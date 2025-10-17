Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli:

Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

pók

Megdöbbentő felfedezés: egy rémálmainkban szereplő állatnak is lehetnek rémálmai

5 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Először is tegyük helyre: sokáig úgy gondoltuk, hogy az álom a fejlettebb gerincesek kiváltsága. Azonban az utóbbi évek kutatásai egyre erősebben sugallják, hogy a pókok is álmodhatnak. A megfigyelések szerint több faj éjszaka olyan viselkedést mutat, amely meglepően hasonlít az emlősök REM-fázisához.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pókálomzsákmányértelem

A terepi és laboratóriumi videóelemzések – különösen az ugrópókoknál – ismétlődő, ciklikus mintázatokat tártak fel. A leírások alapján a nyugalmi periódusok során hirtelen, rövid ideig tartó mozgások, szem-retina elmozdulások és finom rángások jelentkeznek. Ezek a jelek együtt a klasszikus álomállapot, a REM analógjának tűnnek. 

pók A jumping spider (Salticidae) can be seen at a private residence in Ratnpura, Sri Lanka, on February 18, 2023. Jumping spiders are a group of spiders that constitute the family Salticidae. As of 2019, this family contained over 600 described genera and over 6,000 described species, making it the largest family of spiders at 13% of all species. Jumping spiders have some of the best vision among arthropods and use it for courtship, hunting, and navigation. (Photo by Thilina Kaluthotage/NurPhoto) (Photo by Thilina Kaluthotage / NurPhoto via AFP)
Az ugrópokok nagy szeme alkalmas a vizsgálatokra
Fotó: THILINA KALUTHOTAGE / NurPhoto

Pókálomok

Érdemes kiemelni az ugrópókok egyedülálló látórendszerét. A fiatal egyedek áttetsző kutikulája lehetővé teszi, hogy a kutatók közvetlenül megfigyeljék a retinák – pontosabban a mozgatható szemcsövek – elmozdulásait. 

Pihenés közben ezek a retinák hirtelen, ritmikus mozgásokat végeznek, miközben a lábak és csáprágók apró rándulásai is megjelennek. Így a „csendes” szakaszokat fázisos, mikromozgásos epizódok szakítják meg. 

Emellett a hálószövő fajoknál a jellegzetes „web-twitching”, vagyis a háló finom megrezgetése figyelhető meg. Ilyenkor a pók testének apró izomösszehúzódásai átadódnak a selyemszálakra, és ez a rezgés a REM-ben látott izomtónus-mintázatokra emlékeztet. Ugyanakkor a pókok eközben továbbra is nyugalmi pozícióban maradnak, ami megerősíti, hogy nem külső ingerre reagálnak, hanem belső állapot vezérli a mozgásaikat.

Agytevékenység a nyolc láb mögött

Természetesen a pók agytevékenységét nem olyan egyszerű mérni, mint egy emlősét. Nincs klasszikus EEG a fejükön, és idegrendszerük felépítése is eltér: több ganglion koordinálja a mozgást és az érzékelést. Mégis, a viselkedéses markerek – a ritmikus szemmozgások, a végtagrángások és a légzéshez kapcsolódó pulzálás – együtt olyan képet rajzolnak ki, amely funkcionálisan megfeleltethető a REM-szerű állapotnak. 

Sőt, a biológiai logika is ezt támasztja alá. 

Az álom – különösen a REM – sok állatnál az emlékezetkonszolidációhoz, a motoros mintázatok finomhangolásához és a szenzoros rendszerek kalibrálásához kapcsolódik. 

Így könnyen elképzelhető, hogy a pók álom közben „újralejátssza” a zsákmányra ugrás koreográfiáját, vagy épp a vizuális jelek feldolgozását erősíti. Ez az agytevékenység az apró test ellenére meglepően összetett lehet.

Miért érdekes, hogy a pók álmodik?

Ha a pókoknál is kimutatható a REM-szerű alvás, az azt sugallja, hogy az álomhoz kötődő belső állapotok evolúciósan mély gyökerűek. Nemcsak az emlősök és madarak, hanem például a fejlábúak – tintahalak, polipok – és több ízeltlábú is mutat hasonló mintázatokat. Ezért az álom nem luxus, hanem valószínűleg adaptív szükséglet, amely a tanulás és a túlélés alapvető eszköze lehet.

Ugyanakkor óvatosnak kell lennünk a fogalmakkal. 

A szubjektív élmény – hogy mit „lát” vagy „él át” a pók – közvetlenül nem hozzáférhető. 

Így a „pókok is álmodnak” állítás inkább funkcionális és élettani értelemben értendő: belső, REM-szerű állapotok jelennek meg, amelyek nagy valószínűséggel az álommal rokon szerepet töltenek be. Mégis, a megfigyelések ereje alapján a kutatók ma már egyre magabiztosabban állítják: mindennek van értelme.

France, Pyrenees Atlantiques, Araneae, Zoropsidae, Mediterranean wandering wolf spider or Garage spider (Zoropsis spinimana), male (Photo by BLANCHOT Philippe / hemis.fr / Hemis via AFP)
Farkaspók
Fotó: BLANCHOT PHILIPPE / hemis.fr

A háló új szálai: merre tovább a kutatásban?

Végül felmerül a kérdés: hogyan lehet ezt még pontosabban bizonyítani? Egyik irány a nagysebességű, infravörös videózás és a retinamozgások precíz algoritmikus elemzése. Emellett a légzés és a mikromozgások finom szenzorokkal történő rögzítése segíthet feltérképezni az állapotok ciklusait. Így a viselkedéses jelekből időben jól körülhatárolható „álomepizódok” rajzolhatók meg.

Mindeközben az idegtudomány is közeledik a megoldáshoz. Bár a közvetlen, invazív mérések korlátozottak, új, nem roncsoló optikai módszerek és miniaturizált bioszenzorok adhatnak rálátást a pók agytevékenységének finom dinamikájára. Ha sikerül összekapcsolni a retinamozgásokat, a testmikromozgásokat és a belső ritmusokat, akkor az álom ökológiai és idegélettani jelentősége a pókoknál is részleteiben feltárhatóvá válik.

A pók és az álom közötti kapcsolat tehát már nem puszta költői kép. A viselkedési minták, a ciklikus állapotok és a funkcionális analógiák együtt meggyőzően utalnak arra, hogy a háló csendjében egy belső világ is mozog. És bár nem tudjuk, milyen történeteket „sző” az elméjük, abban egyre több kutató egyetért: a pókok éjszakája tele lehet álommal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!