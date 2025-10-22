Kiderült az igazság az omega-3-ról – nem mindenki örül majd a hírnek

A Helsinki Egyetem és a Wihuri Kutatóintézet kutatói 38 egészséges önkéntesen vizsgálták, hogyan hat az omega-3 zsírsavak közé tartozó EPA a vérzsírszintekre és az anyagcserére. A zsírsav főként a halolajban található, és korábban már kimutatták, hogy csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát a magas koleszterinszinttel vagy szívpanaszokkal küzdőknél. Most azonban egészséges embereknél is érdekes eltéréseket találtak.

Az Omega-3 zsírsavak szedése nem mindenkinél fejti ki ugyanazt a hatást.

Fotó: CHASSENET / BSIP

A vérminták azt mutatták, hogy mindenkinek egyedi „lipid-ujjlenyomata” van, amely megmaradt a kiegészítő szedése után is.

Vagyis az EPA hatása nagymértékben függ attól, hogyan működik az adott személy anyagcseréje.

Az omega-3 zsírsav gyorsan felszívódik, de hamar el is tűnik

A vizsgálat szerint az EPA könnyen felszívódik, és a vérben többszörösére emelkedik a koncentrációja, de a kúra befejeztével gyorsan visszaesik.

A legerősebb pozitív hatás azoknál jelentkezett, akiknél eleve alacsony volt az EPA-szint.

Ezenkívül az omega-3 zsírsav javította a vérzsírprofilt, és gátolta a zsírok lerakódását az érfalakon, ami az érelmeszesedés megelőzése szempontjából kiemelten fontos.

Minden az egyén anyagcseréjétől függ

A kutatók szerint a felfedezés megmutatja, hogy nincs mindenkire érvényes, univerzális módszer a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére. Az EPA – az omega-3 zsírsav egyik legfontosabb típusának – hatása nagymértékben személyfüggő. Vannak, akiknek a szervezete gyorsabban bontja le ezt az anyagot, másoké pedig hatékonyabban építi be a vérben keringő lipoproteinekbe, vagyis azokba a zsírszállító részecskékbe, amelyek befolyásolják a koleszterinszintet és az érelmeszesedés kockázatát.

Összességében az EPA nem mindenkinél hasznosul ugyanúgy: egyeseknél látványosan javíthatja a szív egészségét, másoknál viszont alig fejt ki hatást.

„Az EPA hatásai gyorsan elmúltak, ami hasznos információ lehet, ha a jövőben mellékhatásokat tapasztalnánk” – mondta Lauri Äikäs, a kutatás társszerzője.

A következő fázisban a tudósok sejtszintű vizsgálatokkal igyekeznek feltárni, hogyan befolyásolja az omega-3 zsírsav (EPA) a gyulladásos folyamatokat és a sejtek lipid-anyagcseréjét.