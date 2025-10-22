Feléledt a Skynet, kezdhetünk aggódni

Még zavarba ejtőbb, hogy nem tudni, ki vagy mi hajtotta végre ezt a manővert. A hivatalos bejelentések hiánya csak tovább fokozza a rejtélyt. Egy 56 éves űreszköz önálló éledése ritka, ezért sokan feltételezik, hogy külső beavatkozás, esetleg egy korszerű „űrvontató” vagy tesztművelet állhat a műhold pályamódosításának háttérben.

Skynet 5A műhold

Skynet műhold a brit katonai örökség

A Skynet program az Egyesült Királyság katonai műholdas kommunikációs gerinchálózata. A Skynet-1A volt a sorozat úttörője, egy olyan katonai műhold, amely geostacionárius pályára törekedett, hogy állandó lefedettséget biztosítson. Bár a korai példányok viszonylag rövid aktív élettartammal bírtak, örökségük a mai napig meghatározó a brit védelmi kommunikációban.

A geostacionárius pálya sajátos környezet: az ott dolgozó műholdak a bolygó forgásával szinkronban „állnak” egy hely felett. Ám amikor egy űreszközt kivonnak a szolgálatból, rendszerint magasabb, úgynevezett „temetői” pályára emelik.

Ha ez a lépés kimarad vagy megváltozik, a régi műholdak lassan sodródnak. Egy öregedő Skynet egyszercsak érzékelhetően pályát módosít? Ez már nem puszta természetes perturbáció.

Hogyan mozdulhat meg egy 56 éves műhold?

Műszakilag két fő forgatókönyv létezik. Először is, a Skynet-1A-ban maradhatott minimális hajtóanyag, miközben a napelemek még elegendő energiát szolgáltathatnak a fedélzeti rendszerek rövid idejű felélesztéséhez. Ilyenkor földi irányításról, jól időzített parancsokkal végrehajtható egy kisebb pályakorrekció. Ugyanakkor ez feltételezi, hogy a kommunikációs csatornák – legalább részben – ma is működőképesek.

A második, egyre valószínűbbnek tekintett lehetőség egy külső segítség: egy űrvontató vagy szervizjármű közelítette meg és tolta arrébb a műholdat. Az utóbbi években megjelentek olyan szolgáltatók, amelyek geostacionárius pályán „ráparkolnak” öreg szatellitekre, hogy meghosszabbítsák az életciklusukat vagy biztonságosabb helyre tolják őket. Ez a technológia legális és hasznos is lehet – ám amikor a végrehajtó fél ismeretlen, az átláthatóság hiánya aggodalomra ad okot.