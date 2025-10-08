Mutatunk egy módszert, amivel kivédhető a leghalálosabb rákbetegség

A New York-i NYU Langone Health és a Perlmutter Cancer Center kutatói 122 ezer egészséges ember nyálmintáját elemezték, és megdöbbentő kapcsolatot találtak a szájbaktériumok és a hasnyálmirigyrák között. A résztvevőket kilenc éven át követték, és a vizsgálat során 27 különböző baktérium- és gombafajt azonosítottak, amelyek vagy növelhetik, vagy csökkenthetik a rák kockázatát. A kutatók szerint azok, akiknek szájüregében több, a betegséggel összefüggésbe hozott mikroorganizmus élt, három és félszer nagyobb eséllyel kaptak hasnyálmirigyrákot. A rák kockázata és a szájhigiénia közti kapcsolatot a rangos JAMA Oncology folyóiratban részletezték.

A hasnyálmirigyrák kockázata nő, ha nem mosunk rendesen fogat.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A rák kockázata a száj ápoltságán is múlhat

Ez egy befolyásolható kockázati tényező, vagyis a helyes szájhigiénia segíthet a rákmegelőzésben”

– hangsúlyozta Jiyoung Ahn professzor, a kutatás társszerzője.

Hozzátette, hogy a szájüreg állapota szoros összefüggésben állhat a test többi részének egészségével, ezért nem lehet elválasztani az orális betegségeket más szervi rákoktól. A szakértők szerint a szájhigiénia fontossága jóval túlmutat a kellemetlen leheleten és a fogszuvasodáson.

A rendszeres fogmosás, a fogselyem használata és a fogorvos felkeresése nemcsak a szájbetegségek, hanem akár a rák megelőzésében is fontos szerepet játszhat.

A mikrobiom lehet a rákmegelőzés kulcsa

Ahn és kollégái szerint a mikrobiom, vagyis az emberi szervezetben élő baktériumok és gombák közössége, a jövőben a személyre szabott rákmegelőzés alapját jelentheti. Az úgynevezett „orális mikrobiom profilozás” például non-invazív biomarkerként szolgálhatna, amellyel előre azonosíthatók a magasabb kockázatú személyek.

Dr. Florencia McAllister, a Texasi MD Anderson Cancer Center orvosa szerint a mikrobiom vizsgálata és módosítása a jövőben alapvető szerepet kaphat a rákmegelőzésben és a korai felismerésben.

Nem csak a genetika, a szokások is számítanak

A kutatók figyelmeztetnek: bár az eredmények biztatók, egyelőre nem bizonyított, hogy a szájbaktériumok közvetlenül rákot okoznak. Lehetséges, hogy a rák kockázata a genetikai tényezők vagy az immunrendszer gyengülése miatt nő.