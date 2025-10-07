Megnézték, mit rejt a palackozott víz – a válasz rémisztőbb, mint hittük

A Journal of Hazardous Materials folyóiratban megjelent friss tanulmány kiderítette: egy átlagos ember évente 39 000–52 000 mikroműanyag-részecskét nyel le, viszont akik rendszeresen palackozott vizet fogyasztanak, akár 90 000 darabbal többet is bevihetnek a szervezetükbe, mint a csapvizet ivók. A mikroszkopikus részecskék a palackok anyagából válnak ki, amikor azok a gyártás, a tárolás és a szállítás során napfénynek vagy hőingadozásnak vannak kitéve. A palackozott víz így nagy mennyiségű műanyaggal terhelheti a szervezetet.

Jelentős mennyiségű műanyagot juttathat a szervezetbe a palackozott víz

Fotó: ARNO IMAGES / Connect Images

Láthatatlan veszély a palackozott vízben: műanyagdarabok tömegei kerülnek a testünkbe

A mikroműanyagok szabad szemmel nem láthatók – méretük egy mikrontól néhány milliméterig terjed, a még kisebb nanoműanyagok pedig egy mikronnál is apróbbak.

Ezek a részecskék képesek áthatolni a biológiai gátakon, bekerülhetnek a véráramba, majd elérhetik a létfontosságú szerveket is.

A kutatások szerint a szervezetbe jutó mikroműanyagok

krónikus gyulladást,

oxidatív stresszt,

hormonális zavarokat,

idegrendszeri problémákat,

sőt akár daganatos betegségeket is kiválthatnak.

Bár a pontos egészségügyi hatásokat még nem ismerjük, az már biztos, hogy ezek az apró részecskék tartósan megmaradnak a szervezetben, és lassan, alattomosan fejtik ki hatásukat.

A tengerparton döbbent rá a palackozott víz veszélyére

A kutatás vezetője, Sarah Sajedi Thaiföldön, a Phi Phi-szigetek strandján döbbent rá, milyen súlyos a műanyagszennyezés problémája. A tengerpartot ellepték az eldobott palackok, és ez indította arra, hogy a Concordia Egyetemen a műanyag palackok egészségügyi kockázatait vizsgálja. Sajedi több mint 140 tudományos cikket elemzett, és arra jutott, hogy a palackozott víz a mikroműanyag-bevitel egyik fő forrása.

Mint mondja, a gond nem az akut mérgezés, hanem a krónikus, lassú felhalmozódás: a szervezet hosszú idő alatt szennyeződik el, miközben a hatások észrevétlenül, alattomosan jelentkeznek.

A palackozott víz nem a mindennapi használatra való

A tudós szerint a legfontosabb lépés a tudatosság növelése. Bár a világ több országában betiltották már az egyszer használatos szatyrokat és szívószálakat, az egyszer használatos műanyag palackok kérdése még mindig háttérbe szorul.

Sajedi szerint a palackozott víz csak vészhelyzetben, utazáskor vagy áramszünet idején indokolt. A mindennapokban a csapvíz fogyasztása sokkal biztonságosabb és környezetkímélőbb alternatíva.

„Az embereknek meg kell érteniük, hogy a probléma nem azonnal jelentkezik, a mikroműanyagok lassan, alattomosan mérgezik meg a testünket” – fogalmazott a kutató.