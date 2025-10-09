Hátborzongató történet: sétáló tetemekké torzultak munkájuk miatt ezek a fiatal lányok

1898-ban Marie és Pierre Curie felfedezték a rádiumot. Hamarosan kitört a rádiumőrület. Miután megfigyelték, hogy a rádium gyógyítja a rákot, sokan tévesen úgy vélték, hogy más betegségeket is lehet vele kezelni. A rádiumot nemsokára széles körben csodaanyagnak tekintették, ami gyógymód a rákra, a szépség és vitalitás forrása és a patikákban mindenféle betegségre árulták. Sokan azt hitték, hogy a rádium megakadályozza az öregedést és a vállatok rádiumos fogkrémet, rádiumos kozmetikumokat és még rádiumos vizet is árusítottak. Ma már tudjuk, hogy a rádiumot nem szabad elfogyasztani, de 100 évvel ezelőtt egyáltalán nem ez volt a helyzet, az 1920-as években a rádium veszélyei nem voltak ismertek a nyilvánosság számára. A rádium tulajdonságait akkoriban még nem igazán ismerték és mivel sikeresen alkalmazták a rákbetegség kezelésében, sokan csodás elemnek tartották és számos kereskedelmi termékben megjelent a rádium. Árultak például egészségügyi frissítőt, amit úgy hirdettek, hogy „örök napfény”, árultak kerámia vízhűtőt, aminek az agyagába kis mennyiségű rádium volt beépítve.

Rádiumos festékkel festett világító órák. Fotó: Library of Congress Blogs

Rádiumos termékeket árusítottak

Marie Curie munkája során foglalkozott a radioaktivitás orvosi felhasználásával is. A rádiumot sikeresen alkalmazták a rák kezelésére és a röntgenvizsgálat segítségével az orvosok kezelni tudták a sérült katonákat az első világháború alatt, olyan sérüléseket, amibe azelőtt belehaltak. Miután felfedezték a rádiumot, hamar felhasználták az orvoslásban. A korai rákkezelések rádium-226-ot használtak. Amikor a sugarak keresztülhaladnak az emberen, ionizációt okoznak: a sugárzás eltávolítja az atomokból az elektronokat, átalakítva őket pozitív töltésű ionná. A gyorsan osztódó sejteket, mint a rákos tumorok, gyorsabban érinti, ezért megsemmisülnek, mielőtt az egészséges sejtek károsodnának. Ezen kívül a rádiumot széles körben alkalmazták az iparban.

A rádium látszólag csodás tulajdonságaival sokat foglalkozott a sajtó. Ezek a pozitív orvosi hírek arra inspirálták a feltalálókat Európában és az USA-ban, hogy rádiumos termékeket értékesítsenek, amik állítólag energiával látják el az embereket, miközben javítja az egészségüket és mindenféle betegséget gyógyítanak. Szerencsére, mivel a rádium hihetetlenül drága volt akkoriban (mai pénzben 2.2 millió dollár/gramm), az elixírek és a kuruzsló orvosi eszközök valójában nem tartalmaztak rádiumot, vagy ha mégis, csak nagyon kis mennyiségben. De egy ilyen termék még kis mennyiségben is nagyon káros.