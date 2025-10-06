Megfejtették, miért nem pusztítja el önmagát az emberi test – ezért járt a 2025-ös orvosi Nobel-díj

Az immunrendszer nap mint nap milliónyi kórokozóval harcol, ám hatalmas ereje veszélyes is lehet, ha irányíthatatlanná válik. A test saját sejtjei sokszor annyira hasonlítanak a kórokozókra, hogy az immunrendszer tévedésből a szervezetet is megtámadhatja – ez áll számos autoimmun betegség, többek között a cukorbetegség, a lupus vagy a szklerózis multiplex hátterében. Ezt a kérdést vizsgálták az idei Nobel-díj nyertesei: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell és Shimon Sakaguchi.

Ráksejt és T-sejtek képe. A Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért.

Munkásságuk feltárta, hogyan marad egyensúlyban az immunrendszer, és mi akadályozza meg, hogy a szervezet saját szöveteit ellenséges behatolóként kezelje.

Shimon Sakaguchi úttörő felismerése, amely Nobel-díjat ért

A japán Shimon Sakaguchi 1995-ben, a tudományos közvéleménnyel szembemenve felfedezett egy addig ismeretlen immunsejt-típust. A legtöbb kutató akkor úgy gondolta, az immunrendszer önszabályozása kizárólag a csecsemőmirigyben történik, vagyis ott „selejtezi ki” a szervezet a veszélyes, saját sejteket támadó limfocitákat.

Sakaguchi azonban bebizonyította, hogy létezik egy második védelmi vonal is: a szabályozó T-sejtek (regulatory T cells), amelyek az immunrendszer „rendőreiként” felügyelik a többi immunsejt működését, és megakadályozzák a káros autoimmun folyamatokat.

A Foxp3 gén és az autoimmun betegségek kulcsa

Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell 2001-ben egy különleges egértörzs vizsgálata során felfedezték, hogy a Foxp3 nevű gén mutációja súlyos autoimmun betegségeket okoz. A gén hiánya miatt az állatok immunrendszere nem tudta megkülönböztetni a saját és az idegen sejteket, és szinte minden szövetet megtámadott. A kutatók hamarosan kimutatták, hogy az emberi szervezetben a Foxp3 gén hibája egy ritka, de halálos kimenetelű betegséghez vezet, amelyet IPEX-szindrómának hívunk.

Két évvel később Sakaguchi összekapcsolta a felfedezéseket: bebizonyította, hogy a Foxp3 gén irányítja a szabályozó T-sejtek fejlődését.

Új utak a rák és az autoimmun betegségek kezelésében

A három kutató munkája alapozta meg a perifériás immuntolerancia fogalmát, amely a mai modern orvostudomány egyik kulcsterülete.

A felfedezéseknek köszönhetően új kezelések fejlesztése vált lehetővé nemcsak autoimmun betegségek, hanem rák esetén is, hiszen a daganatok gyakran a szabályozó T-sejtek befolyásolásával bújnak ki az immunrendszer ellenőrzése alól.

A tudósok eredményei új reményt adnak a szervátültetések sikerességének növelésében is: a perifériás immuntolerancia célzott befolyásolása segíthet abban, hogy a szervezet ne utasítsa el az új szervet.