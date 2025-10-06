Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, jöhet-e az euró

Nobel-díj

Megfejtették, miért nem pusztítja el önmagát az emberi test – ezért járt a 2025-ös orvosi Nobel-díj

49 perce
Olvasási idő: 7 perc
A 2025-ös orvosi-élettani Nobel-díjat Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell és Shimon Sakaguchi kapta a perifériás immuntolerancia felfedezéséért. A kutatók munkája segített megérteni, miként védi meg a szervezet saját magát az immunrendszer túlzott támadásaitól – vagyis hogyan kerüljük el, hogy testünk önmaga ellen forduljon. A Nobel-díj idei kitüntetettjei ezzel alapvetően új fejezetet nyitottak az autoimmun betegségek és a daganatos kórképek kezelésében.
Nobel-díj, immunrendszer, autoimmun betegségek, Orvosi-élettani Nobel-díj

Az immunrendszer nap mint nap milliónyi kórokozóval harcol, ám hatalmas ereje veszélyes is lehet, ha irányíthatatlanná válik. A test saját sejtjei sokszor annyira hasonlítanak a kórokozókra, hogy az immunrendszer tévedésből a szervezetet is megtámadhatja – ez áll számos autoimmun betegség, többek között a cukorbetegség, a lupus vagy a szklerózis multiplex hátterében. Ezt a kérdést vizsgálták az idei Nobel-díj nyertesei: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell és Shimon Sakaguchi. 

Ráksejt és T-sejtek képe. A Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért.
Ráksejt és T-sejtek képe. A Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért.
Fotó: STEVE GSCHMEISSNER/SCIENCE PHOTO / SGS

Munkásságuk feltárta, hogyan marad egyensúlyban az immunrendszer, és mi akadályozza meg, hogy a szervezet saját szöveteit ellenséges behatolóként kezelje.

Shimon Sakaguchi úttörő felismerése, amely Nobel-díjat ért

A japán Shimon Sakaguchi 1995-ben, a tudományos közvéleménnyel szembemenve felfedezett egy addig ismeretlen immunsejt-típust. A legtöbb kutató akkor úgy gondolta, az immunrendszer önszabályozása kizárólag a csecsemőmirigyben történik, vagyis ott „selejtezi ki” a szervezet a veszélyes, saját sejteket támadó limfocitákat. 

Sakaguchi azonban bebizonyította, hogy létezik egy második védelmi vonal is: a szabályozó T-sejtek (regulatory T cells), amelyek az immunrendszer „rendőreiként” felügyelik a többi immunsejt működését, és megakadályozzák a káros autoimmun folyamatokat.

A Foxp3 gén és az autoimmun betegségek kulcsa

Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell 2001-ben egy különleges egértörzs vizsgálata során felfedezték, hogy a Foxp3 nevű gén mutációja súlyos autoimmun betegségeket okoz. A gén hiánya miatt az állatok immunrendszere nem tudta megkülönböztetni a saját és az idegen sejteket, és szinte minden szövetet megtámadott. A kutatók hamarosan kimutatták, hogy az emberi szervezetben a Foxp3 gén hibája egy ritka, de halálos kimenetelű betegséghez vezet, amelyet IPEX-szindrómának hívunk.

Két évvel később Sakaguchi összekapcsolta a felfedezéseket: bebizonyította, hogy a Foxp3 gén irányítja a szabályozó T-sejtek fejlődését.

Új utak a rák és az autoimmun betegségek kezelésében

A három kutató munkája alapozta meg a perifériás immuntolerancia fogalmát, amely a mai modern orvostudomány egyik kulcsterülete. 

A felfedezéseknek köszönhetően új kezelések fejlesztése vált lehetővé nemcsak autoimmun betegségek, hanem rák esetén is, hiszen a daganatok gyakran a szabályozó T-sejtek befolyásolásával bújnak ki az immunrendszer ellenőrzése alól.

A tudósok eredményei új reményt adnak a szervátültetések sikerességének növelésében is: a perifériás immuntolerancia célzott befolyásolása segíthet abban, hogy a szervezet ne utasítsa el az új szervet.

A díjazottak és az elismerés

A 2025-ös orvosi-élettani Nobel-díjért 11 millió svéd korona jár, amelyet egyenlően osztanak meg a nyertes kutatók között:

  • Mary E. Brunkow (1961) az Institute for Systems Biology programvezetője Seattle-ben.
  • Fred Ramsdell (1960) a Sonoma Biotherapeutics tudományos tanácsadója San Franciscóban.
  • Shimon Sakaguchi (1951) az Oszakai Egyetem Immunológiai Kutatóközpontjának kiemelt professzora.
(L-R) Gunilla Karlsson Hedestam and Olle Kämpe, members of the Nobel Assembly at Karolinska Institutet, and Marie Wahren-Herlenius, Professor of Rheumatology at the Karolinska Institutet, sit in front of a screen displaying the portraits of (L-R) Mary E Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi during a press conference where the winners of the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine are being announced at the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden, on October 6, 2025. Mary E. Brunkow and Fred Ramsdell of the United States and Japan's Shimon Sakaguchi won the Nobel Prize in Medicine on Monday for research into how the immune system is kept in check, the Nobel jury said. (Photo by Claudio BRESCIANI / AFP)
A 2025-ös orvosi-élettani Nobel-díj nyerteseinek kihirdetése.
Fotó: CLAUDIO BRESCIANI / AFP

Olle Kämpe, a Nobel-bizottság elnöke szerint 

a felfedezések döntő jelentőségűek voltak annak megértésében, miért nem lesz mindenkiből súlyos autoimmun beteg, és hogyan néz ki valójában az immunrendszer egyensúlya.

 

 

