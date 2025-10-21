Kiderült, miért szenvednek a nők gyakrabban és erősebben a migréntől

A migrén sokkal összetettebb, mint egy erős fejfájás. A betegség során az agy rendellenesen dolgozza fel az érzékszervekből érkező információkat, emiatt az érintettek fokozottan érzékenyek a fényre, a hangokra, sőt még az illatokra vagy a tapintásra is. Egyeseknél a roham idején a szagok is kiválthatják a fejfájást, másoknál a zaj vagy a vakító fény okoz panaszt. A rohamok akár három napig is eltarthatnak, és nemcsak a lüktető fájdalom a jellemző, hanem a szédülés, hányinger, kimerültség és koncentrációzavar is.

Sokkal több nőt érint a migrén, mint férfit.

Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

A szakértők szerint nem a fájdalom helye vagy erőssége alapján diagnosztizálják a betegséget, hanem a kísérő tünetek sokasága alapján.

Női migrén: pubertás után fordul meg a helyzet

Gyermekkorban még hasonló arányban szenvednek tőle a fiúk és a lányok, ám a pubertás után minden megváltozik: a hormonháztartás átalakulása miatt a nők kétszer-háromszor gyakrabban tapasztalnak migrént. Ez az időszak az, amikor a szervezet elkezdi nagy mennyiségben termelni a nemi hormonokat – a férfiaknál főként tesztoszteront, a nőknél ösztrogént és progeszteront. A tudósok szerint azonban nemcsak a hormon típusa a lényeg, hanem az is, hogyan ingadozik. Az ösztrogénszint hirtelen esése például közvetlenül kiválthatja a rohamokat.

A menstruáció és a migrén kéz a kézben jár

Sok nő tapasztalja, hogy a menstruáció előtti napokban erősödnek a fejfájásos tünetei. Ennek hátterében az áll, hogy a havi ciklus bizonyos szakaszaiban az ösztrogénszint drasztikusan lecsökken.

Sokan már ebből meg tudják jósolni, mikor érkezik a menstruáció: a migrén gyakran a vérzés előtt néhány nappal kezdődik, és a hormonális egyensúly visszaállásával enyhül.

Hormonok az agyban – mi történik pontosan?

A hormonális változások megzavarják az agy elektromos működését, és elindíthatják a migrénhez vezető folyamatokat. Az egyik kulcsjelenség az úgynevezett kortikális terjedő depresszió – egy lassan terjedő elektromos hullám, amely az agy bizonyos területeit ideiglenesen „lelassítja”. Az ösztrogénszint csökkenése ezen kívül hatással van a háromosztatú idegre (trigeminus) is, ami a migrénes fájdalom fő idegpályája.