására több metán tör elő a felszín alól. Hasonló folyamatok indultak el most az Antarktiszon. A tudósok szerint ez a metánszivárgás a Föld klímarendszerének új, kiszámíthatatlan eleme.
Ébredezik a „fenevad”
„A metán jelen pillanatban egy ismeretlen tényező. Egyre több van belőle a légkörben, de még nem tudjuk pontosan, miért” – mondta Andrew Thurber, a Kaliforniai Egyetem tengerbiológusa. Szerinte a Déli-sark mélyén óriási metánkészletek rejtőznek és csupán egyetlen lépésre vagyunk attól, hogy „természetes laboratóriumból a veszély fő forrásaivá váljanak”. A tudós egy hasonlattal élve így fogalmazott:
A metán olyan, mint egy veszélyes fenevad – lenyűgöző tanulmányozni, de végzetes lehet, ha alábecsüljük.”