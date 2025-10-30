Hírlevél

Oroszország háborús bejelentést tett! Jön a tűzszünet?

Megfejtették a tudósok a világ egyik legnagyobb rejtélyét

Nap

45 perce
Olvasási idő: 5 perc
Képzeljük el, hogy eső hullik a Nap felszínére! Elsőre abszurdnak hangzik, hiszen hogyan létezhet víz vagy bármilyen folyadék egy olyan égitest felületén, ahol a hőmérséklet több millió fokot is elérhet? Mégis, a tudósok felfedezték, hogy a Nap koronájában valóban létezik egy jelenség, amelyet napesőnek neveznek.
Ez a különleges folyamat természetesen nem hasonlít a földi esőhöz. Valójában szuperforró plazmacseppekről van szó, amelyek a Nap légkörében zuhannak alá. A University of Hawaiʻi kutatói vezető szerepet játszottak ennek a lenyűgöző jelenségnek a megfejtésében, feltárva a kozmikus időjárás egyik legérdekesebb titkát. 

Nap Illustration of a coronal mass ejection (CME) emanating from the Sun. These events are powerful releases of solar charged particles (plasma) and magnetic field, travelling on the solar wind. When a CME hits Earth, it can cause a geomagnetic storm which disrupts the planets magnetosphere, our radio transmissions and electrical power lines. They can damage artificial satellites and cause long-lasting power outages. Humans in orbit are also very vulnerable to these events, whose high-energy particles are not shield by typical spacecraft. (Photo by MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / Science Photo Library via AFP)
Plazmaeső esik a Napon
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Számítógépes modellel tanulmányozták a Nap légkörét

A kutatók a HYDRAD nevű számítógépes modellt használták fel a napeső mechanizmusának megértéséhez. Ez a fejlett szimulációs eszköz lehetővé tette számukra, hogy részletesen tanulmányozzák a Nap légkörében zajló bonyolult fizikai folyamatokat. Konkrétan azt vizsgálták, hogyan viselkedik a plazma különböző hőmérsékleti és mágneses körülmények között.

A HYDRAD segítségével a University of Hawaiʻi tudósai megállapították, hogy a napeső akkor keletkezik, amikor a Nap koronájában lévő forró plazma lehűl és kondenzálódik. Ezt követően a gravitáció hatására visszahullik a Nap felszíne felé, hasonlóan ahhoz, ahogy a földi eső cseppjei zuhannak le a felhőkből. Azonban itt a hasonlóság véget is ér, mivel a napesőt alkotó „cseppek" még mindig több tízezer fokosak, és nem vízből, hanem ionizált gázból állnak.

Forradalom a napfizikában

Ez a felfedezés forradalmasítja a Nap működéséről alkotott képünket. Korábban a tudósok nehezen tudták megmagyarázni, hogyan történik az energiaátvitel a Nap különböző rétegei között. Most azonban a napeső jelensége új perspektívát nyújt ezeknek a folyamatoknak a megértéséhez. A University of Hawaiʻi kutatói rámutattak, hogy ez a jelenség kulcsszerepet játszhat a napkorona fűtésében, ami évtizedek óta foglalkoztatja az asztrofizikusokat. 

Továbbá, a HYDRAD modell alkalmazása nemcsak a napeső megértésében segített, hanem más napjelenségek előrejelzésében is hasznos lehet. Ez különösen fontos a Föld szempontjából, mivel a Nap aktivitása közvetlenül befolyásolja bolygónk mágneses terét és technológiai infrastruktúránkat. A jobb megértés révén pontosabban jelezhetjük előre a napviharokat és más űridőjárási eseményeket, amelyek hatással lehetnek műholdjainkra és elektromos hálózatainkra.

 

