Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
omega-3 zsírsav

Kiderült az igazság az omega-3-ról – nem mindenki örül majd a hírnek

33 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kiderült, hogy az omega-3 zsírsavak közé tartozó eikozapentaénsav (EPA) nem mindenkinél váltja ki ugyanazt az egészségvédő hatást. Egy finn kutatás szerint az egyéni anyagcsere döntheti el, kinél segíthet az omega-3 zsírsav megelőzni a szívbetegségeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
omega-3 zsírsavAz omega-3 zsírsavakról közérthetőenszív- és érrendszeri betegségekomega-3 zsírsavakszív- és érrendszer

A Helsinki Egyetem és a Wihuri Kutatóintézet kutatói 38 egészséges önkéntesen vizsgálták, hogyan hat az omega-3 zsírsavak közé tartozó EPA a vérzsírszintekre és az anyagcserére. A zsírsav főként a halolajban található, és korábban már kimutatták, hogy csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát a magas koleszterinszinttel vagy szívpanaszokkal küzdőknél. Most azonban egészséges embereknél is érdekes eltéréseket találtak.

Az Omega-3 zsírsavak szedése nem mindenkinél fejti ki ugyanazt a hatást.
Az Omega-3 zsírsavak szedése nem mindenkinél fejti ki ugyanazt a hatást.
Fotó: CHASSENET / BSIP

A vérminták azt mutatták, hogy mindenkinek egyedi „lipid-ujjlenyomata” van, amely megmaradt a kiegészítő szedése után is. 

Vagyis az EPA hatása nagymértékben függ attól, hogyan működik az adott személy anyagcseréje.

Az omega-3 zsírsav gyorsan felszívódik, de hamar el is tűnik

A vizsgálat szerint az EPA könnyen felszívódik, és a vérben többszörösére emelkedik a koncentrációja, de a kúra befejeztével gyorsan visszaesik. 

A legerősebb pozitív hatás azoknál jelentkezett, akiknél eleve alacsony volt az EPA-szint.

Ezenkívül az omega-3 zsírsav javította a vérzsírprofilt, és gátolta a zsírok lerakódását az érfalakon, ami az érelmeszesedés megelőzése szempontjából kiemelten fontos.

Minden az egyén anyagcseréjétől függ

A kutatók szerint a felfedezés megmutatja, hogy nincs mindenkire érvényes, univerzális módszer a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére. Az EPA – az omega-3 zsírsav egyik legfontosabb típusának – hatása nagymértékben személyfüggő. Vannak, akiknek a szervezete gyorsabban bontja le ezt az anyagot, másoké pedig hatékonyabban építi be a vérben keringő lipoproteinekbe, vagyis azokba a zsírszállító részecskékbe, amelyek befolyásolják a koleszterinszintet és az érelmeszesedés kockázatát.

Összességében az EPA nem mindenkinél hasznosul ugyanúgy: egyeseknél látványosan javíthatja a szív egészségét, másoknál viszont alig fejt ki hatást.

„Az EPA hatásai gyorsan elmúltak, ami hasznos információ lehet, ha a jövőben mellékhatásokat tapasztalnánk” – mondta Lauri Äikäs, a kutatás társszerzője.

A következő fázisban a tudósok sejtszintű vizsgálatokkal igyekeznek feltárni, hogyan befolyásolja az omega-3 zsírsav (EPA) a gyulladásos folyamatokat és a sejtek lipid-anyagcseréjét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!