Ez a nő szuper képességgel él: így ismeri fel a gyógyíthatatlan betegséget

Joy Milne valami változást vett észre férjén. Megváltozott a szaga. Valami finom, pézsmaillatot árasztott. Hat évvel később férjénél Parkinson-kórt diagnosztizáltak. Joy akkor kapcsolta össze ezt a szagot és a Parkinsont, amikor csatlakozott a Parkinson’s UK nevű jótékonysági szervezethez, ahol szintén ezt a szagot érezte az embereken. A szervezet a betegek segítésével, kezelésével és a betegség kutatásával foglalkozik.
Még a tünetek megjelenése előtt felismeri a Parkinson-kórt
Egy beszélgetés során elmondta a tudósoknak, hogy ő kiszagolja a betegséget, mire azok nagyon izgatottak lettek és kutatni kezdték a dolgot. Az angliai Edinburghi Egyetem kutatói tesztnek vetették alá a hölgyet. Toboroztak 12 önkéntest, 6 parkinsonost és 6 nem parkinsonost, akiknek egy napig viselniük kellett egy pólót, melyet aztán bezacskóztak és kóddal látták el. Joy 12 mintából 11-et eltalált, az egyiknél azonban, aki a kontroll csoport tagja volt, azt állította, hogy Parkinson-kórja van, holott ő egészséges volt. 8 hónap múlva az illető tájékoztatta Tilo Kunath doktort, az Edinburghy Egyetem és a Parkinson UK egyik munkatársát, aki vizsgálta a jelenséget, hogy Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála. Vagyis Joy még a tünetek megjelenése előtt felismerte a betegséget. Ahogyan férjénél is észlelte a változást, mielőtt annál megjelentek volna a motoros szimptómák.
Először azt hitték, hogy az izzadságban van ez a szag, de Joy nem a hónaljnál, hanem a hát közepe táján érezte ezt a bizonyos szagot. A gerinc mentén faggyú mirigyek vannak, talán a faggyúban találhatók ezek a molekulák.
A tudósok úgy hiszik, hogy a betegek bőrében történő változások egy bizonyos szagot termelnek, ami a Parkinson-kórhoz kapcsolódik.
A dolog nagy benyomást tett az orvosokra és tovább vizsgálták a dolgot.
A tudósok abban reménykednek, hogy találnak egy olyan molekuláris sajátosságot, ami a szagért felelős és akkor kifejlesztenek egy egyszerű tesztet: letörlik egy ronggyal a személy homlokát és megvan a diagnózis.
Ezt a betegséget rendkívül nehéz diagnosztizálni. Ma még azzal a módszerrel dolgoznak, amivel 1817-ben Dr. James Parkinson is tette: megfigyelik az embereket és a tüneteiket.
A szagot kémiai molekulák hozzák létre, ezért a tudósok azt vizsgálják, hogy pontosan mik azok a molekulák, amik a Parkinson-kór szagát okozzák. Tömegspektrometriával azonosítottak 10 olyan molekulát, melyek unikálisan a Parkinsor-kórban szenvedőkre jellemzőek. Ez alapján elkészíthetik az első Parkinson-tesztet. Azt remélik, hogy ha egyre többet megtudnak ezekről az Parkinson-kórra jellemző egyedi molekulákról, létrehozhatnak egy diagnosztikai tesztet és tömegspektrometriával képesek lesznek megállapítani, hogy a páciensnek van-e Parkinson-kórja? Vagy kutyák segítségével, akik a rákbetegséget is képesek kiszimatolni.
A Parkinson-kór (Morbus Parkinson) okát még nem tudni pontosan, a kutatók úgy gondolják, hogy genetikai és környezeti faktorok kombinációja, mely a dopamin termelő neuronok pusztulását okozza.
A mozgást az középagyban lévő idegsejtek (neuronok) irányítják. Az idegsejtek átadják egymásnak az üzentet, majd elküldik az izmokhoz. Az idegsejtek az üzenetet az ingerületátvivő anyaggal (neurotranszmitterrel), a dopaminnal adják át. A dopamin lehetővé teszi, hogy az üzentek eljussanak az agy mozgást koordináló részeihez. A Parkinson-kóros betegeknél az üzenet nem jut el egyből az izmokhoz, ami mozgási nehézségeket okoz, mert az agyban lévő dopamintermelő sejtek elpusztulnak. A dopamintermelő sejtek vesztesége miatt az agynak ez a része nem képes normálisan működni, emiatt megjelennek a Parkinson-kór tünetei.
A kutatók szerint a dopamintermelő sejtek halálát okozhatják toxinok, vírusok, baktériumok, nehézfémek. Különösen foglalkoznak a gyomirtó- és rovarirtószerek és a Parkinson-kór közti kapcsolattal. Okozhatja továbbá idegrendszeri fertőzés, degeneratív betegségek, gyógyszerek, kábítószerek. Nagyon ritka, hogy valaki átörökítse a betegséget a gyerekeinek. Becslés szerint nagyon kis számú ember esetén van fokozott veszélye annak, hogy a Parkinson-kór genetikai eredetű. Néhány esetben a betegek családjának van lehetősége egy olyan teszt elvégzéséhez, amiből megtudni, vajon hordoz-e olyan géneket, amik növelik a betegség kialakulásának a kockázatát.
A betegség tünete a remegés (tremor), izommerevség (rigor) és emiatt fájdalmas izomgörcsök jelentkeznek és a beteg mozgása lelassul (hypokinesia). Nehezen megy nem csak járás, hanem a beszéd és az alvás is.
Jelenleg a Parkinson-kór világszerte a második leggyakoribb degeneratív idegrendszeri betegség. Magyarországon becslések szerint 16-20.000 beteg él.
A betegséget James Parkinson (1755-1824) londoni orvos és természettudósról nevezték el. Ő tett először említést a kórról és írta le a kór klinikai tünetegyüttesét 1817-ben, mint „reszkető bénulás”(paralysis agitans). Neki köszönhető, hogy az orvosok felfigyeltek a betegségre. A Nemzetközi Parkinson Napot április 11-én Parkinson születésnapján tartják.