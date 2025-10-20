Legyen óvatos: ettől a gyakori tápanyagtól depresszióssá válhat!

A prolin az egyik leggyakoribb aminosav, vagyis a fehérjéket alkotó molekulák egyike. Megtalálható a zselatinban, a marhahúsban, a halakban és sok más hétköznapi ételben. A Girona-i Biomedicina Kutatóintézet és a barcelonai Pompeu Fabra Egyetem szakemberei most azt mutatták ki, hogy ez az egyszerű molekula meglepő hatást gyakorolhat a hangulatunkra.

A depresszió és a prolinszint között kapcsolatot mutattak ki. A hangulatzavar kialakulásában ugyanakkor a bélbaktériumok is szerepet játszanak

Fotó: CHRISTINE OLSSON / TT NEWS AGENCY

A kutatás szerint azoknál az embereknél, akiknek a vérében magasabb volt a prolin szintje, gyakrabban jelentkeztek depressziós tünetek.

Ugyanakkor az is kiderült, hogy a kapcsolat nem pusztán a táplálkozáson múlik: a bélflóra összetétele döntheti el, hogy a bevitt prolin hogyan hat a szervezetünkre.

A bélflóra dönthet arról, ki lesz levertebb a prolintól

A kutatók a vizsgálatban részt vevő önkéntesek étkezési szokásait, vérmintáit és bélbaktérium-összetételét is elemezték. Az eredményekből az derült ki, hogy nem az elfogyasztott prolin mennyisége számít igazán, hanem az, milyen baktériumok élnek a beleinkben.

A bélbaktériumok ugyanis aktívan befolyásolják, hogyan hasznosul ez az aminosav: egyes mikrobák lebontják, mások viszont elősegítik a véráramba kerülését.

Azoknak az embereknek, akik sok prolint fogyasztottak, de a vérükben mégis alacsony volt a szintje, olyan bélflórájuk volt, amely segített a felesleges prolint semlegesíteni. Ők jellemzően kevésbé voltak depressziósak. Ezzel szemben azoknál, akiknek kevesebb hasznos baktérium élt a szervezetében, a prolin könnyebben eljutott az agyba, és valószínűleg megváltoztatta az idegsejtek működését.

Az egerek és a gyümölcslegyek is „depressziósak” lettek

Hogy kiderítsék, tényleg okozhat-e a prolin hangulatzavart, a kutatók emberi bélflórát ültettek át egerekbe. Azok az állatok, amelyek magas prolin-szinthez vagy depresszióhoz kapcsolódott mikrobiomot kaptak, levertségre emlékeztető viselkedést mutattak.

Sőt, még a gyümölcslegyeknél is sikerült kimutatni a hatást. Azok a muslicák, amelyek Lactobacillus nevű, jótékony baktériumokat kaptak, kitartóbbak és aktívabbak voltak, míg az Enterobacter baktériummal kezelt társaik sokkal passzívabbak lettek. A kutatók ezután genetikailag módosított gyümölcslegyeket is létrehoztak, amelyekben nem tudott a prolin az agyba jutni – ezek a rovarok ellenállónak bizonyultak a depresszióval szemben.