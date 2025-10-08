Mutatunk egy módszert, amivel kivédhető a leghalálosabb rákbetegség

A New York-i NYU Langone Health és a Perlmutter Cancer Center kutatói 122 ezer egészséges ember nyálmintáját elemezték, és megdöbbentő kapcsolatot találtak a szájbaktériumok és a hasnyálmirigyrák között. A résztvevőket kilenc éven át követték, és a vizsgálat során 27 különböző baktérium- és gombafajt azonosítottak, amelyek vagy növelhetik, vagy csökkenthetik a rák kockázatát. A kutatók szerint azok, akiknek szájüregében több, a betegséggel összefüggésbe hozott mikroorganizmus élt, három és félszer nagyobb eséllyel kaptak hasnyálmirigyrákot. A rák kockázata és a szájhigiénia közti kapcsolatot a rangos JAMA Oncology folyóiratban részletezték.
Ez egy befolyásolható kockázati tényező, vagyis a helyes szájhigiénia segíthet a rákmegelőzésben”
– hangsúlyozta Jiyoung Ahn professzor, a kutatás társszerzője.
Hozzátette, hogy a szájüreg állapota szoros összefüggésben állhat a test többi részének egészségével, ezért nem lehet elválasztani az orális betegségeket más szervi rákoktól. A szakértők szerint a szájhigiénia fontossága jóval túlmutat a kellemetlen leheleten és a fogszuvasodáson.
A rendszeres fogmosás, a fogselyem használata és a fogorvos felkeresése nemcsak a szájbetegségek, hanem akár a rák megelőzésében is fontos szerepet játszhat.
Ahn és kollégái szerint a mikrobiom, vagyis az emberi szervezetben élő baktériumok és gombák közössége, a jövőben a személyre szabott rákmegelőzés alapját jelentheti. Az úgynevezett „orális mikrobiom profilozás” például non-invazív biomarkerként szolgálhatna, amellyel előre azonosíthatók a magasabb kockázatú személyek.
Dr. Florencia McAllister, a Texasi MD Anderson Cancer Center orvosa szerint a mikrobiom vizsgálata és módosítása a jövőben alapvető szerepet kaphat a rákmegelőzésben és a korai felismerésben.
A kutatók figyelmeztetnek: bár az eredmények biztatók, egyelőre nem bizonyított, hogy a szájbaktériumok közvetlenül rákot okoznak. Lehetséges, hogy a rák kockázata a genetikai tényezők vagy az immunrendszer gyengülése miatt nő.
A tanulmány ugyanakkor egyértelmű üzenetet közvetít:
a megfelelő szájhigiénia, az egészséges életmód, a dohányzás és az alkohol kerülése, valamint a helyes fogmosás mind hozzájárulhat a megelőzéshez.
„Nem választhatjuk el a szájüreg betegségeit a test más részein zajló folyamatoktól” – foglalta össze a kutatás megállapításait Dr. Purnima Kumar, a Michigani Egyetem professzora és az Amerikai Fogászati Szövetség szóvivője.