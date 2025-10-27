Apokaliptikus robbanássorozat rázta meg Texast

1989. október 23-án, helyi idő szerint 13 óra 5 perckor robbanások sorozata rázta meg a Phillips Petroleum Company houstoni vegyi üzemét a texasi Pasadenában, a Houston Ship Channel közelében. Az első detonáció ereje a Richter-skála szerint 3,5-ös földrengésnek felelt meg. A robbanást követő tüzeket tíz órán át próbálták eloltani, miközben a tűzcsapokból nem jött elég víz, mert a vízvezeték-hálózat is megsemmisült. A Phillips-katasztrófa során 23 dolgozó vesztette életét, további 314-en megsérültek.

A Phillips-katasztrófa után maradt füstölgő romok.

Fotó: WALT FRERCK / AFP

A károk értéke elérte a 1,4 milliárd dollárt, a robbanás pedig hat mérföldre repítette a törmeléket.

A Phillips-katasztrófa előzményei

A Phillips-üzem a kor egyik legnagyobb polietilén-gyártó létesítménye volt. Évente közel 680 ezer tonna műanyagot állítottak elő, főként ételtároló dobozokhoz és tejes palackokhoz. A gyárban 1500 ember dolgozott – 905 közvetlen alkalmazott és 600 külsős karbantartó. A végzetes napon is rutin karbantartás folyt: az egyik polietilén-reaktort éppen újraindították.

A robbanás oka: egyetlen rosszul csatlakoztatott szelep

A vizsgálatok szerint a tragédiát mintegy 39 tonna gyúlékony gáz hirtelen kiszabadulása okozta. A szelepekhez tartozó sűrített levegőcsatlakozásokat felcserélték, így a rendszerben egy szelep akkor is nyitva maradt, amikor a vezérlőpulton „zárt” állást jeleztek.

Amikor a rendszert ismét beindították, a gáz a levegőbe ömlött, és sűrű gázfelhő alakult ki, amely 90 másodpercen belül gyújtóforráshoz ért – ekkor következett be az első detonáció, 2,4 tonna TNT erejével.

Néhány perccel később felrobbant egy 76 ezer literes izobután-tartály, majd további hat hatalmas robbanás rázta meg a környéket. A két legközelebbi gyártóüzem teljesen megsemmisült, az adminisztrációs épületben fél mérfölddel odébb betörtek az ablakok, és falak omlottak le.

Az elpusztult vegyi üzem.

Fotó: WALT FRERCK / AFP

A tűzoltók rémálma: víz nélkül a lángok között

A tüzet először a Phillips saját üzemi tűzoltói próbálták megfékezni, de hamarosan csatlakozott hozzájuk a Channel Industries Mutual Aid (CIMA) és több állami hatóság, köztük a texasi levegőminőség-felügyelet, a partőrség és az EPA.

A robbanások azonban elvágták a vízvezetékeket, így a tűzoltóknak ülepítő tavakból és a Houston Ship Channelből kellett vizet szivattyúzniuk. A küzdelem 10 órán át tartott, a lángokat csak estére sikerült elfojtani.

A mentési munkák csak akkor kezdődhettek meg, amikor a tűz és a hő csillapodott. A helyszín romhalmazzá vált, az épületek összeomlásának veszélye folyamatosan fennállt. A szövetségi légügyi hatóság (FAA) egy mérföldes repülési tilalmat rendelt el, nehogy a helikopterek légárama megmozdítsa a törmeléket. A partőrség tűzoltóhajói több mint száz embert mentettek ki a csatornán túl rekedt munkások közül.