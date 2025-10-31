Vége a parlagfűszezonnak és még mindig tüsszög? Penészgomba is okozhatja

A penészgomba beltéren és kültéren is okozhat tüneteket
Az őszi esőzések, a párás idő következtében az allergén gombák koncentrációja megemelkedik a levegőben, emiatt a szabadban is fokozódnak az allergiás tünetek. Attól függően ugyanis, hogy ki, melyik penészgomba fajra allergiás, nemcsak a lakásban, hanem a szabadban is lehetnek tünetei.
- Kültéren a Cladasporium és az Alternaria fajokhoz tartozó gombák spórái okoznak panaszokat. Ezek rothadó vegetáción élnek, ezért elsősorban az avarban találhatóak nagyobb mennyiségben. Penészgomba allergiásoknak ezért arra is érdemes figyelniük, hogy ne a mulcsot válasszák a kertjükben talajtakarónak, mivel a nedves környezetben a gombák könnyen megjelenhetnek – ismerteti Viszoki doktornő. - Sajnos beltéren is jelen lehetnek a tünetek, ha a penészgombák elszaporodtak a lakás különböző pontjain. Ebben az esetben nem az elhanyagolt, nem takarított lakásokra kell gondolni, ugyanis a penészgombák letelepedésének legfontosabb feltétele a nedvesség. Nagyon „kedvelik” a konyhai és a fürdőszobai környezetet, a mosdó, mosogató, kád és zuhany környékét, és ugyancsak gyakran megtalálhatóak a cserepes növények virágföldjében, sőt akár az ágymatracban is előfordulhatnak. Ez utóbbi különösen kellemetlen, hiszen így egész éjszaka, alvás közben belélegezzük. Érdekes módon, manapság a túl jó szigetelés is probléma lehet, mert a tökéletesen záródó nyílászárók miatt nem biztosított a lakás folyamatos szellőzése. Ráadásul, amikor a lakásban tartózkodunk, folyamatosan párát termelünk a légzésünkkel, a főzéssel, mosással, teregetéssel, fürdéssel.
Milyen tünetek esetén merül fel a penész allergia?
Szabad szemmel azt láthatjuk, hogy sötét folt jelenik meg valahol, ám azt nem tudjuk, hogy a lakásban előforduló 10-15 penészgomba nemzetség melyik fajával állunk szemben. Az azonosítás azért fontos, mert míg egyesek valóban csak esztétikai gondot jelentenek, addig mások jelenléte komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet. Érdemes erre is gyanakodni, ha elhúzódó szénanátha jellegű tüneteket tapasztalunk:
- szemviszketés,
- tüsszögés,
- orrfolyás, orrdugulás,
- viszkető érzés a torokban,
- köhögés, nehézlégzés,
- előfordulhat, hogy nincs más tünet, csak a tartós orrdugulás és hátsó garatfali váladékcsorgás.
Mit tegyünk a penész ellen, mit tegyünk az allergia ellen?
Ha a belső levegő páratartalma tartósan 70% felett mozog, akkor számítani lehet a penész megjelenésére, ami a lakás hűvösebb pontjain fog lecsapódni. Ha valahol megjelent a sötét folt, akkor penész eltávolító készítménnyel szabaduljunk meg tőle. A kiújulás ellen a legfontosabb a belső páratartalom csökkentése. Ennek érdekében fontos a lakás szellőzését biztosítani. Ha nem megoldható például a nyílászárókba épített szellőző berendezés kivitelezése, akkor naponta több alkalommal, pár perces szellőztetéssel, kereszthuzattal szabadulhatunk meg az összegyűlt páramennyiségtől. A szobai teregetést is érdemes felváltani szárítógép használatával. Természetesen a kültéri penészgombák ellen ilyen módon nem lehet védekezni, bár esős időben érdemes elkerülni az avarral gazdagon borított területeket.
- Ami az allergia elleni kezelést illeti, az első lépés a kivizsgálás, hogy biztosan be tudjuk azonosítani a tünetet okozó allergéneket – hangsúlyozza dr. Viszoki Mónika (https://www.allergiakozpont.hu/munkatarsak/allergologus-es-klinikai-immunologus/dr-viszoki-monika), az Allergiaközpont – Prima Medica allergológusa, klinikai immunológus, fül-orr-gégész. - Ha bebizonyosodott, hogy penészgomba allergia okozza a tüneteket, akkor személyre szabott kezelést állítunk össze. Ez lehet tüneti kezelés például antihisztaminnal, orrspray és szemcsepp használat, de a tartós terápia, az allergén specifikus immunterápia lehetőségét is érdemes mérlegelni. Valamilyen kezelést mindenképp választani kell, mert a kezeletlen allergia miatt gyulladt nyálkahártya könnyebben megfertőződik, vagyis könnyebben és gyakrabban kaphatunk el légúti betegségeket. A kezdeti allergiás tünetek mellett idővel ráadásul újabb allergiák és asztmatikus tünetek – zihálás, légszomj, nehézlégzés - megjelenésére is számíthatunk. A gombák tartós jelenléte miatt pedig megnő az orrmelléküregek gombás fertőzésének kockázata is.
(Forrás: Allergiaközpont – Prima Medica (www.allergiakozpont.hu))