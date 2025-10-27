Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

UFO, drón Moszkva felett? Rejtélyes izzó objektum borzolta a kedélyeket! – most kiderült, mi lehetett az

robbanás

Apokaliptikus robbanássorozat rázta meg Texast

23 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1989 októberében pokoli tűzvihar söpört végig a Phillips Petroleum vegyi üzemén Texasban. A detonáció ereje egy kisebb földrengéssel ért fel, és napokig lángokban állt a gyárkomplexum. A Phillips-katasztrófa 23 emberéletet követelt és 314-en sérültek meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
robbanásvegyi üzemPhillipsTexaskatasztrófa

1989. október 23-án, helyi idő szerint 13 óra 5 perckor robbanások sorozata rázta meg a Phillips Petroleum Company houstoni vegyi üzemét a texasi Pasadenában, a Houston Ship Channel közelében. Az első detonáció ereje a Richter-skála szerint 3,5-ös földrengésnek felelt meg. A robbanást követő tüzeket tíz órán át próbálták eloltani, miközben a tűzcsapokból nem jött elég víz, mert a vízvezeték-hálózat is megsemmisült. A Phillips-katasztrófa során 23 dolgozó vesztette életét, további 314-en megsérültek. 

A Phillips-katasztrófa után maradt füstölgő romok.
A Phillips-katasztrófa után maradt füstölgő romok.
Fotó: WALT FRERCK / AFP

A károk értéke elérte a 1,4 milliárd dollárt, a robbanás pedig hat mérföldre repítette a törmeléket.

A Phillips-katasztrófa előzményei

A Phillips-üzem a kor egyik legnagyobb polietilén-gyártó létesítménye volt. Évente közel 680 ezer tonna műanyagot állítottak elő, főként ételtároló dobozokhoz és tejes palackokhoz. A gyárban 1500 ember dolgozott – 905 közvetlen alkalmazott és 600 külsős karbantartó. A végzetes napon is rutin karbantartás folyt: az egyik polietilén-reaktort éppen újraindították.

A robbanás oka: egyetlen rosszul csatlakoztatott szelep

A vizsgálatok szerint a tragédiát mintegy 39 tonna gyúlékony gáz hirtelen kiszabadulása okozta. A szelepekhez tartozó sűrített levegőcsatlakozásokat felcserélték, így a rendszerben egy szelep akkor is nyitva maradt, amikor a vezérlőpulton „zárt” állást jeleztek. 

Amikor a rendszert ismét beindították, a gáz a levegőbe ömlött, és sűrű gázfelhő alakult ki, amely 90 másodpercen belül gyújtóforráshoz ért – ekkor következett be az első detonáció, 2,4 tonna TNT erejével.

Néhány perccel később felrobbant egy 76 ezer literes izobután-tartály, majd további hat hatalmas robbanás rázta meg a környéket. A két legközelebbi gyártóüzem teljesen megsemmisült, az adminisztrációs épületben fél mérfölddel odébb betörtek az ablakok, és falak omlottak le.

Flames and smoke pour from the Phillips 66 Chemical Plant Houston on October 23, 1989 after a noon exploion caused extensive damage and injuries. The subsequent fire killed 23 people and seriously injured 314. The explosion created a tremor of magnitude 3, 5 on the Richter scale. (Photo by Walt FRERCK / AFP)
Az elpusztult vegyi üzem.
Fotó: WALT FRERCK / AFP

A tűzoltók rémálma: víz nélkül a lángok között

A tüzet először a Phillips saját üzemi tűzoltói próbálták megfékezni, de hamarosan csatlakozott hozzájuk a Channel Industries Mutual Aid (CIMA) és több állami hatóság, köztük a texasi levegőminőség-felügyelet, a partőrség és az EPA. 

A robbanások azonban elvágták a vízvezetékeket, így a tűzoltóknak ülepítő tavakból és a Houston Ship Channelből kellett vizet szivattyúzniuk. A küzdelem 10 órán át tartott, a lángokat csak estére sikerült elfojtani.

A mentési munkák csak akkor kezdődhettek meg, amikor a tűz és a hő csillapodott. A helyszín romhalmazzá vált, az épületek összeomlásának veszélye folyamatosan fennállt. A szövetségi légügyi hatóság (FAA) egy mérföldes repülési tilalmat rendelt el, nehogy a helikopterek légárama megmozdítsa a törmeléket. A partőrség tűzoltóhajói több mint száz embert mentettek ki a csatornán túl rekedt munkások közül.

Vizsgálat és következmények

Az Egyesült Államok Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Hivatala (OSHA) hosszú vizsgálatot indított, amely több súlyos hiányosságot tárt fel.

  • Nem végeztek megfelelő veszélyelemzést,
  • hiányoztak a biztonságos üzemeltetési előírások,
  • és nem működött gázérzékelő- vagy riasztórendszer.
  • A tűzoltóberendezéseket sem tartották karban,
  • a biztonsági szelepek pedig nem voltak hibabiztosak.

A Phillips Petroleum végül 4 millió dolláros bírságot fizetett, és vállalta, hogy új biztonsági protokollokat vezet be minden amerikai üzemében. A pasadenai gyár – ma már a Chevron Phillips tulajdonában – továbbra is működik, és polietilént gyárt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!