Rémisztő dolgot találtak az emberi csontban; mindannyiunkban ott lehet

Az Osteoporosis International folyóirat szerint egy friss elemzés több mint hatvan tanulmány eredményeit vizsgálta, és arra jutott: a mikroműanyag a csontokban nemcsak jelen lehet, hanem a csontvelőt és a csontszövetet is elérheti. Ez a felismerés komoly aggodalomra ad okot, hiszen eddig főként a szervekben és a véráramban mutatták ki a részecskéket.

Mikroműanyag a csontokban: egyelőre nem tisztázott, milyen hatásokkal járhat.

Fotó: SAMUNELLA/SCIENCE PHOTO LIBRARY / SPD

Mikroműanyag a csontokban: mi történik, ha a műanyag a csontig hatol?

Az állatkísérletek és sejttenyészetek alapján a mikroműanyagok károsíthatják a csontsejtek működését.

Gátolhatják a sejtek életképességét, gyorsíthatják az öregedési folyamatokat, gyulladást okozhatnak, sőt megzavarhatják a sejtek fejlődését is.

Különösen aggasztó, hogy a csontokat építő és bontó sejtek – például az oszteoklasztok – működését is megzavarhatják, ami hosszú távon gyengébb, törékenyebb csontokat eredményezhet.

Miért ennyire aggasztó?

A mikroműanyag-szennyezés az elmúlt években globális környezeti problémává vált. Ezek az 5 milliméternél kisebb részecskék szinte mindenhol jelen vannak: a levegőben, az ételeinkben, a palackozott vízben, de még a ruházatból leváló szálakban is.

Mivel naponta belélegezzük és lenyeljük őket, folyamatosan bekerülnek a szervezetünkbe, ahonnan nagyon nehezen vagy egyáltalán nem távoznak.

Mit tudunk eddig?

Bár még nem bizonyított, hogy a csontokban felhalmozódó mikroműanyag közvetlenül hozzájárul-e betegségek, például a csontritkulás vagy más degeneratív rendellenességek kialakulásához, a tudósok szerint a veszély nagyon is valós. A részecskék ugyanis sejtszinten avatkozhatnak be a szervezet működésébe.

Hogyan védekezhetünk?

A szakértők szerint teljesen elkerülni szinte lehetetlen a mikroműanyagokat, de csökkenthetjük a kitettséget. Érdemes szűrni a csapvizet, kerülni a műanyagpalackok használatát, valamint előnyben részesíteni a természetes alapanyagú textíliákat a szintetikus anyagokkal szemben. Bár ezek apró lépéseknek tűnhetnek, hosszú távon mérsékelhetik a szervezetünkbe kerülő mikroműanyag mennyiségét.