A jubileum alkalmával a vendégek vezetett sétán járhatták be a XIII. században épült premontrei templomot, majd az Ócsai Tájházban ismerkedhettek meg a helyi népi építészettel, szokásokkal és viseletekkel. A tájház ma is őrzi az „öregfalu” hangulatát, amely a népi kultúra és a természetvédelem szoros összefonódásának szimbóluma.

Ócsai Turjános, Ramsari terület. Ócsai Tájvédelmi Körzet, a Turjánvidék titokzatos világa.

Selmeczi-Kovács Ádám, a nemzeti park igazgatója beszédében hangsúlyozta: „Az Ócsai Tájvédelmi Körzet esetén is figyelemmel kell lennünk a múltra és arra, hogy az idővel változó körülményeket ne tekintsük új normalitásnak. A modern természetvédelem hármas célkitűzésének és követelményeinek (védelem, helyreállítás, oktatás) az itt folyó munka messzemenőkig megfelel, amiért köszönetet érdemel minden egykori és aktív résztvevő.”

Az 1989 óta Ramsari területnek minősített lápvidék élővilága páratlan: orchideák, fokozottan védett madarak, ritka hüllők és rovarok találnak itt otthonra. Az elmúlt öt évtizedben számos szakember, kutató és önkéntes munkája járult hozzá ahhoz, hogy a Turjánvidék titokzatos világa fennmaradhasson.

Ócsa, Öreg-hegyi Pincesor.

Fotó: Ócsai Polgármesteri Hivatal

Ötven évvel ezelőtt, 1975-ben nyilvánították védetté az Ócsai Tájvédelmi Körzetet, amely a magyarországi lápvidék egyik utolsó, különleges maradványa.

A 3645 hektáros terület az egykor Soroksártól Bajáig húzódó Turjánvidék része, amely a Duna szabályozása és a tőzegbányászat következtében tűnt el szinte teljesen.

Az ócsai láp a jégkorban alakult ki: az ős-Duna medre, a rendszeres elöntések és a források táplálta vizek teremtették meg a tőzegképződéshez szükséges környezetet. A XIX. század botanikusai már felfigyeltek a terület rendkívüli élővilágára, a XX. század közepére azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ez a különleges világ veszélybe került.

A védetté nyilvánításról szóló 1975-ös rendelet nemcsak a mocsarak, rétek és erdők élővilágát emelte ki, hanem a környék néprajzi és épített örökségét is. Az Ócsai Tájház azóta is őrzi a régi Öregfalu hangulatát, a XIII. századi műemlék templom, az Öreg-hegyi pincesor és a temető kopjafái a térség néprajzi és természeti örökségének bemutatásában játszik fontos szerepet.

1989-ben a terület legértékesebb, vízben leggazdagabb részei pedig felkerültek a Ramsari Egyezmény nemzetközi listájára, amely a világ legfontosabb vizes élőhelyeit védi, így a lápvidék nemzetközi figyelmet is kapott.