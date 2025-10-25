Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Közel a háború vége? Zelenszkij hátrálni kezdett

hajó

Ott hagyták a matrózok az utasokat a süllyedő hajón

1 órája
Olvasási idő: 13 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1991 augusztusában viharba került egy görög tulajdonú luxushajó a dél-afrikai partoknál. A víz betört a gépházba, a motorok leálltak, az Oceanos pedig sodródni kezdett a viharos tengeren. Amikor kiderült, hogy a hajó elsüllyed, a legénység nagy része félig üres mentőcsónakokkal elmenekült. Az 581 utast végül a hajó zenekarának gitárosa mentette meg, aki nem csak leengedte a maradék mentőcsónakokat, de megszervezte azok mentését is, akik nem fértek el a csónakokban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hajógitárosviharutaszenekarOceanosDurbanóceán

A vihar 

Az Oceanos rossz állapotban volt, amikor kifutott East Londonból, ráadásul az út előtt nem fejezték be a javításokat rajta. Végül épp a félbehagyott karbantartás miatt süllyedt el
Fotó: Wikipedia

Amikor az Oceanos kifutott a tengerre East Londonból, már olyan rossz volt az idő, hogy az indulási party-t a fedélzet helyett a zárt részeken kellett tartani. Amikor pedig megkezdődött a vacsora, a pincérek alig tudták kivinni az ételt az asztalokhoz elesés nélkül a 10 méteres hullámok miatt. 

A színpadon a zenekar játszott, de ők is majdnem lecsúsztak a színpadról. A basszusgitáros, Tracy Hills azt mondta a férjének, Moss-nak, a gitárosnak:

Rossz előérzetem van. Lemegyek a kabinba és összeszedek pár holmit, vészhelyzet esetére. 

Alig ment ki a teremből, hangos durranást lehetett hallani, és koromsötét lett. 

Tracy Hills, a basszusgitáros, és férje, Moss Hills, a fedélzeti zenekar tagjai
Fotó: BBC

A hatalmas hajó gépei megálltak. Az Oceanos már csak sodródott a vizen, és ami a legrosszabb, nem az orra mutatott a hatalmas hullámok felé, hanem az oldala. 

Az utasok egyre nyugtalanabbak lettek, mert a tisztek és a matrózok nem tájékoztatták őket arról, mi történt és mi várható. Ahogy múltak a percek, Moss észrevette, hogy a hajó egyre kevésbé lendül vissza az eredeti helyzetébe, és észrevehetően dőlni kezd a jobb oldala felé. 

Ennek fele sem tréfa! Megyek, és kiderítem, mi a helyzet. 

A gitáros és a szórakoztatócsapat egy másik tagja, a bűvész leereszkedett a hajó mélyébe. Döbbenten tapasztalták, hogy víz van a legalsó folyosókon. 

A hajó süllyed!

Jannisz Avranasz ekkor már tudta, hogy az Oceanos menthetetlen. Egy gépész jelentette, hogy víz tört be a gépterembe. 

A személyzet tagjait össze-vissza rohangáltak, a tisztek mentőmellényben és bőrönddel a kezükben szaladgáltak. Mire a két férfi visszamászott az étterembe, kiderült, hogy az első mentőcsónakokkal már távozott a legénység sok tagja. A mentőcsónakjaik félig sem voltak tele. A kapitány is velük ment volna, de valaki visszarángatta a fedélzetre. A kapitány a következő órákat apátiában, cigarettázva töltötte, és nem segített az utasoknak. 

Mivel segítség nem érkezett, és a személyzet is tanácstalan volt, éjfél után Moss Hills gitáros kinevezte magát kapitánynak és megszervezte a mentést. 

A legénység ott maradt tagjai segítségével beültették az utasokat a mentőcsónakba, és leengedték őket az egyre inkább dülöngélő hajóról az óceánba. Senki nem tudta azonban, hogyan kell beindítani a mentőcsónakok motorjait, ezért azok a hatalmas hullámzásban egyszerűen elsodródtak a süllyedő Oceanostól. 

A gitáros vezetésével leengedték a mentőcsónakokat
Fotó: Facebook

Ahogy múltak az órák, a jobb oldalon elfogytak a mentőcsónakok. Az egyre inkább jobbra dőlő hajó bal oldaláról pedig egyre veszélyesebb lett a csónakok leengedése, ezért ezt az oldalt kénytelenek voltak feladni. Az a 200 ember, akinek nem jutott hely a csónakokban, a halálra ítélt hajón rekedt. 

Moss a feleségével együtt felment a parancsnoki hídra, hátra sikerül rádiózniuk a Parti Őrségnek. 

A szürreális beszélgetés

A hídon egy narancssárgán villogó készüléket látott, amelyen egy olyan kézibeszélő volt, mint amit a filmeken a rendőrautókban használnak. Megragadta, megnyomta rajta az egyetlen gombot, és beleszólt.

Mayday, mayday, mayday!

Nemsokára egy mély hang válaszolt. 

- Vettem, milyen jellegű a vészhelyzet? 

- Az Oceanos nevű utasszállítón vagyunk, Durbanbe tartottunk egy kiránduláson, de valami baj történt, és a hajó süllyed.

- Vettem. Mennyi idejük van az elsüllyedésig?

- Nem tudom. A jobb oldali fedélzeti korlátok már víz alá kerültek. És még 200 utas a fedélzeten van! 

- Mi a pozíciója?

- Kb. félúton lehetünk East London és Durban között.

- Nem így értettem. Mondja a koordinátáit!

- Fogalmam sincs róla. 

- Nem tud navigálni? Mi a rangja?

- Nem tengerész vagyok, hanem a zenekar egy tagja. Én vagyok gitáros. 

- Nincs ott tengerész maga mellett?

- Nincs itt senki, csak a feleségem. Ő a basszusgitáros.

A szavait hosszú csend fogadta, majd a Parti Őrség ügyeletese megígérte, hogy azonnal megindítja a mentőakciót. 

A mentés 

Az első helikopterek három óra múlva értek a hajóhoz. Két mentőbúvárt eresztettek le az imbolygó fedélzetre, hogy becsatolják abba a mentőhámba az utasokat, amelynek segítségével majd felcsörlőzik őket a helikopterekre. 

Felcsörlőznek egy utast a süllyedő hajóról a helikopterre
Fotó: Moss Hills

Moss kétperces gyorstalpalót kapott tőlük, mert neki is részt kellett venni a mentésben. 

Ne felejtsd el, a hámnak szorosnak kell lennie a hónaljuk alatt, különben kicsúsznak, visszaesnek a fedélzetre és meghalnak. Világos? Kettesével kötjük be őket, különben kifutunk az időből és elsüllyedünk a hajóval együtt. Gyerünk! 

Órákon át mentették az utasokat

A fedélzet két, viszonylag szabad pontját jelölték ki mentőpozíciónak, elöl és hátul. Az egyik búvár egyedül dolgozott, a másik Moss-szal együtt. Közben több utas a viharos óceánba ugrott, mert attól tartott, hogy a hajó átfordul. Szerencséjük volt, elérték az utánuk dobott mentőtutajt és be tudtak mászni. Őket később egy teherhajó kimentette őket a tengerből. 

Tracy Hills a dülöngélő és süllyedő hajón. A házaspárt mentették ki utolsóként
Fotó: Moss Hills

Az öt mentőhelikopter órákon át ingázott az Oceanos és a part között. A kapitány az elsők között hagyta el a fedélzetet, mondván, a partról jobban tudja irányítani a mentést. 

Moss és Tracy voltak az utolsók, akiket már reggel felvett az egyik helikopter. 

Fentről láttam, hogy sokkal rosszabb volt a helyzet, mint ahogy a fedélzeten érzékeltük. A hajó orra már teljesen víz alatt volt. Ekkor tört rám a sírás, és hirtelen olyan fáradtságot éreztem, hogy ülni sem tudtam, csak elzuhantam, mint egy zsák. 

45 perc múlva az Oceanos elsüllyedt. 

A gyáva kapitány megúszta

A baleseti vizsgálat megállapította, hogy a félbehagyott karbantartás miatt süllyedt el a hajó. Előzőleg a kikötőben a munkások nem helyeztek vissza több fontos szelepet egyes csövekbe, és nem zártak le egy szennyvízvezetéket, amelyen keresztül a nagy hullámzásban betört a víz a gépházba. 

Jannisz Avranasz kapitány azt állította, hogy ő szervezte a mentést, és hogy később az egyik helikopteren visszatért a hajóhoz, de a pilóta nem engedte le a fedélzetre. 

A kapitányt és négy másik tisztet a görög bíróság bűnösnek mondott ki a süllyedéskor történt viselkedésük miatt, de büntetést nem kaptak. Sőt, Avranasz nem tiltották el a hajózástól, és a hajótársaság sem bocsátotta el. A tárgyalás után nem sokkal megkapta egy komp kapitányi posztját, és egészen a nyugdíjazásáig hajózott a görög szigetek között. 

A kapitány azt hazudta a sajtónak, hogy visszatért a hajóra
Fotó: Oceanos Sinking Blogspot

Moss Hills gitárost kitüntették. Később szórakoztatási igazgató lett luxushajókon. Ma is bármikor szívesen beszél arról a borzalmas éjszakáról.

Azt üzeni nekem ez a tapasztalat, hogy ha azt túléltem, mindent kibírok! 

Az alábbi videóban a süllyedés történetét láthatják:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!