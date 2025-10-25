Ott hagyták a matrózok az utasokat a süllyedő hajón

A vihar

Az Oceanos rossz állapotban volt, amikor kifutott East Londonból, ráadásul az út előtt nem fejezték be a javításokat rajta. Végül épp a félbehagyott karbantartás miatt süllyedt el

Fotó: Wikipedia

Amikor az Oceanos kifutott a tengerre East Londonból, már olyan rossz volt az idő, hogy az indulási party-t a fedélzet helyett a zárt részeken kellett tartani. Amikor pedig megkezdődött a vacsora, a pincérek alig tudták kivinni az ételt az asztalokhoz elesés nélkül a 10 méteres hullámok miatt.

A színpadon a zenekar játszott, de ők is majdnem lecsúsztak a színpadról. A basszusgitáros, Tracy Hills azt mondta a férjének, Moss-nak, a gitárosnak:

Rossz előérzetem van. Lemegyek a kabinba és összeszedek pár holmit, vészhelyzet esetére.

Alig ment ki a teremből, hangos durranást lehetett hallani, és koromsötét lett.

Tracy Hills, a basszusgitáros, és férje, Moss Hills, a fedélzeti zenekar tagjai

Fotó: BBC

A hatalmas hajó gépei megálltak. Az Oceanos már csak sodródott a vizen, és ami a legrosszabb, nem az orra mutatott a hatalmas hullámok felé, hanem az oldala.

Az utasok egyre nyugtalanabbak lettek, mert a tisztek és a matrózok nem tájékoztatták őket arról, mi történt és mi várható. Ahogy múltak a percek, Moss észrevette, hogy a hajó egyre kevésbé lendül vissza az eredeti helyzetébe, és észrevehetően dőlni kezd a jobb oldala felé.

Ennek fele sem tréfa! Megyek, és kiderítem, mi a helyzet.

A gitáros és a szórakoztatócsapat egy másik tagja, a bűvész leereszkedett a hajó mélyébe. Döbbenten tapasztalták, hogy víz van a legalsó folyosókon.

A hajó süllyed!

Jannisz Avranasz ekkor már tudta, hogy az Oceanos menthetetlen. Egy gépész jelentette, hogy víz tört be a gépterembe.

A személyzet tagjait össze-vissza rohangáltak, a tisztek mentőmellényben és bőrönddel a kezükben szaladgáltak. Mire a két férfi visszamászott az étterembe, kiderült, hogy az első mentőcsónakokkal már távozott a legénység sok tagja. A mentőcsónakjaik félig sem voltak tele. A kapitány is velük ment volna, de valaki visszarángatta a fedélzetre. A kapitány a következő órákat apátiában, cigarettázva töltötte, és nem segített az utasoknak.

Mivel segítség nem érkezett, és a személyzet is tanácstalan volt, éjfél után Moss Hills gitáros kinevezte magát kapitánynak és megszervezte a mentést.

A legénység ott maradt tagjai segítségével beültették az utasokat a mentőcsónakba, és leengedték őket az egyre inkább dülöngélő hajóról az óceánba. Senki nem tudta azonban, hogyan kell beindítani a mentőcsónakok motorjait, ezért azok a hatalmas hullámzásban egyszerűen elsodródtak a süllyedő Oceanostól.