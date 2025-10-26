Neandervölgyi géneket ültettek egerekbe – a tudósokat is sokkolta, ami utána következett

A kutatók a GLI3 nevű gén hatását vizsgálták, amely kulcsszerepet játszik az embriók fejlődésében. A modern emberben e gén hibás változata polidaktiliát (extra ujjak vagy lábujjak kialakulását) és koponyatorzulásokat okoz. A neandervölgyiek azonban egy stabil, de kissé eltérő változatát hordozták ennek a génnek; olyat, amely nem okozott fejlődési rendellenességet, viszont alakította a testfelépítésüket. "A GLI3 gén egyfajta biológiai formatervező: meghatározza, hogyan alakul ki a fej és a csontváz” – magyarázták a kutatók, akik a neandervölgyi géneket egerekbe ültették.
Az ősi neandervölgyi gén egerekben is működött
A csapat CRISPR génszerkesztéssel olyan egereket hozott létre, amelyek a neandervölgyi és gyenyiszovai génváltozatot hordozták.
Az ősi gének miatt az állatok koponyája nagyobb lett, bordáik csavarodottá váltak, és gerincük is rövidült; vagyis pontosan azokat a jellegzetességeket mutatták, amelyek az ősi embereket is megkülönböztették a modern Homo sapienstől.
A kutatók szerint az archaikus gén nem volt káros, sőt valószínűleg alkalmazkodási előnyt biztosított, például a hidegebb éghajlathoz vagy a nagyobb izomtömeg fenntartásához.
A neandervölgyiek és mi – egyetlen apró gén, hatalmas különbségek
A modern ember és a neandervölgyiek közötti genetikai különbség minimális, mégis látványos anatómiai eltéréseket eredményezett. A most vizsgált génváltozat valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy a neandervölgyieknek masszív mellkasuk, széles válluk és nagyobb agytérfogatuk volt.
Az eredményeink szerint az ősi GLI3 génváltozat alakíthatta ki a neandervölgyiek jellegzetes fej- és testformáját”
– írták a kutatók a Frontiers folyóiratban.
Néhány kísérleti állatnál gerincferdüléshez hasonló torzulások is megjelentek. Ez összhangban áll azokkal a korábbi feltételezésekkel, hogy a neandervölgyiek hajlamosak lehettek a gerincferdülésre és a makrocefáliára (abnormálisan nagy fejméret).
Mire lehet használni a mostani megfigyelést?
A GLI3 gén vizsgálata nemcsak a neandervölgyiek anatómiáját segít megérteni, hanem közelebb vihet ahhoz is, hogy mi tette a modern embert egyedivé. A kutatók szerint az „ősi” gének nem tűntek el nyomtalanul – egyes változataik ma is jelen lehetnek az emberi genomban, és akár hatással lehetnek a fejlődésre vagy a betegségekre.
A neandervölgyiek öröksége szó szerint bennünk, a génjeinkben él tovább”
– fogalmaztak a szerzők.