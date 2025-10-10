Kiderült, melyik politikus kapta a 2025-ös Nobel-békedíjat

A venezuelai María Corina Machado évtizedeken át tartó küzdelméért az autoritarizmus ellen, a demokrácia félelem nélküli védelméért és merész erkölcsi vezetéséért egy válság sújtotta országban, kapta a Nobel-békedíjat.

Maria Corina Machado kapta a 2025-ös Nobel-békedíjat

Fotó: BEDIRHAN DEMIREL / ANADOLU

A „Venezuela Vasladyja”-ként ismert Machado több mint 14 hónapja bújkál, miután nem volt hajlandó visszalépni azt követően, hogy Nicolás Maduro győzelmet hirdetett egy, az Egyesült Államok és az EU által is bírált választáson.

Az Egyesült Államok és a venezuelaiak többsége – egy friss felmérés szerint – nem ismeri el Maduro vezetésének legitimitását, miután az elmúlt két választást ellopta.

Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Machado a kizárásokkal, fenyegetésekkel és kényszerített elhallgattatással dacolva kitartott – a szabad választásokért küzd, mozgósítja az állampolgárokat, feltárja az emberi jogi visszaéléseket, és országa erkölcsi lelkiismereteként szolgál.

Bár illegalitásban van, továbbra is a szabad választásokért, a jogállamiságért és az elszámoltathatóságért dolgozik Caracasban, miközben a kormány korlátozza a politikai jogokat, jogtalanul kizárja az ellenzéki jelölteket, és brutálisan leveri az ellenvéleményt.