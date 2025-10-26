Víz híján egy rejtett mintázat segíti a növények túlélését

A hiperegységesség fogalma a fizikából származik. Olyan rendszereket ír le, melyek közelről rendezetlennek tűnnek, de meglepően egységesek, ha távolról nézzük őket. Képzeljünk el egy zsúfolt szobát, ahol az emberek próbálnak annyi személyes teret megőrizni, amennyit tudnak. Nem alakítanak tökéletes, rácsszerű sorokat (ami egy rendezett mintázat lenne), de nem is fognak véletlenszerűen összeállni (ami egy rendezetlen mintázat). Az eredmény egy olyan rendszer, ahol az embersűrűség figyelemre méltóan egységes. Ez a rendezetlen hiperegységesség. Nincs nyilvánvaló mintázata, de nagy távolságból hihetetlenül kicsi a sűrűségbeli eltérés. A növényeknél eddig ezt nem vették észre az ökológusok.

Száraz növényzet a talaj felszínéről nézve.

Fotó: ZME Science

A rendezetlen hiperegységességet eredetileg a 2000-es évek elején fedezték fel kémikusok és fizikusok. Megtalálható az anyagokban, kristályokban, és még a kozmikus struktúrákban is. Ez, a PNAS magazinban megjelent tanulmány azonban az első közt van, mely feltárja, hogy egész tájak is ily módon szerveződnek. Mostanáig az ökológusok ez nem vették észre, mert a növények közti távolságra fókuszáltak. Ilyen léptékben úgy néz ki, hogy a száraz területeken a növények túlságosan elszórtan helyezkednek el, hogy elkerüljék a vízért való versengést. Amikor azonban a kutatók elemezték, hogy mennyire ingadozik a sűrűség, mennyire eltérő a növényzet nagy területeken, meglepő mintázat bukkant fel.

A műholdas adatok azt mutatják, hogy a növényzet sűrűsége sok, száraz régióban figyelemre méltóan egységes marad 50-500 méteres távolságokon. Ez a rejtett egységesség arra utal, hogy egy komplex, önszervező folyamat működik.

A kutatók nem a növények közötti távolságokat mérték meg, hanem a növényzet sűrűségének az ingadozását mérték, azt, mennyire változott a növényzet mennyisége a növekvő méretű megfigyelési ablakokon belül.

Mint az emberekkel zsúfolt szoba, csak itt növények vannak emberek helyett. A műholdas adatok elemzése során felfedezték, hogy a száraz területeken a növényzet sűrűsége hiperegységes: nagy területen, 50-500 méteren át hihetetlenül egységes. Ez szabad szemmel nem látható és rejtett marad a hagyományos elemzések során is.