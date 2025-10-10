Hírlevél

María Corina Machado

Kiderült, melyik politikus kapta a 2025-ös Nobel-békedíjat

A venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado nyerte a 2025-ös Nobel-békedíjat
María Corina MachadovenezuelaiNobel-békedíj

A venezuelai María Corina Machado évtizedeken át tartó küzdelméért az autoritarizmus ellen, a demokrácia félelem nélküli védelméért és merész erkölcsi vezetéséért egy válság sújtotta országban, kapta a Nobel-békedíjat.

Nobel-békedíj ANKARA, TURKIYE - OCTOBER 10: An infographic titled "2025 Nobel Peace Prize" created in Ankara, Turkiye on October 10, 2025. Maria Corina Machado is awarded the 2025 Nobel Peace Prize "for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy." Bedirhan Demirel / Anadolu (Photo by Bedirhan Demirel / Anadolu via AFP)
Maria Corina Machado kapta a 2025-ös Nobel-békedíjat
Fotó: BEDIRHAN DEMIREL / ANADOLU

A „Venezuela Vasladyja”-ként ismert Machado több mint 14 hónapja bújkál, miután nem volt hajlandó visszalépni azt követően, hogy Nicolás Maduro győzelmet hirdetett egy, az Egyesült Államok és az EU által is bírált választáson.

Az Egyesült Államok és a venezuelaiak többsége – egy friss felmérés szerint – nem ismeri el Maduro vezetésének legitimitását, miután az elmúlt két választást ellopta.

Nobel-békedíj (FILES) Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado addresses supporters during a protest called by the opposition on the eve of the presidential inauguration, in Caracas on January 9, 2025. Venezuela's opposition leader Maria Corina Machado wins the 2025 Nobel Peace Prize, the Norwegian Nobel Committee announced on October 10, 2025. (Photo by Federico PARRA / AFP)
Maria Corina Machado kapta a Nobel-békedíjat
Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Machado a kizárásokkal, fenyegetésekkel és kényszerített elhallgattatással dacolva kitartott – a szabad választásokért küzd, mozgósítja az állampolgárokat, feltárja az emberi jogi visszaéléseket, és országa erkölcsi lelkiismereteként szolgál.

Bár illegalitásban van, továbbra is a szabad választásokért, a jogállamiságért és az elszámoltathatóságért dolgozik Caracasban, miközben a kormány korlátozza a politikai jogokat, jogtalanul kizárja az ellenzéki jelölteket, és brutálisan leveri az ellenvéleményt.

 

