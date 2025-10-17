Megdöbbentő felfedezés: egy rémálmainkban szereplő állatnak is lehetnek rémálmai

A terepi és laboratóriumi videóelemzések – különösen az ugrópókoknál – ismétlődő, ciklikus mintázatokat tártak fel. A leírások alapján a nyugalmi periódusok során hirtelen, rövid ideig tartó mozgások, szem-retina elmozdulások és finom rángások jelentkeznek. Ezek a jelek együtt a klasszikus álomállapot, a REM analógjának tűnnek.

Az ugrópokok nagy szeme alkalmas a vizsgálatokra

Fotó: THILINA KALUTHOTAGE / NurPhoto

Pókálomok

Érdemes kiemelni az ugrópókok egyedülálló látórendszerét. A fiatal egyedek áttetsző kutikulája lehetővé teszi, hogy a kutatók közvetlenül megfigyeljék a retinák – pontosabban a mozgatható szemcsövek – elmozdulásait.

Pihenés közben ezek a retinák hirtelen, ritmikus mozgásokat végeznek, miközben a lábak és csáprágók apró rándulásai is megjelennek. Így a „csendes” szakaszokat fázisos, mikromozgásos epizódok szakítják meg.

Emellett a hálószövő fajoknál a jellegzetes „web-twitching”, vagyis a háló finom megrezgetése figyelhető meg. Ilyenkor a pók testének apró izomösszehúzódásai átadódnak a selyemszálakra, és ez a rezgés a REM-ben látott izomtónus-mintázatokra emlékeztet. Ugyanakkor a pókok eközben továbbra is nyugalmi pozícióban maradnak, ami megerősíti, hogy nem külső ingerre reagálnak, hanem belső állapot vezérli a mozgásaikat.

Agytevékenység a nyolc láb mögött

Természetesen a pók agytevékenységét nem olyan egyszerű mérni, mint egy emlősét. Nincs klasszikus EEG a fejükön, és idegrendszerük felépítése is eltér: több ganglion koordinálja a mozgást és az érzékelést. Mégis, a viselkedéses markerek – a ritmikus szemmozgások, a végtagrángások és a légzéshez kapcsolódó pulzálás – együtt olyan képet rajzolnak ki, amely funkcionálisan megfeleltethető a REM-szerű állapotnak.

Sőt, a biológiai logika is ezt támasztja alá.

Az álom – különösen a REM – sok állatnál az emlékezetkonszolidációhoz, a motoros mintázatok finomhangolásához és a szenzoros rendszerek kalibrálásához kapcsolódik.

Így könnyen elképzelhető, hogy a pók álom közben „újralejátssza” a zsákmányra ugrás koreográfiáját, vagy épp a vizuális jelek feldolgozását erősíti. Ez az agytevékenység az apró test ellenére meglepően összetett lehet.