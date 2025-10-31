Orvosi áttörés: három gyógyszer, ami lelassíthatja a halálos kórt

A vizsgálatban több mint 160 ezer férfi vett részt nyolc európai országból, akiket 23 éven át követtek. A kutatók részletesen elemezték, hogyan előzhetők meg a prosztatarák legsúlyosabb következményei – írja a Daily Mail.

Az új prosztatarák vizsgálat hatékonyabb lehet a korábbiaknál, és megkíméli a betegeket a felesleges szenvedéstől.

Igy előzhető meg a prosztatarák!

Kiderült, hogy a prosztatarák halálozási kockázatát 13 százalékkal lehet csökkenteni rendszeres szűréssel. A PSA-vérteszt alapú ellenőrzések segítettek időben felismerni az életveszélyes eseteket, és ezáltal megelőzni a haláleseteket. A modern diagnosztikai eszközök, például az MRI, ma már pontosabban különböztetik meg az agresszív és a lassan növekvő daganatokat. A kutatók szerint így elkerülhető a felesleges kezelés és a súlyos mellékhatások. Az eredmények alapján a célzott, magas kockázatú csoportokra fókuszáló szűrés lenne a leginkább hatékony.

A hatás nagysága hasonló a mell- vagy vastagbélrák szűréséhez. A brit szakértők szerint a legújabb adatok megkérdőjelezik a korábbi félelmeket a túlkezelésről.

Ha a daganatot korán felismerik, tízből kilenc férfi tíz év múlva is él,

míg késői stádiumban ez az arány drámaian csökken. Egyre több politikus és orvos támogatja a nemzeti, célzott szűrőprogram bevezetését. A tanulmány üzenete világos: a korai felismerés és a korszerű diagnosztika életeket menthet.

Megtalálták a kulcsot a prosztatarák legyőzéséhez?

A prosztatarák a férfiakat leggyakrabban érintő daganattípus, és különösen veszélyessé válik, ha áttétet képez vagy már nem reagál a hormonkezelésre. Most azonban a tudósok áttörést értek el: egy három gyógyszerből álló kombináció — niraparib, abirateron és prednizon — képes jelentősen lassítani a betegség előrehaladását.