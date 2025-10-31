Vége a parlagfűszezonnak és még mindig tüsszög? Penészgomba is okozhatja

A penészgomba beltéren és kültéren is okozhat tüneteket

Az őszi esőzések, a párás idő következtében az allergén gombák koncentrációja megemelkedik a levegőben, emiatt a szabadban is fokozódnak az allergiás tünetek. Attól függően ugyanis, hogy ki, melyik penészgomba fajra allergiás, nemcsak a lakásban, hanem a szabadban is lehetnek tünetei.

Szabad szemmel azt láthatjuk, hogy sötét folt jelenik meg valahol, ám azt nem tudjuk, hogy a lakásban előforduló 10-15 penészgomba nemzetség melyik fajával állunk szemben. Fotó: Shutterstock/Roman Tishchenko



- Kültéren a Cladasporium és az Alternaria fajokhoz tartozó gombák spórái okoznak panaszokat. Ezek rothadó vegetáción élnek, ezért elsősorban az avarban találhatóak nagyobb mennyiségben. Penészgomba allergiásoknak ezért arra is érdemes figyelniük, hogy ne a mulcsot válasszák a kertjükben talajtakarónak, mivel a nedves környezetben a gombák könnyen megjelenhetnek – ismerteti Viszoki doktornő. - Sajnos beltéren is jelen lehetnek a tünetek, ha a penészgombák elszaporodtak a lakás különböző pontjain. Ebben az esetben nem az elhanyagolt, nem takarított lakásokra kell gondolni, ugyanis a penészgombák letelepedésének legfontosabb feltétele a nedvesség. Nagyon „kedvelik” a konyhai és a fürdőszobai környezetet, a mosdó, mosogató, kád és zuhany környékét, és ugyancsak gyakran megtalálhatóak a cserepes növények virágföldjében, sőt akár az ágymatracban is előfordulhatnak. Ez utóbbi különösen kellemetlen, hiszen így egész éjszaka, alvás közben belélegezzük. Érdekes módon, manapság a túl jó szigetelés is probléma lehet, mert a tökéletesen záródó nyílászárók miatt nem biztosított a lakás folyamatos szellőzése. Ráadásul, amikor a lakásban tartózkodunk, folyamatosan párát termelünk a légzésünkkel, a főzéssel, mosással, teregetéssel, fürdéssel.

Milyen tünetek esetén merül fel a penész allergia?

Szabad szemmel azt láthatjuk, hogy sötét folt jelenik meg valahol, ám azt nem tudjuk, hogy a lakásban előforduló 10-15 penészgomba nemzetség melyik fajával állunk szemben. Az azonosítás azért fontos, mert míg egyesek valóban csak esztétikai gondot jelentenek, addig mások jelenléte komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet. Érdemes erre is gyanakodni, ha elhúzódó szénanátha jellegű tüneteket tapasztalunk: