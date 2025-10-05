Hihetetlen áttörés: ez lehet a legelső jel, hogy rák támadta meg a testet

A rák első jele a tudósok szerint az lehet, hogy a sejtekben hibásan működik a fehérjék lebontásáért felelős folyamat, az autofágia. A sejt újrahasznosító rendszere normális körülmények között eltávolítja a felesleges, hibás fehérjéket, de ha nem működik megfelelően, akkor veszélyes fehérjecsomók alakulhatnak ki. A kutatók egér és emberi szövetmintákat vizsgáltak, és azt találták, hogy ezek a fehérjecsomók hasonlítanak az Alzheimer-kór és más demenciatípusok esetében kimutatott kóros fehérjeaggregátumokra.

Kóros fehérjecsomók lehetnek a hasnyálmirigyrák első jelei.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A megfigyelés arra utal, hogy a rák és a neurodegeneratív betegségek között több a hasonlóság, mint eddig hittük.

A rák első jele: miért fontos a korai felismerés?

A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb daganat, mert a legtöbb esetben már csak előrehaladott állapotban diagnosztizálják. A túlélési esély mindössze néhány százalék. Ha azonban a rák első jele már a legkorábbi fázisban kimutatható lenne, sokkal több életet lehetne megmenteni. A mostani kutatás szerint ezek a fehérjecsomók pontosan ezt a korai figyelmeztető jelzést adhatják.

Hogyan alakulnak ki a fehérjecsomók?

A kutatók szerint kulcsszerepet játszik a KRAS nevű gén mutációja, amely szinte minden hasnyálmirigyrákban jelen van. Amikor ez a mutáció bekövetkezik, és közben az autofágia sem működik rendesen, a sejtekben felhalmozódnak a hibás fehérjék, amelyek csomókat képeznek.

Ez lehet az a kritikus lépés, amikor egy normális sejt elindul a daganattá válás útján.

Emberi mintákban is igazolták

A tudományos áttörés jelentősége abban rejlik, hogy nemcsak állatkísérletekben, hanem emberi szövetmintákban is kimutatták a jelenséget. Ez megerősíti, hogy a rák első jele valóban egyetemes mechanizmus lehet, nem csupán laboratóriumi érdekesség.

A kutatók szerint ezek a fehérjecsomók olyan biomarkerekké válhatnak, amelyekkel évekkel korábban észlelhető a betegség.

Párhuzam az idegrendszeri betegségekkel

Érdekes, hogy a rák első jele nagyon hasonlít arra, amit az Alzheimer-kórnál vagy a Parkinson-kórnál látunk: a sejtekben kóros fehérjék halmozódnak fel. Ez arra utal, hogy a daganatok és a neurodegeneratív betegségek közös sejtes mechanizmusokon alapulhatnak. Ha a tudósok jobban megértik a folyamatokat, új kezelési módszerek is születhetnek.