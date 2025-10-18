Ez a nő szuper képességgel él: így ismeri fel a gyógyíthatatlan betegséget

Joy Milne valami változást vett észre férjén. Megváltozott a szaga. Valami finom, pézsmaillatot árasztott. Hat évvel később férjénél Parkinson-kórt diagnosztizáltak. Joy akkor kapcsolta össze ezt a szagot és a Parkinsont, amikor csatlakozott a Parkinson’s UK nevű jótékonysági szervezethez, ahol szintén ezt a szagot érezte az embereken. A szervezet a betegek segítésével, kezelésével és a betegség kutatásával foglalkozik.

Joy Milne és férje. Joy kiszagolja a Parkinson-kórt, még mielőtt megjelennének a tünetek. Fotó: BBC News

Még a tünetek megjelenése előtt felismeri a Parkinson-kórt

Egy beszélgetés során elmondta a tudósoknak, hogy ő kiszagolja a betegséget, mire azok nagyon izgatottak lettek és kutatni kezdték a dolgot. Az angliai Edinburghi Egyetem kutatói tesztnek vetették alá a hölgyet. Toboroztak 12 önkéntest, 6 parkinsonost és 6 nem parkinsonost, akiknek egy napig viselniük kellett egy pólót, melyet aztán bezacskóztak és kóddal látták el. Joy 12 mintából 11-et eltalált, az egyiknél azonban, aki a kontroll csoport tagja volt, azt állította, hogy Parkinson-kórja van, holott ő egészséges volt. 8 hónap múlva az illető tájékoztatta Tilo Kunath doktort, az Edinburghy Egyetem és a Parkinson UK egyik munkatársát, aki vizsgálta a jelenséget, hogy Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála. Vagyis Joy még a tünetek megjelenése előtt felismerte a betegséget. Ahogyan férjénél is észlelte a változást, mielőtt annál megjelentek volna a motoros szimptómák.

Először azt hitték, hogy az izzadságban van ez a szag, de Joy nem a hónaljnál, hanem a hát közepe táján érezte ezt a bizonyos szagot. A gerinc mentén faggyú mirigyek vannak, talán a faggyúban találhatók ezek a molekulák.

A tudósok úgy hiszik, hogy a betegek bőrében történő változások egy bizonyos szagot termelnek, ami a Parkinson-kórhoz kapcsolódik.

A dolog nagy benyomást tett az orvosokra és tovább vizsgálták a dolgot.

A tudósok abban reménykednek, hogy találnak egy olyan molekuláris sajátosságot, ami a szagért felelős és akkor kifejlesztenek egy egyszerű tesztet: letörlik egy ronggyal a személy homlokát és megvan a diagnózis.

Ezt a betegséget rendkívül nehéz diagnosztizálni. Ma még azzal a módszerrel dolgoznak, amivel 1817-ben Dr. James Parkinson is tette: megfigyelik az embereket és a tüneteiket.