Neandervölgyi géneket ültettek egerekbe – a tudósokat is sokkolta, ami utána következett

A kutatók a GLI3 nevű gén hatását vizsgálták, amely kulcsszerepet játszik az embriók fejlődésében. A modern emberben e gén hibás változata polidaktiliát (extra ujjak vagy lábujjak kialakulását) és koponyatorzulásokat okoz. A neandervölgyiek azonban egy stabil, de kissé eltérő változatát hordozták ennek a génnek; olyat, amely nem okozott fejlődési rendellenességet, viszont alakította a testfelépítésüket. "A GLI3 gén egyfajta biológiai formatervező: meghatározza, hogyan alakul ki a fej és a csontváz” – magyarázták a kutatók, akik a neandervölgyi géneket egerekbe ültették.

A kísérlet során neandervölgyi géneket ültettek egerekbe.

Fotó: FRISO GENTSCH / DPA

Az ősi neandervölgyi gén egerekben is működött

A csapat CRISPR génszerkesztéssel olyan egereket hozott létre, amelyek a neandervölgyi és gyenyiszovai génváltozatot hordozták.

Az ősi gének miatt az állatok koponyája nagyobb lett, bordáik csavarodottá váltak, és gerincük is rövidült; vagyis pontosan azokat a jellegzetességeket mutatták, amelyek az ősi embereket is megkülönböztették a modern Homo sapienstől.

A kutatók szerint az archaikus gén nem volt káros, sőt valószínűleg alkalmazkodási előnyt biztosított, például a hidegebb éghajlathoz vagy a nagyobb izomtömeg fenntartásához.

A neandervölgyiek és mi – egyetlen apró gén, hatalmas különbségek

A modern ember és a neandervölgyiek közötti genetikai különbség minimális, mégis látványos anatómiai eltéréseket eredményezett. A most vizsgált génváltozat valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy a neandervölgyieknek masszív mellkasuk, széles válluk és nagyobb agytérfogatuk volt.

Az eredményeink szerint az ősi GLI3 génváltozat alakíthatta ki a neandervölgyiek jellegzetes fej- és testformáját”

– írták a kutatók a Frontiers folyóiratban.

Néhány kísérleti állatnál gerincferdüléshez hasonló torzulások is megjelentek. Ez összhangban áll azokkal a korábbi feltételezésekkel, hogy a neandervölgyiek hajlamosak lehettek a gerincferdülésre és a makrocefáliára (abnormálisan nagy fejméret).

Mire lehet használni a mostani megfigyelést?

A GLI3 gén vizsgálata nemcsak a neandervölgyiek anatómiáját segít megérteni, hanem közelebb vihet ahhoz is, hogy mi tette a modern embert egyedivé. A kutatók szerint az „ősi” gének nem tűntek el nyomtalanul – egyes változataik ma is jelen lehetnek az emberi genomban, és akár hatással lehetnek a fejlődésre vagy a betegségekre.

A neandervölgyiek öröksége szó szerint bennünk, a génjeinkben él tovább”

– fogalmaztak a szerzők.