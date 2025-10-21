Kiderült, miért szenvednek a nők gyakrabban és erősebben a migréntől

A migrén sokkal összetettebb, mint egy erős fejfájás. A betegség során az agy rendellenesen dolgozza fel az érzékszervekből érkező információkat, emiatt az érintettek fokozottan érzékenyek a fényre, a hangokra, sőt még az illatokra vagy a tapintásra is. Egyeseknél a roham idején a szagok is kiválthatják a fejfájást, másoknál a zaj vagy a vakító fény okoz panaszt. A rohamok akár három napig is eltarthatnak, és nemcsak a lüktető fájdalom a jellemző, hanem a szédülés, hányinger, kimerültség és koncentrációzavar is.
A szakértők szerint nem a fájdalom helye vagy erőssége alapján diagnosztizálják a betegséget, hanem a kísérő tünetek sokasága alapján.
Női migrén: pubertás után fordul meg a helyzet
Gyermekkorban még hasonló arányban szenvednek tőle a fiúk és a lányok, ám a pubertás után minden megváltozik: a hormonháztartás átalakulása miatt a nők kétszer-háromszor gyakrabban tapasztalnak migrént. Ez az időszak az, amikor a szervezet elkezdi nagy mennyiségben termelni a nemi hormonokat – a férfiaknál főként tesztoszteront, a nőknél ösztrogént és progeszteront. A tudósok szerint azonban nemcsak a hormon típusa a lényeg, hanem az is, hogyan ingadozik. Az ösztrogénszint hirtelen esése például közvetlenül kiválthatja a rohamokat.
A menstruáció és a migrén kéz a kézben jár
Sok nő tapasztalja, hogy a menstruáció előtti napokban erősödnek a fejfájásos tünetei. Ennek hátterében az áll, hogy a havi ciklus bizonyos szakaszaiban az ösztrogénszint drasztikusan lecsökken.
Sokan már ebből meg tudják jósolni, mikor érkezik a menstruáció: a migrén gyakran a vérzés előtt néhány nappal kezdődik, és a hormonális egyensúly visszaállásával enyhül.
Hormonok az agyban – mi történik pontosan?
A hormonális változások megzavarják az agy elektromos működését, és elindíthatják a migrénhez vezető folyamatokat. Az egyik kulcsjelenség az úgynevezett kortikális terjedő depresszió – egy lassan terjedő elektromos hullám, amely az agy bizonyos területeit ideiglenesen „lelassítja”. Az ösztrogénszint csökkenése ezen kívül hatással van a háromosztatú idegre (trigeminus) is, ami a migrénes fájdalom fő idegpályája.
Terhesség, szülés, menopauza – a test változása és a migrén
A terhesség alatt a hormonális rendszer teljesen átalakul, ami eleinte súlyosbíthatja a migrénes panaszokat. A várandósság első trimeszterében sok nő tapasztal fokozott rohamokat, ám a második és harmadik harmadban a helyzet általában javul.
A szülés után azonban az ösztrogén és progeszteron szintje drasztikusan visszaesik, ami újabb erős migréneket idézhet elő.
A menopauzát megelőző időszak, azaz a perimenopauza sem könnyű: ilyenkor a petefészek működése hullámzó, az ösztrogén szintje össze-vissza változik, ami kiszámíthatatlan migrénes időszakokat okozhat.
- Ráadásul mindez gyakran hőhullámokkal, hangulatingadozásokkal párosul, amelyek tovább rontják az életminőséget.
A hormonális kezelések kétélű fegyverek
A hormonális fogamzásgátlók és a menopauzában alkalmazott hormonpótló terápiák egyes nőknél segítenek stabilizálni a hormonszintet, másoknál viszont fokozzák a fejfájást. A szakértők ezért mindig személyre szabott megközelítést javasolnak:
van, akinél a hormonpótlás enyhíti a rohamokat, másnál viszont pont az váltja ki őket.
Anyáról lányra öröklődik
A kutatások szerint a migrén gyakran az anyai ágon öröklődik, mivel az anyák adják tovább a mitokondriumokat, vagyis az energiaellátásért felelős sejtszervecskéket. A migrénes emberek mitokondriumai kevesebb hatékony enzimet tartalmaznak, ezért az agyuk energiahiányos állapotban van. Ez a hiány a roham alatt tovább fokozódik, ami súlyosabb fájdalmat eredményez.
Ez magyarázza, miért vált ki rohamot a stressz, az alváshiány, a kimaradt étkezés vagy az érzelmi feszültség.
A nők körében a migrén gyakran együtt jár szorongással vagy depresszióval, amelyek szintén a hormonális és pszichés terhelés következményei lehetnek.
Hogyan segíthet az önmegfigyelés?
A szakértők azt javasolják, hogy az érintettek vezessenek migrénnaplót, amelyben feljegyzik a rohamok idejét, a menstruációs ciklusukat és az esetleges kiváltó tényezőket. A mintázatok felismerése segíthet az orvosnak abban, hogy egyéni kezelési tervet állítson össze – például hormonális vagy nem hormonális gyógyszerekkel, étrendi tanácsokkal és életmódbeli javaslatokkal. Bár a migrén jelenleg nem gyógyítható, a panaszok jelentősen enyhíthetők és kordában tarthatók.