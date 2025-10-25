Ott hagyták a matrózok az utasokat a süllyedő hajón

A vihar
Amikor az Oceanos kifutott a tengerre East Londonból, már olyan rossz volt az idő, hogy az indulási party-t a fedélzet helyett a zárt részeken kellett tartani. Amikor pedig megkezdődött a vacsora, a pincérek alig tudták kivinni az ételt az asztalokhoz elesés nélkül a 10 méteres hullámok miatt.
A színpadon a zenekar játszott, de ők is majdnem lecsúsztak a színpadról. A basszusgitáros, Tracy Hills azt mondta a férjének, Moss-nak, a gitárosnak:
Rossz előérzetem van. Lemegyek a kabinba és összeszedek pár holmit, vészhelyzet esetére.
Alig ment ki a teremből, hangos durranást lehetett hallani, és koromsötét lett.
A hatalmas hajó gépei megálltak. Az Oceanos már csak sodródott a vizen, és ami a legrosszabb, nem az orra mutatott a hatalmas hullámok felé, hanem az oldala.
Az utasok egyre nyugtalanabbak lettek, mert a tisztek és a matrózok nem tájékoztatták őket arról, mi történt és mi várható. Ahogy múltak a percek, Moss észrevette, hogy a hajó egyre kevésbé lendül vissza az eredeti helyzetébe, és észrevehetően dőlni kezd a jobb oldala felé.
Ennek fele sem tréfa! Megyek, és kiderítem, mi a helyzet.
A gitáros és a szórakoztatócsapat egy másik tagja, a bűvész leereszkedett a hajó mélyébe. Döbbenten tapasztalták, hogy víz van a legalsó folyosókon.
A hajó süllyed!
Jannisz Avranasz ekkor már tudta, hogy az Oceanos menthetetlen. Egy gépész jelentette, hogy víz tört be a gépterembe.
A személyzet tagjait össze-vissza rohangáltak, a tisztek mentőmellényben és bőrönddel a kezükben szaladgáltak. Mire a két férfi visszamászott az étterembe, kiderült, hogy az első mentőcsónakokkal már távozott a legénység sok tagja. A mentőcsónakjaik félig sem voltak tele. A kapitány is velük ment volna, de valaki visszarángatta a fedélzetre. A kapitány a következő órákat apátiában, cigarettázva töltötte, és nem segített az utasoknak.
Mivel segítség nem érkezett, és a személyzet is tanácstalan volt, éjfél után Moss Hills gitáros kinevezte magát kapitánynak és megszervezte a mentést.
A legénység ott maradt tagjai segítségével beültették az utasokat a mentőcsónakba, és leengedték őket az egyre inkább dülöngélő hajóról az óceánba. Senki nem tudta azonban, hogyan kell beindítani a mentőcsónakok motorjait, ezért azok a hatalmas hullámzásban egyszerűen elsodródtak a süllyedő Oceanostól.
Ahogy múltak az órák, a jobb oldalon elfogytak a mentőcsónakok. Az egyre inkább jobbra dőlő hajó bal oldaláról pedig egyre veszélyesebb lett a csónakok leengedése, ezért ezt az oldalt kénytelenek voltak feladni. Az a 200 ember, akinek nem jutott hely a csónakokban, a halálra ítélt hajón rekedt.
Moss a feleségével együtt felment a parancsnoki hídra, hátra sikerül rádiózniuk a Parti Őrségnek.
A szürreális beszélgetés
A hídon egy narancssárgán villogó készüléket látott, amelyen egy olyan kézibeszélő volt, mint amit a filmeken a rendőrautókban használnak. Megragadta, megnyomta rajta az egyetlen gombot, és beleszólt.
Mayday, mayday, mayday!
Nemsokára egy mély hang válaszolt.
- Vettem, milyen jellegű a vészhelyzet?
- Az Oceanos nevű utasszállítón vagyunk, Durbanbe tartottunk egy kiránduláson, de valami baj történt, és a hajó süllyed.
- Vettem. Mennyi idejük van az elsüllyedésig?
- Nem tudom. A jobb oldali fedélzeti korlátok már víz alá kerültek. És még 200 utas a fedélzeten van!
- Mi a pozíciója?
- Kb. félúton lehetünk East London és Durban között.
- Nem így értettem. Mondja a koordinátáit!
- Fogalmam sincs róla.
- Nem tud navigálni? Mi a rangja?
- Nem tengerész vagyok, hanem a zenekar egy tagja. Én vagyok gitáros.
- Nincs ott tengerész maga mellett?
- Nincs itt senki, csak a feleségem. Ő a basszusgitáros.
A szavait hosszú csend fogadta, majd a Parti Őrség ügyeletese megígérte, hogy azonnal megindítja a mentőakciót.
A mentés
Az első helikopterek három óra múlva értek a hajóhoz. Két mentőbúvárt eresztettek le az imbolygó fedélzetre, hogy becsatolják abba a mentőhámba az utasokat, amelynek segítségével majd felcsörlőzik őket a helikopterekre.
Moss kétperces gyorstalpalót kapott tőlük, mert neki is részt kellett venni a mentésben.
Ne felejtsd el, a hámnak szorosnak kell lennie a hónaljuk alatt, különben kicsúsznak, visszaesnek a fedélzetre és meghalnak. Világos? Kettesével kötjük be őket, különben kifutunk az időből és elsüllyedünk a hajóval együtt. Gyerünk!
Órákon át mentették az utasokat
A fedélzet két, viszonylag szabad pontját jelölték ki mentőpozíciónak, elöl és hátul. Az egyik búvár egyedül dolgozott, a másik Moss-szal együtt. Közben több utas a viharos óceánba ugrott, mert attól tartott, hogy a hajó átfordul. Szerencséjük volt, elérték az utánuk dobott mentőtutajt és be tudtak mászni. Őket később egy teherhajó kimentette őket a tengerből.
Az öt mentőhelikopter órákon át ingázott az Oceanos és a part között. A kapitány az elsők között hagyta el a fedélzetet, mondván, a partról jobban tudja irányítani a mentést.
Moss és Tracy voltak az utolsók, akiket már reggel felvett az egyik helikopter.
Fentről láttam, hogy sokkal rosszabb volt a helyzet, mint ahogy a fedélzeten érzékeltük. A hajó orra már teljesen víz alatt volt. Ekkor tört rám a sírás, és hirtelen olyan fáradtságot éreztem, hogy ülni sem tudtam, csak elzuhantam, mint egy zsák.
45 perc múlva az Oceanos elsüllyedt.
A gyáva kapitány megúszta
A baleseti vizsgálat megállapította, hogy a félbehagyott karbantartás miatt süllyedt el a hajó. Előzőleg a kikötőben a munkások nem helyeztek vissza több fontos szelepet egyes csövekbe, és nem zártak le egy szennyvízvezetéket, amelyen keresztül a nagy hullámzásban betört a víz a gépházba.
Jannisz Avranasz kapitány azt állította, hogy ő szervezte a mentést, és hogy később az egyik helikopteren visszatért a hajóhoz, de a pilóta nem engedte le a fedélzetre.
A kapitányt és négy másik tisztet a görög bíróság bűnösnek mondott ki a süllyedéskor történt viselkedésük miatt, de büntetést nem kaptak. Sőt, Avranasz nem tiltották el a hajózástól, és a hajótársaság sem bocsátotta el. A tárgyalás után nem sokkal megkapta egy komp kapitányi posztját, és egészen a nyugdíjazásáig hajózott a görög szigetek között.
Moss Hills gitárost kitüntették. Később szórakoztatási igazgató lett luxushajókon. Ma is bármikor szívesen beszél arról a borzalmas éjszakáról.
Azt üzeni nekem ez a tapasztalat, hogy ha azt túléltem, mindent kibírok!
Az alábbi videóban a süllyedés történetét láthatják: