Hátborzongató történet: sétáló tetemekké torzultak munkájuk miatt ezek a fiatal lányok

1898-ban Marie és Pierre Curie felfedezték a rádiumot. Hamarosan kitört a rádiumőrület. Miután megfigyelték, hogy a rádium gyógyítja a rákot, sokan tévesen úgy vélték, hogy más betegségeket is lehet vele kezelni. A rádiumot nemsokára széles körben csodaanyagnak tekintették, ami gyógymód a rákra, a szépség és vitalitás forrása és a patikákban mindenféle betegségre árulták. Sokan azt hitték, hogy a rádium megakadályozza az öregedést és a vállatok rádiumos fogkrémet, rádiumos kozmetikumokat és még rádiumos vizet is árusítottak. Ma már tudjuk, hogy a rádiumot nem szabad elfogyasztani, de 100 évvel ezelőtt egyáltalán nem ez volt a helyzet, az 1920-as években a rádium veszélyei nem voltak ismertek a nyilvánosság számára. A rádium tulajdonságait akkoriban még nem igazán ismerték és mivel sikeresen alkalmazták a rákbetegség kezelésében, sokan csodás elemnek tartották és számos kereskedelmi termékben megjelent a rádium. Árultak például egészségügyi frissítőt, amit úgy hirdettek, hogy „örök napfény”, árultak kerámia vízhűtőt, aminek az agyagába kis mennyiségű rádium volt beépítve.
Rádiumos termékeket árusítottak
Marie Curie munkája során foglalkozott a radioaktivitás orvosi felhasználásával is. A rádiumot sikeresen alkalmazták a rák kezelésére és a röntgenvizsgálat segítségével az orvosok kezelni tudták a sérült katonákat az első világháború alatt, olyan sérüléseket, amibe azelőtt belehaltak. Miután felfedezték a rádiumot, hamar felhasználták az orvoslásban. A korai rákkezelések rádium-226-ot használtak. Amikor a sugarak keresztülhaladnak az emberen, ionizációt okoznak: a sugárzás eltávolítja az atomokból az elektronokat, átalakítva őket pozitív töltésű ionná. A gyorsan osztódó sejteket, mint a rákos tumorok, gyorsabban érinti, ezért megsemmisülnek, mielőtt az egészséges sejtek károsodnának. Ezen kívül a rádiumot széles körben alkalmazták az iparban.
A rádium látszólag csodás tulajdonságaival sokat foglalkozott a sajtó. Ezek a pozitív orvosi hírek arra inspirálták a feltalálókat Európában és az USA-ban, hogy rádiumos termékeket értékesítsenek, amik állítólag energiával látják el az embereket, miközben javítja az egészségüket és mindenféle betegséget gyógyítanak. Szerencsére, mivel a rádium hihetetlenül drága volt akkoriban (mai pénzben 2.2 millió dollár/gramm), az elixírek és a kuruzsló orvosi eszközök valójában nem tartalmaztak rádiumot, vagy ha mégis, csak nagyon kis mennyiségben. De egy ilyen termék még kis mennyiségben is nagyon káros.
Ez időtájt egy amerikai feltaláló, William J. Hammer Párizsba ment és szerzett egy rádiumsó kristálymintát a Curie házaspártól. Hammer felfedezte, hogy ha a rádiumot összekeveri ragasztóval és cink-szulfiddal, akkor sötétben világító festéket tud készíteni. Mivel a rádium radioaktív elem, sugárzik, a sugárzást az atom bomlása okozza. A rádium önmagában nem lumineszcens. A cink-szulfid azonban, mely foszforeszkáló, fényt bocsát ki, ha sugárzásnak van kitéve.
Felfedezését hamarosan alkalmazta a U.S. Radium Corporation nevű vállalat: rádiumos festékkel festett, sötétben világító óralapú órákat gyártott. 1917. április 6-án Amerika belépett az első világháborúba. Az első világháború alatt a a kormány szerződést kötött a céggel arra, hogy gyártson az amerikai katonák számára olyan órákat, repülőgép műszereket, katonai felszerelések műszerfalait, melyek világítanak a sötétben.
Az első világháború előtt a karórát általában nők viselték és inkább ékszerként, mint időjelzőként, a férfiak zsebórát használtak. Az első világháború kitörésekor ez megváltozott. Mivel a zsebóra nem volt praktikus a harc során, nem szerették és elterjedt férfiak körében a karóra. A karóra olyan fontos volt, hogy a Brit Hadügyi Hivatal osztogatta a katonáknak. Létfontosságú volt, hogy legyen órájuk és az, hogy lássák is a sötét lövészárkokban. Ez a szükséglet egy kulcsfontosságú fejlesztést eredményezett: világító számlapú és mutatójú órákat gyártottak. Világítós órákat először az első világháborúban gyártottak katonai használatra, de népszerűek lettek a háború után és gyorsan elterjedt a civil társadalomban. 1917-től 3 államban, 3 gyárban készítették ezeket: Orange (New Jersey Ottawa (Illionis) Waterbury (Connecticut). Ezen gyárak tulajdonosai: United States Radium Corporation, Radium Dial Company, Waterbury Clock Company.
A gyárak nőket toboroztak az óralapok festéséhez, akik örültek a jól fizető állásnak. Voltak, akik hazafias cselekedetnek tekintették munkájukat, amivel hozzájárulnak a háborús erőfeszítésekhez. És bár akkoriban a nyilvánosság számára nem voltak ismertek a rádium veszélyei, az iparban dolgozó vezetők és tudósok tudatában voltak és le is védték magukat. A munkásokat azonban nem tájékoztatták a veszélyről, azt mondták nekik, hogy a munka veszélytelen, nem kell aggódniuk. Semmiféle óvintézkedést nem tettek. Pedig a rádium az egyik leghalálosabb anyag a Földön. A rádium kémiailag hasonló a kalciumhoz, ezért a szervezet összetéveszti a rádiumot a kalciummal és ahelyett, hogy megszabadulna tőle, beépíti a csontokba és a fogakba.
Amint bekerül a szervezetbe, folyamatosan radioaktív sugárzással, alfarészecskékkel bombázza az embert, ezek a rádium által kibocsátott alfarészecskék megváltoztatják a DNS-t, elpusztítják a sejteket és a szöveteket, csontelhalást és csontrákot okoznak, és sosem gyógyuló sebeket hoznak létre.
A számlapfestő nőket arra utasították, hogy szájukkal vékonyítsák az ecsetvéget, ajkaik közt hegyezzék ki, úgy, hogy megnyalják, amikor a számlapokat festik, ezzel azt is megakadályozzák, hogy a festék megszáradjon. A nők így nagy mennyiségű rádiumot fogyasztottak el minden nap. Nem figyelmeztették őket a veszélyre és ők nem gyanakodtak arra, hogy gond van, míg el nem kezdtek súlyos tünetektől szenvedni.
Elkezdődnek a betegségek
1921-től számos számlapfestő kezdett furcsa betegségekre panaszkodni Orange-ban. Fogaik fájtak és végül kihullottak. A fog helye nem gyógyult be, hanem tályog keletkezett. Súlyos vérszegénység alakult ki náluk. Csontjaik törékennyé váltak. Végül megkezdődött az állkapocs elhalás; csont- és szövetsejtjeik elpusztultak. A munkások egy sereg betegségtől szenvedtek például csontrák, súlyos artritisz, vérszegénység, csontelhalás, izompusztulás, és halálos daganatok sújtották őket. Volt akinek olyan törékenyek voltak a csontjai, hogy egy nap, mikor elment sétálni, eltörtek a lábai. És senki nem tudta az okát. Kivéve a gyár tulajdonosát, a U.S. Radium Corporation vállalatot. Ők belső jelentéseket készítettek, de mindent eltussoltak. A vállalat mindvégig arról biztosította a nőket, hogy munkájuk tökéletesen biztonságos és, hogy a rádium jót tesz az egészségüknek. Néhány éven belül azonban a nők tucatjai kezdték betegség jeleit mutatni.
A nap végére a nők ragyogtak a radioaktív festéktől, ragyogott a ruhájuk, hajuk, bőrük, ezért a számlapfestő nőket „kísértet lányoknak” hívták. Sok nő a legjobb ruháját vette fel a munkához, hogy munka után világító ruhában menjenek táncolni. Volt, aki a fogait is bekente rádiummal, hogy világítson a mosolya.
Az első haláleset
1922-ben megtörtént az első haláleset. Amelia Maggia számlapfestőként dolgozott 1917-1922 között. Nem javuló fogfájástól szenvedett, el kellett távolítani a fogát. Hamarosan a mellette levő fogát is. A fogak helyén fájdalmas tályog keletkezett. A rejtélyes betegség elterjedt a szájában, majd átterjedt az alsó állkapcsára, melyet el kellett távolítani. Amikor felkereste a fogorvost bomló állkapcsa letörött az orvos ujjai közt. Halála előtti napokban a fogorvosa ki tudta emelni és eltávolítani a teljes alsó állkapcsát kézzel. A betegség átterjedt a többi testrészére is. 1922. szeptemberében a sugárzás erodálta Amelia nyaki erét, vére elkezdett kifolyni belőle. Amelia meghalt. Az orvosok nem tudták a betegség okát, végül arra jutottak, hogy szifilisz. Egyre több dolgozó lett beteg ugyanilyen tünetekkel.
Helen Quinlan és Irene Rudolph a következő évben haltak meg, előbbi 20 hónapot, utóbbi 2.5 évet dolgozott számlapfestőként. 1924-re a számlapfestők és orvosaik kezdtek arra kezdtek gyanakodni, hogy rejtélyes betegségeik munkahelyi eredetűek. Tájékoztatták az egészségügyi és munkaügyi osztályokat az aggodalmaikról és annak ellenére, hogy 3 államban zajlottak a vizsgálatok, nem tettek semmit. A fogyasztói ligához fordultak, de hiába, aztán egy női munkásokat képviselő reformcsoport segítségét kérték, mely próbálta pártfogolni a számlapfestőket, de ők sem tudtak segíteni.
Az orvosok végül exhumálták Maggia holttestét és kiderült a halál valódi oka: rádiummérgezés. Mikor a túlélők ezt megtudták, beperelték a vállalatokat.
Az USA Rádium Vállalat elhárítja a felelősséget
A New Jersey-i számlapfestők munkáltatója, a United States Radium Corporation elhárította a felelősséget és ragaszkodott ahhoz, hogy a rádium teljesen ártalmatlan és betegségük nem munkahelyi eredetű. Azt állította, hogy a nők szifilisztől szenvednek, mely egy nagyon megbélyegző, szexuális úton terjedő fertőzés. Ezzel arra utaltak, hogy a számlapfestők erkölcstelen nőszemélyek. Így akarták hiteltelenné tenni a nők vallomásait és zavarba hozni őket, hogy elhallgassanak.
1924. márciusában a vállalat egy titkos, belső vizsgálatot vezetett, melyet Celil Drinker, a Harvard Egyetem orvosa végzett. A vizsgálatot júniusban zárták le: Drinker tájékoztatta a vállalatot, hogy a betegségek oka a rádium és biztonsági óvintézkedéseket javasolt. A vállalat elnöke azonban elutasította a jelentést és azonnal el is rejtették.
A vállalat egy hamis jelentést nyújtott be a munkaügyi osztálynak, mely felmentette őket, nem bűnösök a nők betegsége miatt.
A csalás nem került napvilágra 1925 augusztusáig. Mivel sok rádiumtudós befektetett a rádium vállalatokba, nem voltak hajlandók nyilvánosságra hozni a rádium veszélyes hatásait. A tudósok 1914 óta tudták, hogy a rádium vérszegénységet és bőrégést okoz. A bírósági eljárás során kiderült, hogy a vállalat tudósai és a vezetőség figyelemre méltó óvintézkedéseket tettek, hogy megvédjék magukat a sugárzás hatásaitól, de a számlapfestőiket nem védték.
Cecil Drinker arról számolt be, hogy: „A műhely különböző részeiből és az olyan székekről, amiket a munkások nem használtak, gyűjtött porminták mind fénylettek a sötét szobában. Hajuk, arcuk, karjuk, nyakuk, a ruhájuk, az alsóneműjük, még a fűzőjük is világított a számlapfestőknek. Az egyik lány világító foltokat mutatott a lábain és a combjain. Egy másik lány háta majdnem a derekáig világított.”
Egyre több az orvosi bizonyíték
Az 1920-as évek közepére egyre több volt az orvos bizonyíték arra, hogy összefüggés van a rádium és az állkapocselhalás között. Két orvos, Harrison Martland és Joseph Knef magas szintű radioaktivitást mutatott ki az élő számlapfestőknél és a rá következő boncolás során az egyik elhunyt számlapfestő, Sarah Carlough Maileffer-nél is.
A számlapfestők által elfogyasztott rádium beépült a csontjaikba és az idők folyamán felhalmozódott, ami a testen belüli ionizáló sugárzásforrássá vált. Ez a belső sugárzásforrás fokozatosan elpusztította az egészséges sejteket és végül lerombolta a csontvelőt és a vérsejteket, ami szörnyű tüneteket okozott.
1925-ben Harrison Martland kidolgozott egy tesztet, amivel egyértelműen bebizonyította, hogy a rádium belülről mérgezi a dolgozókat. Bár a vállalat próbálta hiteltelenné tenni Martland felfedezését, a rádiumlányok visszavágtak. Sokuk tudta, hogy napjaik meg vannak számlálva, de segíteni akartak a kollégáiknak.
Jogi csata
1927-ben öt túlélő rádiumlány (Katherine Schaub, Grace Fryer, Quinta Maggia McDonald, Albina Maggia Larice, and Edna Hussman) pert indított korábbi munkaadójuk ellen. Két évbe telt, míg találtak egy ügyvédet, aki hajlandó volt képviselni őket az ipari rádium komplexum ellen. A tárgyalás kezdetén, 1928-ban, mind az öt nő túl beteg volt ahhoz, hogy felemelje a kezét az eskütételhez. Két nő ágyhoz kötött volt, egy másik pedig nem tudott felülni háttámasz nélkül. Attól félve, hogy nem fognak túlélni egy hosszas tárgyalást, a nők és ügyvédjeik úgy döntöttek, hogy bíróságon kívül rendezik az ügyet, 1928 júniusában. Hatalmasak voltak az orvosi kiadásaik és nagy szükségük volt a pénzre, ezért elfogadták a jóval kevesebb kártérítést. Mindegyik lány 10.000 dollárt kapott és 600 dollárt évente hátralevő életükben. Minden jogi és orvosi számlát a vállalat fizetett. A vállalatnak nem kellet semmilyen jogi felelősséget vállalnia.
Kiderült, hogy a tulajdonosok mindvégig tudták, hogy a rádium milyen veszélyes. És nem tettek semmit, még védőfelszerelést sem adtak. A vállalattal nem történt semmi. Nem volt bűnügyi büntetőeljárás. Az eset eredményeképp azonban a munkatörvény örökre megváltozott az USA-ban. Ma már a munkáltatók felelősségre vonhatók a veszélyes munkakörülmények miatt.
Bár a New Jersey-i U.S. Radium gyár volt a rádiumos számlapfestés leghírhedtebb esete, messze nem ez volt az egyetlen gyár. Becslés szerint az 1920-as évekre 4.000 rádiumos számlapfestő munkást alkalmaztak a vállalatok az egész Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában.
Nehéz megmondani hány nő halt meg a festéknek való kitettség miatt és még nehezebb megmondani, hogy hányan haltak meg a számos gyógymód miatt, melyek a radioaktív elemet tartalmazták. Eben Byers, híres atléta és playboy halálát közvetlenül egy hírhedt kotyvalék, a Radithor okozta. Körülbelül 1400 üveggel fogyasztott el két év alatt, minek következtében állkapcsa gyakorlatilag szétesett, koponyáján lyukak keletkeztek, csontelhalástól és fertőzésektől szenvedett.
Mivel abban az időben viszonylag keveset tudtak a sugárzás emberi szervezetre gyakorolt hatásairól, lehetséges, hogy sokakat károsítottak ezek a termékek, de tüneteiket félrediagnosztizálták.
A rádiumlányok esete ráirányította a nemzetközi figyelmet az elfogyasztott radioaktív anyagok veszélyeire és a rádium fokozatosan eltűnt a háztartási gyógyszerszekrényekből az egész világon.
A rádiumot körülbelül 1969-ig folyamatosan használták az óralapokon, de a munkások sokkal biztonságosabb körülmények közt dolgoztak. Betiltották azt, hogy szájukba vegyék az ecsetet, és minden munkás védőfelszerelést kapott és nem volt több rádiummérgezéses eset a számlapfestők között.
A modern lumineszcens óráknál nem használnak rádiumot, mivel rendelkezésre állnak sokkal kevésbé kockázatos anyagok.
A túlélő számlapfestőket évtizedeken át tesztelték a 20-ik században, ezáltal bővültek az ismeretek a rádiumnak való kitettség hosszú távú hatásairól.
A rádiumlányok szenvedése és halála elkerülhető lett volna. Pusztán néhány egyszerű biztonsági méréssel és óvintézkedéssel életük megkímélhető lett volna. Becslés szerint összesen 112 számlapfestő haláláért volt felelős a rádium. A sugárzó ragyogó anyag még ma is ott van a csontjaikban, folyamatosan világít a síron túl is.
Ha valakinek van otthon ilyen rádiumos régisége
Ha valakinek van otthon ilyen régisége, családi relikviája, óvatosan kell bánni velük. Általában nem jelölik, hogy egy eszköz rádiumot tartalmaz. Amikor új, a rádiumos festék fehér, aztán megsárgul. A festék idővel kémiailag lebomlik, nem világít tovább, de az eszköz több ezer évig radioaktív marad (a rádium felezési ideje 1580 év), a radioaktivitás jelenlétének azonban nincs látható jele.
A rádium bizonyos körülmények között nagyon veszélyes, például, ha bekerül a szervezetbe a rádiumos festék (pl. a rádiumos festék elfogyasztása, rádium porszem belélegzése, nyílt sebbel való érintkezése, ha a kézre rákerül és így visszük be a szervezetbe). Amíg a rádiumos eszközt nem szedik szét, nem piszkálják, a fertőzöttség veszélye minimális. Ha sok ilyen eszközt felhalmoznak, akkor potenciális veszélyt jelentenek, mert ilyen esetben magas szintű sugárzás mutatható ki.