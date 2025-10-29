Hírlevél

olívaolaj

Nemcsak finom, de életmentő is lehet: a tudósok szerint ez az olaj gátolhatja a rákos sejtek terjedését

A New Atlas által ismertetett friss kutatás rávilágít: egy természetes, étrendi zsírsav laboratóriumi körülmények között képes célzottan gyengíteni a ráksejtek életképességét. A tudósok azt figyelték meg, hogy ez a lipid olyan anyagcsere- és membránfolyamatokat billent meg, amelyekre a daganatos sejtek különösen érzékenyek. Más szóval: a zsírsav nem „általános méreg”, hanem egy sebezhető pontot talál meg.
Ez a felismerés azért fontos, mert hidat ver a táplálkozás és a sejtbiológia között. Az olívaolaj fő zsírsava, az olajsav (oleinsav), valamint a benne található bioaktív vegyületek – például polifenolok – régóta feltételezett szövetségesei a szervezet természetes védekezés folyamatainak. Bár a kutatás preklinikai, mégis erősíti azt a képet, hogy bizonyos étrendi zsírsavprofil kedvezőtlen talajt teremthet a rák számára. 

Olívaolaj a laborból a konyhába – mit jelent ez a tányéron?

Először is, az olívaolaj nem egyetlen csodamolekula, hanem komplex „koktél”. A magas olajsavtartalom mellett polifenolok – például oleokantal és hidroxitirozol – is jelen vannak, amelyek antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásokat fejthetnek ki. Ezek együttesen formálják a sejtmembránok összetételét, befolyásolják a jelátvitelt, és támogatják a szervezet védekezés mechanizmusait a rák kockázati folyamataival szemben. 

Az epidemiológiai megfigyelések – különösen a mediterrán étrenddel kapcsolatban – arra utalnak, hogy az olívaolaj rendszeres, ésszerű használata kedvezően kapcsolódik több krónikus betegség alacsonyabb kockázatához. Természetesen ez nem bizonyít ok-okozati viszonyt, ám a laboreredmények és a táplálkozási mintázatok összecsengése megerősíti: a jó minőségű zsírsav források stratégiai szereplők lehetnek a rák megelőzését célzó életmódban.

Gyakorlati tanulságok

Ha a konyhában szeretnénk hasznosítani a kutatások üzenetét, akkor a minőség az első. Érdemes extra szűz olívaolajat választani, mert ebben marad meg a legtöbb polifenol és aromakomponens. Emellett számít a frissesség és a tárolás: tartsuk sötét üvegben, hűvös, fénytől védett helyen, és lehetőleg a szüretet követő 12–18 hónapon belül használjuk fel. 

Ugyanakkor a kontextus döntő. Az olívaolaj előnyös zsírsavprofilja akkor bontakozik ki igazán, ha teljes értékű, növényi alapú ételek – zöldségek, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák, olajos magvak – mellett kap szerepet, és ha a telített zsírok aránya alacsonyabb marad. Ezzel a megközelítéssel nem ígérünk csodát, mégis okos védekezés mellett tesszük le a voksot: a szervezet természetes rendszereit támogatjuk, amelyek a rák kockázati folyamataival szemben dolgoznak.

Nem helyettesíti a rákszűrést

Végül fontos árnyalat: a laboratóriumi eredmények ígéretesek, de nem egyenlők klinikai bizonyítékokkal. Az olívaolaj értékes része lehet az egészségtudatos étrendnek, ám nem helyettesít sem szűrést, sem kezelést. A legjobb stratégia a tudatos, kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres mozgás és az orvosi iránymutatás követése – miközben a tányérunkon a jó minőségű zsírsav források, így az olívaolaj, kulcsszerepet kaphatnak.

 

