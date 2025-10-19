Van értelme oxigénnel dúsított vizet inni? Tényleg egészséges?

Az oxigén a levegőből a vízbe oldódik, bár nem nagy mértékben, mivel oldhatósága csak körülbelül 25 ml/liter. 20 Celsius-fokon egy liter víz 31 milliliter oxigént old fel. Összehasonlításképp, a szén-dioxid oldhatósága 879 milliliter, a klórgázé 2.3 liter. Egy liter víz normál légköri nyomáson 8 milligramm (0.008 gramm) oxigént képes elnyelni, mely kevesebb, mint a víz 0.001 tömegszázaléka. Ez elegendő a halak számára, kopoltyújukkal kivonják és vígan lubickolnak. Van olyan oxigénes vizet gyártó cég mely aki azt állítja, hogy az ő vizének oxigéntartalma akár 90 milliliter literenként. Van aki azt állítja, hogy az ő termékében 40% az oxigéntartalom. A víz, mint vegyület oxigéntartalma ennél sokkal több, amihez csak vízbontás útján lehet hozzájutni. Nyomás alatt lehet több oxigént juttatni a vízbe, és ez az, amit az oxigénnel dúsított víz árusítók tesznek. Ilyenkor azonban az oxigén csak fizikailag oldódik és nagy része elillan a levegőbe, amikor kinyitjuk a vizes palackot, mert akkor a nyomás megszűnik. Ha marad is benne valamennyi, nincs jelentősége, mivel nem tudunk a belünkön keresztül lélegezni.

Az oxigénnel dúsított víz átverés. Ne dőljünk be az áltudományos magyarázatoknak! Fotó: Vajda János/Észak-Magyarország

A vízben lévő jelentéktelen mennyiségű oxigénből csak kis mennyiség fog keresztülhaladni a bélcsatornán és innen bejutni a véráramba, ami már egyébként oxigénnel telített. Egyetlen lélegzet több oxigént tartalmaz, mint egy liter oxigénnel dúsított víz. Egy lélegzet nyugalmi helyzetben körülbelül 500 milliliter, aminek 21%-a oxigén, megközelítőleg 105 milliliter. A maximum oxigénkoncentráció a mesterségesen dúsított vízben nem több, mint 90 ml/l.

Ahhoz, hogy magunkhoz vegyünk annyi oxigént, mint egy lélegzetvétel során, valamivel több, mint 1 liter oxigénes vizet kell meginnunk. Ráadásul egy slukkra, mivel normál körülmények között a gázok gyorsan elillannak.

Egyetlen lélegzet több oxigént tartalmaz, mint egy liter oxigénnel dúsított víz. Fotó: PawelKacperek / Shutterstock

Nem tudunk a gyomrunkon át lélegezni, hiába az oxigénnel dúsított víz

Bár a test minden sejtje elnyeli az oxigént, de az oxigén a tüdőn át lép be a testbe a belélegzett levegőn keresztül, ahol kapcsolatba lép az léghólyagocskákkal, melyek vékony véredényhálózattal vannak bélelve. Ezek a véredények elnyelik az oxigént a levegőből és szén-dioxidot szabadítanak fel. Aztán az oxigén a vörösvérsejtekben lévő hemoglobinban lévő vashoz kötődik és keresztülhalad a testen. Az emberek nem rendelkeznek más légzési módszerrel, eltérően a növényektől, vagy az űrbelűektől (például a medúza). Nem tudunk a beleinken át lélegezni. Egy liter víz normál légköri nyomáson 8 milligramm (0.008 gramm) oxigént képes elnyelni, mely kevesebb, mint a víz 0.001 tömegszázaléka. Ez elegendő a halak számára, kopoltyújukkal kivonják és vígan lubickolnak. Ezen gázok teljes térfogata 150-500 ml. Az emésztőrendszer különböző részeiben eltérő az oxigén tartalom: a gyomorban 15-16%, ami valószínűleg még több, mint egy üveg oxigénes víz. Az emésztő rendszeren továbbhaladva ennek mennyisége csökken.