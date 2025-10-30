Megfejtették a tudósok a világ egyik legnagyobb rejtélyét

Ez a különleges folyamat természetesen nem hasonlít a földi esőhöz. Valójában szuperforró plazmacseppekről van szó, amelyek a Nap légkörében zuhannak alá. A University of Hawaiʻi kutatói vezető szerepet játszottak ennek a lenyűgöző jelenségnek a megfejtésében, feltárva a kozmikus időjárás egyik legérdekesebb titkát.

Plazmaeső esik a Napon

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Számítógépes modellel tanulmányozták a Nap légkörét

A kutatók a HYDRAD nevű számítógépes modellt használták fel a napeső mechanizmusának megértéséhez. Ez a fejlett szimulációs eszköz lehetővé tette számukra, hogy részletesen tanulmányozzák a Nap légkörében zajló bonyolult fizikai folyamatokat. Konkrétan azt vizsgálták, hogyan viselkedik a plazma különböző hőmérsékleti és mágneses körülmények között.

A HYDRAD segítségével a University of Hawaiʻi tudósai megállapították, hogy a napeső akkor keletkezik, amikor a Nap koronájában lévő forró plazma lehűl és kondenzálódik. Ezt követően a gravitáció hatására visszahullik a Nap felszíne felé, hasonlóan ahhoz, ahogy a földi eső cseppjei zuhannak le a felhőkből. Azonban itt a hasonlóság véget is ér, mivel a napesőt alkotó „cseppek" még mindig több tízezer fokosak, és nem vízből, hanem ionizált gázból állnak.

Forradalom a napfizikában

Ez a felfedezés forradalmasítja a Nap működéséről alkotott képünket. Korábban a tudósok nehezen tudták megmagyarázni, hogyan történik az energiaátvitel a Nap különböző rétegei között. Most azonban a napeső jelensége új perspektívát nyújt ezeknek a folyamatoknak a megértéséhez. A University of Hawaiʻi kutatói rámutattak, hogy ez a jelenség kulcsszerepet játszhat a napkorona fűtésében, ami évtizedek óta foglalkoztatja az asztrofizikusokat.

Továbbá, a HYDRAD modell alkalmazása nemcsak a napeső megértésében segített, hanem más napjelenségek előrejelzésében is hasznos lehet. Ez különösen fontos a Föld szempontjából, mivel a Nap aktivitása közvetlenül befolyásolja bolygónk mágneses terét és technológiai infrastruktúránkat. A jobb megértés révén pontosabban jelezhetjük előre a napviharokat és más űridőjárási eseményeket, amelyek hatással lehetnek műholdjainkra és elektromos hálózatainkra.