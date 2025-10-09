Belenéztek a daganatok belsejébe, és olyat találtak, ami mindent megváltoztathat

A rák elleni küzdelem során tett egyik legérdekesebb megfigyelés, hogy a szervezetben élő mikrobák gyakran hatással vannak a daganat növekedésére és a kezelések hatékonyságára. Most kiderült: ezek a mikrobák akár segíthetnek is a gyógyításban.

A tumor belsejében olyan baktériumok élnek, amelyekkel hatékonyabbá válhat a rák elleni küzdelem.

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Rák elleni küzdelem: a baktérium, amely felerősíti a kemoterápiát

A Cell Systems folyóiratban közölt tanulmány szerint a kutatók azonosítottak egy 2-metilizocitrát (2-MiCit) nevű vegyületet, amelyet vastagbélrákhoz kapcsolódó baktériumok termelnek. A molekula képes fokozni az egyik legismertebb kemoterápiás szer, az 5-fluorouracil (5-FU) hatását, így a kezelések jóval hatékonyabbá válhatnak.

A felfedezéshez a tudósok egy rendkívül kifinomult szűrési módszert alkalmaztak, amely során több mint 1100 különböző kísérleti körülményt vizsgáltak a C. elegans nevű fonálféregben.

Az eredmény szerint a 2-MiCit nemcsak a sejtek anyagcseréjét befolyásolja, hanem érzékenyebbé is teszi őket a kemoterápiás gyógyszerekre.

A baktériumok és a ráksejtek „párbeszéde”

„Tudtuk, hogy baktériumok kapcsolódnak a daganatokhoz, de most kezdjük megérteni azt a kémiai párbeszédet, amelyet a ráksejtekkel folytatnak” – mondta Filipe Cabreiro professzor, a kutatás vezetője.

A tudósok szerint a 2-MiCit a mitokondriumokban található kulcsenzimeket blokkolja, ami DNS-károsodást okoz és lelassítja a daganatsejtek növekedését.

Az anyag több ponton támad, így szinergiában működik a kemoterápiával – ez az új kombináció pedig jóval hatékonyabb, mint bármelyik szer önmagában.

Továbbfejlesztették a bakteriális vegyületet

A kutatócsoport mesterségesen módosította a 2-MiCit vegyületet, és a szintetikus változat még hatékonyabbnak bizonyult a ráksejtek elpusztításában. Ez azt jelzi, hogy a természetes mikrobiális vegyületek alapján új, erősebb gyógyszerek fejleszthetők.

A természetes mikrobiális vegyületet kiindulópontként használva sikerült egy még erősebb molekulát alkotni, továbbfejlesztve az anyatermészet munkáját”

– tette hozzá Cabreiro.

A személyre szabott orvoslás új dimenziója

A tanulmány rámutat arra, hogy a daganathoz kapcsolódó mikrobiom aktívan befolyásolhatja a rák lefolyását, és a baktériumok által termelt anyagok új reményt adhatnak a betegeknek. A felfedezés a személyre szabott orvoslás területén is mérföldkő, hiszen a jövő rákkezeléseiben a páciens szervezete mellett annak mikrobiomját is figyelembe kell venni.