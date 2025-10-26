Hírlevél

növény

Víz híján egy rejtett mintázat segíti a növények túlélését

49 perce
Olvasási idő: 8 perc
Ha megnézünk egy nagy száraz területet, gyéren elszórt bokrokat és kis növényeket látunk, mely véletlenszerűnek tűnhet, de egy új tanulmány szerint nem az. A száraz régiók növényzete, Ausztráliától Afrikáig egy finom „rejtett mintázatot” követ. Ez az úgynevezett rendezetlen hiperegységes mintázat sokkal gyakoribb, mint ahogy azt a tudósok tudták. Ez megmagyarázhatja azt hogyan élnek túl ezek az ökoszisztémák. Ennek azonban nagy ára van. Bár ez a mintázat figyelemre méltóan hosszú távú stabilitást biztosít, ugyanakkor lassan gyógyulnak fel a hirtelen sokkhatásokból, mint például a tűz, vagy a legelés.
növényökológiafutótűzbotanika

A hiperegységesség fogalma a fizikából származik. Olyan rendszereket ír le, melyek közelről rendezetlennek tűnnek, de meglepően egységesek, ha távolról nézzük őket. Képzeljünk el egy zsúfolt szobát, ahol az emberek próbálnak annyi személyes teret megőrizni, amennyit tudnak. Nem alakítanak tökéletes, rácsszerű sorokat (ami egy rendezett mintázat lenne), de nem is fognak véletlenszerűen összeállni (ami egy rendezetlen mintázat). Az eredmény egy olyan rendszer, ahol az embersűrűség figyelemre méltóan egységes. Ez a rendezetlen hiperegységesség. Nincs nyilvánvaló mintázata, de nagy távolságból hihetetlenül kicsi a sűrűségbeli eltérés. A növényeknél eddig ezt nem vették észre az ökológusok.

Száraz növényzet a talaj felszínéről nézve.
Fotó: ZME Science

A rendezetlen hiperegységességet eredetileg a 2000-es évek elején fedezték fel kémikusok és fizikusok. Megtalálható az anyagokban, kristályokban, és még a kozmikus struktúrákban is. Ez, a PNAS magazinban megjelent tanulmány azonban az első közt van, mely feltárja, hogy egész tájak is ily módon szerveződnek. Mostanáig az ökológusok ez nem vették észre, mert a növények közti távolságra fókuszáltak. Ilyen léptékben úgy néz ki, hogy a száraz területeken a növények túlságosan elszórtan helyezkednek el, hogy elkerüljék a vízért való versengést. Amikor azonban a kutatók elemezték, hogy mennyire ingadozik a sűrűség, mennyire eltérő a növényzet nagy területeken, meglepő mintázat bukkant fel. 

 

A műholdas adatok azt mutatják, hogy a növényzet sűrűsége sok, száraz régióban figyelemre méltóan egységes marad 50-500 méteres távolságokon. Ez a rejtett egységesség arra utal, hogy egy komplex, önszervező folyamat működik.

 

A kutatók nem a növények közötti távolságokat mérték meg, hanem a növényzet sűrűségének az ingadozását mérték, azt, mennyire változott a növényzet mennyisége a növekvő méretű megfigyelési ablakokon belül.

Mint az emberekkel zsúfolt szoba, csak itt növények vannak emberek helyett. A műholdas adatok elemzése során felfedezték, hogy a száraz területeken a növényzet sűrűsége hiperegységes: nagy területen, 50-500 méteren át hihetetlenül egységes. Ez szabad szemmel nem látható és rejtett marad a hagyományos elemzések során is.

A hiperegységesség annak mértéke, hogy a sugaron belül lévő pontok száma mekkora a szórása. A hiperegységes rendszer középen van. 
Fotó: ZME Science

 

Miért teszik ezt a növények?

A kutatók úgy vélik, hogy ez egy túlélési stratégia. Extrém száraz körülmények között a növények önszerveződnek, hogy minden csepp vizet a lehető leghatékonyabban használjanak fel. Ennek egyik kiváltó oka az lehet, hogy az új palánták jobban nőnek a holt növények által hátrahagyott tápanyagban gazdag helyeken. A generációk során ez halál-újraszületés ciklus a rendszert a hiperegységes mintázat felé hajtja. Egy másik faktor az együttműködés és a verseny közti egyensúly. A növények segítik a közeli szomszédokat azzal, hogy árnyékolják a termőföldet, vagy blokkolják a szelet, de hosszú gyökereikkel, melyek elérik a vizet, versengenek is a távoli növényekkel. Ez az ellenütemű dinamika természetes módon stabil, egyenletesen elosztott foltokat hoz létre.

Egy úgynevezett "Tigris Bokor" mintázat.
Fotó: ZME Science

A modellezés megerősítette, hogy a hiperegységesség maximálisan felhasználja a vizet. Ez a mintázat csökkenti a párolgást, és a veszteséget, így a közösség túléli a szárazságot. A szimulációkban ezek a hiperegységes rendszerek sokkal hosszabb ideig fenntartják a nyomás alatt lévő növényzetet, mint a véletlenszerű rendszerek. De itt jön a kompromisszum. Amikor egy hirtelen jövő háborgatás (példéul futótűz, legelés) megsemmisíti a növényzet egy részét, a hiperegységes rendszerek sokkal lassabban állnak helyre. Időbe telik míg ez a bonyolult struktúra helyreáll, még ha hosszú távon nagyon szívósak is.

(Forrás: ZME Science: https://www.zmescience.com/)
 


 



 



 



 

 

