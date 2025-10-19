Van értelme oxigénnel dúsított vizet inni? Tényleg egészséges?

Az oxigén a levegőből a vízbe oldódik, bár nem nagy mértékben, mivel oldhatósága csak körülbelül 25 ml/liter. 20 Celsius-fokon egy liter víz 31 milliliter oxigént old fel. Összehasonlításképp, a szén-dioxid oldhatósága 879 milliliter, a klórgázé 2.3 liter. Egy liter víz normál légköri nyomáson 8 milligramm (0.008 gramm) oxigént képes elnyelni, mely kevesebb, mint a víz 0.001 tömegszázaléka. Ez elegendő a halak számára, kopoltyújukkal kivonják és vígan lubickolnak. Van olyan oxigénes vizet gyártó cég mely aki azt állítja, hogy az ő vizének oxigéntartalma akár 90 milliliter literenként. Van aki azt állítja, hogy az ő termékében 40% az oxigéntartalom. A víz, mint vegyület oxigéntartalma ennél sokkal több, amihez csak vízbontás útján lehet hozzájutni. Nyomás alatt lehet több oxigént juttatni a vízbe, és ez az, amit az oxigénnel dúsított víz árusítók tesznek. Ilyenkor azonban az oxigén csak fizikailag oldódik és nagy része elillan a levegőbe, amikor kinyitjuk a vizes palackot, mert akkor a nyomás megszűnik. Ha marad is benne valamennyi, nincs jelentősége, mivel nem tudunk a belünkön keresztül lélegezni.
A vízben lévő jelentéktelen mennyiségű oxigénből csak kis mennyiség fog keresztülhaladni a bélcsatornán és innen bejutni a véráramba, ami már egyébként oxigénnel telített. Egyetlen lélegzet több oxigént tartalmaz, mint egy liter oxigénnel dúsított víz. Egy lélegzet nyugalmi helyzetben körülbelül 500 milliliter, aminek 21%-a oxigén, megközelítőleg 105 milliliter. A maximum oxigénkoncentráció a mesterségesen dúsított vízben nem több, mint 90 ml/l.
Ahhoz, hogy magunkhoz vegyünk annyi oxigént, mint egy lélegzetvétel során, valamivel több, mint 1 liter oxigénes vizet kell meginnunk. Ráadásul egy slukkra, mivel normál körülmények között a gázok gyorsan elillannak.
Nem tudunk a gyomrunkon át lélegezni, hiába az oxigénnel dúsított víz
Bár a test minden sejtje elnyeli az oxigént, de az oxigén a tüdőn át lép be a testbe a belélegzett levegőn keresztül, ahol kapcsolatba lép az léghólyagocskákkal, melyek vékony véredényhálózattal vannak bélelve. Ezek a véredények elnyelik az oxigént a levegőből és szén-dioxidot szabadítanak fel. Aztán az oxigén a vörösvérsejtekben lévő hemoglobinban lévő vashoz kötődik és keresztülhalad a testen. Az emberek nem rendelkeznek más légzési módszerrel, eltérően a növényektől, vagy az űrbelűektől (például a medúza). Nem tudunk a beleinken át lélegezni. Egy liter víz normál légköri nyomáson 8 milligramm (0.008 gramm) oxigént képes elnyelni, mely kevesebb, mint a víz 0.001 tömegszázaléka. Ez elegendő a halak számára, kopoltyújukkal kivonják és vígan lubickolnak. Ezen gázok teljes térfogata 150-500 ml. Az emésztőrendszer különböző részeiben eltérő az oxigén tartalom: a gyomorban 15-16%, ami valószínűleg még több, mint egy üveg oxigénes víz. Az emésztő rendszeren továbbhaladva ennek mennyisége csökken.
Különböző oxigénnel dúsított vizekből vett mintákból kimutatták, hogy az oxigéntartalom átlagosan körülbelül 10 ml oxigén/100 ml víz. Még ha a vízben lévő oxigén fel is szívódna, az kevesebb lenne, mintha veszünk egy plusz lélegzetet.
Volt olyan vízmárka, melynek oxigéntartalma szignifikánsan magasabb volt, mint a csapvízé, de amint kinyitották a palackot, elillant. Olyan minta is volt, aminek oxigéntartalma megegyezett a csapvízével.
Az oxigénes víz nincs hatással a teljesítményre
Számos tanulmány világosan kimutatja, hogy az oxigénnel dúsított vízivásnak nincsen hatása a teljesítményre. Az tesztalanyok standard maximális keringésjavító tornát végeztek és vagy szokásos vizet, vagy oxigénnel dúsított vizet ittak és nem volt jelentős különbség az eredményekben. Ráadásul a résztvevők nem tudták megmondani, milyen vizet fogyasztottak.
Elképesztő ostobaságokat állítanak az oxigénes vizet gyártók
Olyan abszurd dolgokat állítanak a gyártók, hogy a légkör oxigéntartalma a szennyezés miatt csökken, ezért kiegészítésként szuperoxigenizált vizet kell magunkhoz venni. Azt is állítják, hogy az oxigént mikrokapszulába zárt víznyalábokban stabilizálják. És, hogy szabadalmaztatott módszerük az, hogy a vízmolekulák percenként sokszor tágulnak és összehúzódnak, ami lehetővé teszi, a több oxigénfelvételt donor elektronok felvétele közben. Egyatomos oxigént használnak más hasznos oxigénformák, az O2, O4, O5, O6, és O7 mellett, aminek átmérője kisebb, mint a szokásos kétatomos oxigén átmérőjének a fele.
Oldott oxigén a természetes vizekben
Sehol a világon nem szabályozzák ivóvíz esetén az oldott oxigén paramétert, mivel egyrészt nincs hatással a vízminőségre, másrészt nem szállít szignifikáns információt. Ez a paraméter fontos a természetes vizeknél, de ivóvíz esetén nem informatív. Természetes vizek esetén a víz oldott oxigéntartalmának meghatározó szerepe van, indikátora a víztestben lévő flóra és a fauna életképességének. A víz három módon nyel el oxigént: a légkörrel való érintkezés során, a csapadékból, ami mindig több gázt tartalmaz, valamint a víztestben lévő algák fotoszintézisén keresztül. Az oxigénszint növekszik a szerves anyag lebomlásakor és az algák túlburjánzása, vagyis az eutrofizáció során.
Kútvízben, mélységtől függetlenül, az oxigén gyakorlatilag hiányzik, ami azt jelenti, hogy nincsenek benne aerob mikroorganizmusok. Az oldott vas azonban jelen van, amely a levegőnek való kitettség során gyorsan oldhatatlan vassá oxidálódik.
Az ivóvíz nem tartalmazhat élő baktériumot, vagy bármely élő organizmust. Ezért nincs jelentősége az ivóvíz oxigéntartalmát meghatározni.
Egy liter szokásos csapvízben 2.5-3.5 ml oxigén van, a tiszta folyókban elérheti a 20 millilitert, és a szennyezett szennyvíz által érintett víztestek teljesen híján lehetnek az oxigénnek.
Mi befolyásolja az oxigén oldhatóságát?
A két fő faktor a hőmérséklet és a nyomás. Minél magasabb a hőmérséklet, annál alacsonyabb az oxigén oldhatósága és fordítva. Ezért a forralt víz szinte teljesen oldott gáz mentes. Minél nagyobb a nyomás, annál több gáz oldódik a vízbe. A szén-dioxidot nagy nyomás alatt injektálják a műanyag palackba, aztán hermetikusan lezárják egy kupakkal. Ezért van az a sziszegő hang, amikor kinyitjuk a palackot, ilyenkor a csapdába esett, fel nem oldott gáz felszabadul. Ha egy palack szénsavas vizet a napon hagyunk, kitágul, s miután lehűlt összezsugorodik. Ez azért történik, mert melegben a szén-dioxid (vagy bármely gáz) oldhatósága csökken, ezért eltávozik a vízből és túlnyomást hoz létre az üveg szabad terében, hűlés közben pedig visszaoldódik.